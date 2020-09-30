Кубок Украины. Десна выбила Рух, успех Ворсклы, Нивы и Колоса

Продолжаются матчи третьего раунда Кубка Украины 2020/2021

  • 30.09.2020 20:23
  • 5737 просмотров
  • 26 комментариев
Кубок Украины. Десна выбила Рух, успех Ворсклы, Нивы и Колоса

Сегодня проходят матчи третьего раунда Кубка Украины по футболу сезона 2020/2021. Вашему вниманию результаты поединков:

«Горняк-Спорт» - «Днепр-1» - 3:5
Голы: Карась 25, Суханов 43 (с пенальти), Герасимец 51 – Довбик 16, 97, 110 Батагов 23, Булеца 39

«Верес» - «Николаев» 4:2
Голы: Гегедош, 42, 82, Пасич, 107, Сергийчук, 118 - Витенчук, 16, Сула, 64

«Виктория» - «Мариуполь» - 1:3
Голы: Касьянов 16 - Топалов 69, Чоботенко 82, Петерсон 90

«Полесье» - «Минай» - 1:2
Голы: Прокопчук 45+4 - Шевченко 5 (автогол), Сакив 58

«Кривбасс 2020» - «Нива» Винница 0:1
Гол: Браславский, 70

«Эпицентр» - «Агробизнес» 1:2
Голы: Ивашко, 21 - Семенюк, 7, Гагун, 90

«Ворскла» - «Львов» 2:0
Голы: Кулач, 78, 82

«Десна» - «Рух» 2:1
Голы: Дегтярев, 75, 81 - Тамм, в свои ворота, 59

«Прикарпатье» - «Колос» 0:1
Гол: Ориховский, 90 (с пен)

«Александрия» - «Ингулец» 4:1
Голы: Голы: Ситало, 57, Банада, 62, Лучкевич, 68, Задерака, 75 - Литвяк, 85

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 30.09.2020 20:47
    0
    «Львів»: Костик, Комарець (Алфьоров, 86), Оберман, Савошко, Вичіжанін, Романчук (Бекерський, 86), Велвес (Брама, 65), Демків (Мудрий, 86), Малашевський (Шута, 69), Нич, Ременяк
    ===================================================================
    Малолєточки набираються досвіду!
    Спокійно, всьо буде у нас добре!
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 30.09.2020 20:43
    0
    Десна второй раз за неделю преподает урок Шахтеру, как играть с последней командой чемпионата. Это ж надо, с Рухом вничью сыграть
    Ссылка
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 30.09.2020 20:34
    0
    Denmark1107, 30.09.2020 19:41
    На sport.ua Є хоч одна сторінка, де б ця - Maks7777 - підвальна ганчірка не була би присутня?
    Ну, просто пздцЬ .., кожного дня від цієї к0зл0ил0ї амеби майже на кожній сторінці виключно лайномет суто в кацапській інтерпретації.
    Немає...)))) Ще його брати,"голубой лєф-екстракляса", "інвалид-розумовий" та "лєксандрійський гОмен"...ще ті дрочери клавіатурні
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 20:19
    -2
    Denmark1107, 30.09.2020 20:16

    Фу-ух... Щасти тобі, хлопчина з хворою головою.
    P.S. Правильно я робив, що з тобою не спілкувався. Скоріш за все, твої попередники по роду були завезені в Україну з зауральского гетто, залісської резервації. Це єдина орко-територія на планеті з такою безмежною кількістю неповноцінних.
    Попрыгун у тебя наверно крышу снесло ,после того как Прикарпатье бой дали Колосу с села,а вы на нск 2-0 от этого же колоса с села опозорились
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 30.09.2020 20:16
    +3
    Maks7777, 30.09.2020 20:07
    Да ну ты ведёшься на тролинг,,имбицилл)),,не парься скоро группу узнаешь в лч после жребия, в будку залезите и будите в ней сидеть до конца группового турнира)))

