Элина Свитолина – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 2 октября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису.
В матче третьего круга украинка будет сражаться против первой ракетки России Екатерины Александровой (№31 WTA). Матч состоится первым запуском на корте имени Сюзанн Ленглен и начнется в 12:00 по Киеву.
|Стадия
|Свитолина
|Александрова
|1-й круг
|Грачева (7-6 6-4) №89 WTA
|Инглис (6-3 6-3) №124 WTA
|2-й круг
|Сарасуа (6-3 0-6 6-2) №178 WTA
|Шарма (6-3 6-3) №134 WTA
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем круге победительница матча сразится против Каролин Гарсии из Франции (№45 WTA) или Элизы Мертенс из Бельгии (№20 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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