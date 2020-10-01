Элина Свитолина – Екатерина Александрова. Прогноз и анонс матча

В пятницу, 2 октября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) сыграет поединок третьего круга на Открытом чемпионате Франции по теннису. В матче 1/16 финала украинка будет сражаться против первой ракетки России Екатерины Александровой (№31 WTA). Матч состоится первым запуском на корте имени Сюзанн Ленглен и начнется в 12:00 по Киеву.



Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток €63,000 призовых и 110 очков в рейтинг WTA в дополнение к €126,000, которые уже заработаны. В прошлом году обе теннисистки завершили борьбу в третьем круге, поэтому очки пойдут в зачет только победительнице. Проигравшая никак не сможет улучшить свое положение.



Соперница



Александрова всего на два месяца моложе Свитолиной и последние годы потихоньку прогрессирует в мировом рейтинге. В 2016 году она была еще за пределами первой сотни, три года спустя – завершила в топ-40. На данный момент ее лучший результат – 25-е место в феврале нынешнего сезона.



Jimmie48 Photography. Екатерина Александрова



Кстати, начинала сезон она очень недурно. В конце прошлого календарного года третий раз за четыре года Екатерина выиграла 125-тысячник в Лиможе, позже был добыт первый полноценный титул WTA в Шеньчжене. Что касается выступлений на турнирах Большого Шлема, то дальше третьего круга россиянка пока не заходила. В этом году в Австралии она без шансов проиграла Петре Квитовой, на очереди еще один экзамен против топовой теннисистки. Ранее Александрова дважды обыгрывала девушек из десятки, но обе победы были с ослабленными оппонентками: против Алены Остапенко, которая начинала крутое пике в 2018-м и против Симоны Халеп с травмированной спиной в сентябре 2019-го.

Путь на турнире

Стадия Свитолина Александрова 1-й круг Грачова (7-6 6-4) №89 WTA Инглис (6-3 6-3) №124 WTA 2-й круг Сарасуа (6-3 0-6 6-2) №178 WTA Шарма (6-3 6-3) №134 WTA

Статистика на турнире

Свитолина Александрова матчи 2 2 средний рейтинг соперниц 133.5 129 среднее время матча 1:36 1:12 потрачено секунд на одно очко 40 38 выиграно очков на подаче, % 52.4 64.9 эйсы/гейм 0.07 0.03 двойные ошибки/гейм 0.07 0.22 % первой подачи 61.9 59.7 выиграно очков на первой подаче, % 60.4 69.1 выиграно очков на второй подаче, % 39.3 58.7 выиграно очков на приеме, % 52.1 51.4 реализовано брейкпоинтов, % 61.9 75.0 выходов к сетке/гейм 0.74 0.47 очки, вигранные возле сетки, % 61.7 64.7 виннерсы/гейм 0.61 1.33 невынужденные ошибки/гейм 1.39 1.08

Перспективы в рейтинге



После вылета Каролины Плишковой у украинки появилась отличная возможность подняться чуточку выше. Для того чтобы опередить чешку нужно выйти в 1/4 финала, также есть шанс стать третьей, обойдя Осаку. Но для этого потребуется уже финал, фантазировать в такие дали пока не будем.



Также не стоит забывать, что не хвосте висят София Кенин и Кики Бертенс. Пока что в перспективы обеих на Ролан Гаррос верится с огромным трудом, но вылетать из-за этого в третьем круге точно не нужно.



У Александровой борьба за топ-30 гораздо плотнее, на данном этапе что-то анализировать пока рано и не очень интересно.



Прогноз

Стиль Александровой подходит для более быстрых покрытий. У нее хорошая подача и акцент на атаку, на собственную активность. И форхенд, и бэкхенд работают отлично, но на грунте она пока чувствует себя не очень в своей тарелке. В Риме ее разобрала Рыбакина, в Страсбурге – переиграла Синякова. После возобновления сезона у россиянки на земле всего четыре победы: три над австралийками второго эшелона и одна над Младенович еще в Палермо. Кстати тогда Екатерину во втором круге выбила Леся Цуренко. Не очень впечатляющее резюме перед выходом на Свитолину.



Но и Элина пока демонстрирует крайне загадочную игру. Ей постоянно не хватает стабильности, но победы все же добываются. Единственный проигрыш был от топовой грунтовички Вондроушовой, которая, к слову, на Ролан Гаррос отлетела еще в первом круге.

Для Свитолиной в хорошей форме Александрова на кортах Парижа – соперница вполне проходная, но для победы нужно играть на хорошем уровне. Как было в матче с Кузнецовой, например. Светлана даже в 35 на глине намного более опасная оппонентка, чем соотечественница, которая на 10 лет моложе и свежее.

Прогноз: победа Свитолиной в двух сетах