    Фу-ух... Щасти тобі, хлопчина з хворою головою.
    P.S. Правильно я робив, що з тобою не спілкувався. Скоріш за все, твої попередники по роду були завезені в Україну з зауральского гетто, залісської резервації. Це єдина орко-територія на планеті з такою безмежною кількістю неповноцінних.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 30.09.2020 20:10
    -5
    Denmark1107, 30.09.2020 19:41
    На sport.ua Є хоч одна сторінка, де б ця - Maks7777 - підвальна ганчірка не була би присутня?
    Ну, просто пздцЬ .., кожного дня від цієї к0зл0ил0ї амеби майже на кожній сторінці виключно лайномет суто в кацапській інтерпретації.
    Прыгун, сколько раз сегодня прыгало?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 20:07
    -4
    Denmark1107, 30.09.2020 19:53
    Чувак, ти чи якийсь трохи прибацаний, або ж чудово граєш роль провокаційного дебіла. Я тобі ніколи не відповідав, але ж трапляється, що просто стає цікаво, що ти за овоч. Невже, ти якийсь кайф отримуєш від перманентного срачу в бік Динамо, збірної, тощо???
    Да ну ты ведёшься на тролинг,,имбицилл)),,не парься скоро группу узнаешь в лч после жребия, в будку залезите и будите в ней сидеть до конца группового турнира)))
    Ссылка
    Серж. Петренко
      Серж. Петренко, 30.09.2020 19:56
    +3
    Al Zolo, 30.09.2020 19:37
    Льввский футбол достоин 2 лиги......... жду фаната Фекалий с размышлениями об Экстракляссе.... а так все логично пока -более сильные побеждают
    Та я й без нього тобі скажу, чому ФКЛ так погано зіграли. То була тактична хитрість! Вони свідомо злили кубок, щоб повністю зосередитися на престижніжому турнірі, тобто на чемпіонаті!
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 30.09.2020 19:53
    +3
    Maks7777, 30.09.2020 19:44
    От одного слова колос 2-0 уже пердаки згорели ,а вы ведетесь хороводы водите !Да колос конечно историю вам подпортил
    Чувак, ти чи якийсь трохи прибацаний, або ж чудово граєш роль провокаційного дебіла. Я тобі ніколи не відповідав, але ж трапляється, що просто стає цікаво, що ти за овоч. Невже, ти якийсь кайф отримуєш від перманентного срачу в бік Динамо, збірної, тощо???
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 30.09.2020 19:49
    +3
    да це тебе кілька днів заводить Колос, не затикається пелька
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 19:44
    -5
    Denmark1107, 30.09.2020 19:41
    На sport.ua Є хоч одна сторінка, де б ця - Maks7777 - підвальна ганчірка не була би присутня?
    Ну, просто пздцЬ .., кожного дня від цієї к0зл0ил0ї амеби майже на кожній сторінці виключно лайномет суто в кацапській інтерпретації.
    От одного слова колос 2-0 уже пердаки згорели ,а вы ведетесь хороводы водите !Да колос конечно историю вам подпортил
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 30.09.2020 19:41
    +2
    На sport.ua Є хоч одна сторінка, де б ця - Maks7777 - підвальна ганчірка не була би присутня?
    Ну, просто пздцЬ .., кожного дня від цієї к0зл0ил0ї амеби майже на кожній сторінці виключно лайномет суто в кацапській інтерпретації.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 19:39
    -4
    Да Прикарпатье дало бой Колоссу ,на последних минутах пропустили,не то что динамо на нск 2-0 получило в важном матче сезона
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 30.09.2020 19:37
    0
    Льввский футбол достоин 2 лиги......... жду фаната Фекалий с размышлениями об Экстракляссе.... а так все логично пока -более сильные побеждают
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 30.09.2020 19:33
    0
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 19:10
    -11
    А колосс Легендарное Динамо 2-0 Рввеёт ,а. Приккарпаттье пока не может пока 0-0!Да уровень у Прикарпатье не то что у динамо!!!
    Ссылка
    Саша Лапій
    online
      Саша Лапій, 30.09.2020 19:10
    +4
    Верес - Миколаїв 4:2 (ОТ) (Сергій Петько '42, Роберт Гегедош, , '82, Генадій Пасіч, '107, Михайло Сергійчук, '117 - Вадим Вітенчук, '16, Дмитро Сула, з пенальті, '70)
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 30.09.2020 19:06
    +2
    Вср@лись вівці)))
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.09.2020 18:43
    -5
    Олег Кулініч, 30.09.2020 18:23
    Брешешь ты как малолетка с фантазиями. Нифига ты нигде не ставишь. Понту радоваться и хвастаться с ставки де ты с рубля выигрываешь три копейки¿ Когда выводить обратно те деньги процент от выигрыша будет меньшим чем от вывода, хвастаешься шо деньги потерял¿
    Так с лохом, который тебя воспитывал, общаться будешь, пнх. Определись вообще для начала нифига или три копейки, потом гнилой рот открывай, а то в твоем гавканье не разобрать сути претензий
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 30.09.2020 18:40
    -5
    Олег Кулініч, 30.09.2020 18:19
    И какой коеф на них был¿ В какой шарашке ставил¿
    Когда низкий коэф я просто увеличиваю сумму, если уверен в исходе, очевидно же 1.28 был вроде, что-то такое.
    Ссылка
    Саша Лапій
    online
      Саша Лапій, 30.09.2020 19:10
    +4
    Верес - Миколаїв 4:2 (ОТ) (Сергій Петько '42, Роберт Гегедош, , '82, Генадій Пасіч, '107, Михайло Сергійчук, '117 - Вадим Вітенчук, '16, Дмитро Сула, з пенальті, '70)
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 30.09.2020 17:02
    +4
    Йовічевіч топ тренер. Розбити Гірник-Спорт в їх лігві дорого коштує..
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 30.09.2020 16:59
    +4
    Поздравляю Йовичевича с первой победой! Желаю дальнейших успехов!
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 30.09.2020 20:16
    +3
    Maks7777, 30.09.2020 20:07
    Да ну ты ведёшься на тролинг,,имбицилл)),,не парься скоро группу узнаешь в лч после жребия, в будку залезите и будите в ней сидеть до конца группового турнира)))

