Кубок Украины. Десна выбила Рух, успех Ворсклы, Нивы и Колоса

Сегодня проходят матчи третьего раунда Кубка Украины по футболу сезона 2020/2021. Вашему вниманию результаты поединков:
«Горняк-Спорт» - «Днепр-1» - 3:5
Голы: Карась 25, Суханов 43 (с пенальти), Герасимец 51 – Довбик 16, 97, 110 Батагов 23, Булеца 39
«Верес» - «Николаев» 4:2
Голы: Гегедош, 42, 82, Пасич, 107, Сергийчук, 118 - Витенчук, 16, Сула, 64
«Виктория» - «Мариуполь» - 1:3
Голы: Касьянов 16 - Топалов 69, Чоботенко 82, Петерсон 90
«Полесье» - «Минай» - 1:2
Голы: Прокопчук 45+4 - Шевченко 5 (автогол), Сакив 58
«Кривбасс 2020» - «Нива» Винница 0:1
Гол: Браславский, 70
«Эпицентр» - «Агробизнес» 1:2
Голы: Ивашко, 21 - Семенюк, 7, Гагун, 90
«Ворскла» - «Львов» 2:0
Голы: Кулач, 78, 82
«Десна» - «Рух» 2:1
Голы: Дегтярев, 75, 81 - Тамм, в свои ворота, 59
«Прикарпатье» - «Колос» 0:1
Гол: Ориховский, 90 (с пен)
«Александрия» - «Ингулец» 4:1
Голы: Голы: Ситало, 57, Банада, 62, Лучкевич, 68, Задерака, 75 - Литвяк, 85
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
===================================================================
Малолєточки набираються досвіду!
Спокійно, всьо буде у нас добре!
Ну, просто пздцЬ .., кожного дня від цієї к0зл0ил0ї амеби майже на кожній сторінці виключно лайномет суто в кацапській інтерпретації.
Фу-ух... Щасти тобі, хлопчина з хворою головою.
P.S. Правильно я робив, що з тобою не спілкувався. Скоріш за все, твої попередники по роду були завезені в Україну з зауральского гетто, залісської резервації. Це єдина орко-територія на планеті з такою безмежною кількістю неповноцінних.
Фу-ух... Щасти тобі, хлопчина з хворою головою.
P.S. Правильно я робив, що з тобою не спілкувався. Скоріш за все, твої попередники по роду були завезені в Україну з зауральского гетто, залісської резервації. Це єдина орко-територія на планеті з такою безмежною кількістю неповноцінних.
Ну, просто пздцЬ .., кожного дня від цієї к0зл0ил0ї амеби майже на кожній сторінці виключно лайномет суто в кацапській інтерпретації.
Ну, просто пздцЬ .., кожного дня від цієї к0зл0ил0ї амеби майже на кожній сторінці виключно лайномет суто в кацапській інтерпретації.
Ну, просто пздцЬ .., кожного дня від цієї к0зл0ил0ї амеби майже на кожній сторінці виключно лайномет суто в кацапській інтерпретації.
Фу-ух... Щасти тобі, хлопчина з хворою головою.
P.S. Правильно я робив, що з тобою не спілкувався. Скоріш за все, твої попередники по роду були завезені в Україну з зауральского гетто, залісської резервації. Це єдина орко-територія на планеті з такою безмежною кількістю неповноцінних.
Ну, просто пздцЬ .., кожного дня від цієї к0зл0ил0ї амеби майже на кожній сторінці виключно лайномет суто в кацапській інтерпретації.
===================================================================
Малолєточки набираються досвіду!
Спокійно, всьо буде у нас добре!
Ну, просто пздцЬ .., кожного дня від цієї к0зл0ил0ї амеби майже на кожній сторінці виключно лайномет суто в кацапській інтерпретації.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.