Элина Свитолина – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 2 октября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису.



В матче третьего круга украинка будет сражаться против первой ракетки России Екатерины Александровой (№31 WTA). Матч состоится первым запуском на корте имени Сюзанн Ленглен и начнется в 12:00 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия Свитолина Александрова 1-й круг Грачева (7-6 6-4) №89 WTA Инглис (6-3 6-3) №124 WTA 2-й круг Сарасуа (6-3 0-6 6-2) №178 WTA Шарма (6-3 6-3) №134 WTA

Ранее девушки между собой не играли.



В следующем круге победительница матча сразится против Каролин Гарсии из Франции (№45 WTA) или Элизы Мертенс из Бельгии (№20 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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