    Фу-ух... Щасти тобі, хлопчина з хворою головою.
    P.S. Правильно я робив, що з тобою не спілкувався. Скоріш за все, твої попередники по роду були завезені в Україну з зауральского гетто, залісської резервації. Це єдина орко-територія на планеті з такою безмежною кількістю неповноцінних.
    Ссылка
    Серж. Петренко
      Серж. Петренко, 30.09.2020 19:56
    +3
    Al Zolo, 30.09.2020 19:37
    Льввский футбол достоин 2 лиги......... жду фаната Фекалий с размышлениями об Экстракляссе.... а так все логично пока -более сильные побеждают
    Та я й без нього тобі скажу, чому ФКЛ так погано зіграли. То була тактична хитрість! Вони свідомо злили кубок, щоб повністю зосередитися на престижніжому турнірі, тобто на чемпіонаті!
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 30.09.2020 19:53
    +3
    Maks7777, 30.09.2020 19:44
    От одного слова колос 2-0 уже пердаки згорели ,а вы ведетесь хороводы водите !Да колос конечно историю вам подпортил
    Чувак, ти чи якийсь трохи прибацаний, або ж чудово граєш роль провокаційного дебіла. Я тобі ніколи не відповідав, але ж трапляється, що просто стає цікаво, що ти за овоч. Невже, ти якийсь кайф отримуєш від перманентного срачу в бік Динамо, збірної, тощо???
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 30.09.2020 19:49
    +3
    да це тебе кілька днів заводить Колос, не затикається пелька
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 30.09.2020 19:41
    +2
    На sport.ua Є хоч одна сторінка, де б ця - Maks7777 - підвальна ганчірка не була би присутня?
    Ну, просто пздцЬ .., кожного дня від цієї к0зл0ил0ї амеби майже на кожній сторінці виключно лайномет суто в кацапській інтерпретації.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 30.09.2020 19:06
    +2
    Вср@лись вівці)))
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 30.09.2020 20:47
    0
    «Львів»: Костик, Комарець (Алфьоров, 86), Оберман, Савошко, Вичіжанін, Романчук (Бекерський, 86), Велвес (Брама, 65), Демків (Мудрий, 86), Малашевський (Шута, 69), Нич, Ременяк
    ===================================================================
    Малолєточки набираються досвіду!
    Спокійно, всьо буде у нас добре!
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 30.09.2020 20:43
    0
    Десна второй раз за неделю преподает урок Шахтеру, как играть с последней командой чемпионата. Это ж надо, с Рухом вничью сыграть
    Ссылка
    ll_pogulianka_ll
      ll_pogulianka_ll, 30.09.2020 20:34
    0
    Denmark1107, 30.09.2020 19:41
    На sport.ua Є хоч одна сторінка, де б ця - Maks7777 - підвальна ганчірка не була би присутня?
    Ну, просто пздцЬ .., кожного дня від цієї к0зл0ил0ї амеби майже на кожній сторінці виключно лайномет суто в кацапській інтерпретації.
    Немає...)))) Ще його брати,"голубой лєф-екстракляса", "інвалид-розумовий" та "лєксандрійський гОмен"...ще ті дрочери клавіатурні
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 30.09.2020 19:37
    0
    Льввский футбол достоин 2 лиги......... жду фаната Фекалий с размышлениями об Экстракляссе.... а так все логично пока -более сильные побеждают
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 30.09.2020 19:33
    0
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности