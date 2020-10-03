Василий КОБИН: «Пока Минай не претендует на высокие места и еврокубки»

Наставник «Миная» Василий Кобин прокомментировал ничью 1:1 в матче новичков УПЛ против «Ингульца».

«Мы хорошо начали, забили гол. А затем на ровном месте привезли себе пенальти и пропустили. А после удаления «Ингулец» играл лучше, но мы хорошо оборонялись. У нас равные по силам команды, примерно одинаковый состав. У нас просто больше молодежи, в обороне средний возраст 20-21 год. У «Ингульца» более опытная команда».

«Первый тайм «Миная» мне очень понравился».

«Выступление новичков в УПЛ? И мы, и «Ингулец» набираем очки. Не думаю, что наши команды выглядят хуже. Да, мы пока не будем претендовать на высокие места и еврокубки, но втянемся в сезоне и будем конкурировать», - считает Кобин.