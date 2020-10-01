Прикарпатье
0:1
Колос К
30.09.2020, FT

Прикарпатье — Колос — 0:1. Видео гола и обзор матча

Победу гостям принес точный удар Ориховского с пенальти

  • 01.10.2020 05:26
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Прикарпатье — Колос — 0:1. Видео гола и обзор матча
© ФК Колос Ковалевка

В поединке 1/16 финала Кубка Украины «Колос» на выезде обыграл «Прикарпатье» со счетом 1:0. Единственный гол в концовке встречи забил Ориховский с пенальти.

Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзора матча.

«Прикарпатье» — «Колос» — 0:1
Гол: Ориховский, 90, с пенальти

Лучшие моменты матча Прикарпатье - Колос К
90' ГОЛ ! С пенальти забил Павел Ориховский (Колос К).
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Источник — ФК Прикарпатье

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