В поединке 1/16 финала Кубка Украины «Колос» на выезде обыграл «Прикарпатье» со счетом 1:0. Единственный гол в концовке встречи забил Ориховский с пенальти.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзора матча.
«Прикарпатье» — «Колос» — 0:1
Гол: Ориховский, 90, с пенальти
Лучшие моменты матча Прикарпатье - Колос К
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Павел Ориховский (Колос К).
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Источник — ФК Прикарпатье
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