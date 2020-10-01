Элина Свитолина – Екатерина Александрова. Прогноз и анонс матча

Первая ракетка Украины vs первая ракетка России

  • 01.10.2020 22:55
  • 166 просмотров
  • 0 комментариев
Элина Свитолина – Екатерина Александрова. Прогноз и анонс матча
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

В пятницу, 2 октября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) сыграет поединок третьего круга на Открытом чемпионате Франции по теннису. В матче 1/16 финала украинка будет сражаться против первой ракетки России Екатерины Александровой (№31 WTA). Матч состоится первым запуском на корте имени Сюзанн Ленглен и начнется в 12:00 по Киеву.
 
Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток €63,000 призовых и 110 очков в рейтинг WTA в дополнение к €126,000, которые уже заработаны. В прошлом году обе теннисистки завершили борьбу в третьем круге, поэтому очки пойдут в зачет только победительнице. Проигравшая никак не сможет улучшить свое положение.
 
Соперница
 
Александрова всего на два месяца моложе Свитолиной и последние годы потихоньку прогрессирует в мировом рейтинге. В 2016 году она была еще за пределами первой сотни, три года спустя – завершила в топ-40. На данный момент ее лучший результат – 25-е место в феврале нынешнего сезона.


Jimmie48 Photography. Екатерина Александрова
 
Кстати, начинала сезон она очень недурно. В конце прошлого календарного года третий раз за четыре года Екатерина выиграла 125-тысячник в Лиможе, позже был добыт первый полноценный титул WTA в Шеньчжене. Что касается выступлений на турнирах Большого Шлема, то дальше третьего круга россиянка пока не заходила. В этом году в Австралии она без шансов проиграла Петре Квитовой, на очереди еще один экзамен против топовой теннисистки. Ранее Александрова дважды обыгрывала девушек из десятки, но обе победы были с ослабленными оппонентками: против Алены Остапенко, которая начинала крутое пике в 2018-м и против Симоны Халеп с травмированной спиной в сентябре 2019-го.

Путь на турнире
Стадия  Свитолина  Александрова
1-й круг    Грачова (7-6 6-4) №89 WTA  Инглис (6-3 6-3) №124 WTA
2-й круг  Сарасуа (6-3 0-6 6-2) №178 WTA  Шарма (6-3 6-3) №134 WTA

Статистика на турнире

   Свитолина   Александрова
матчи 2 2
средний рейтинг соперниц 133.5 129
среднее время матча 1:36 1:12
потрачено секунд на одно очко 40 38
выиграно очков на подаче, % 52.4 64.9
эйсы/гейм 0.07 0.03
двойные ошибки/гейм 0.07 0.22
% первой подачи 61.9 59.7
выиграно очков на первой подаче, % 60.4 69.1
выиграно очков на второй подаче, % 39.3 58.7
выиграно очков на приеме, % 52.1 51.4
реализовано брейкпоинтов, % 61.9 75.0
выходов к сетке/гейм 0.74 0.47
очки, вигранные возле сетки, % 61.7 64.7
виннерсы/гейм 0.61 1.33
невынужденные ошибки/гейм 1.39 1.08
 

Перспективы в рейтинге
 
После вылета Каролины Плишковой у украинки появилась отличная возможность подняться чуточку выше. Для того чтобы опередить чешку нужно выйти в 1/4 финала, также есть шанс стать третьей, обойдя Осаку. Но для этого потребуется уже финал, фантазировать в такие дали пока не будем. 
 
Также не стоит забывать, что не хвосте висят София Кенин и Кики Бертенс. Пока что в перспективы обеих на Ролан Гаррос верится с огромным трудом, но вылетать из-за этого в третьем круге точно не нужно.
 
У Александровой борьба за топ-30 гораздо плотнее, на данном этапе что-то анализировать пока рано и не очень интересно.
 
Прогноз

Стиль Александровой подходит для более быстрых покрытий. У нее хорошая подача и акцент на атаку, на собственную активность. И форхенд, и бэкхенд работают отлично, но на грунте она пока чувствует себя не очень в своей тарелке. В Риме ее разобрала Рыбакина, в Страсбурге – переиграла Синякова. После возобновления сезона у россиянки на земле всего четыре победы: три над австралийками второго эшелона и одна над Младенович еще в Палермо. Кстати тогда Екатерину во втором круге выбила Леся Цуренко. Не очень впечатляющее резюме перед выходом на Свитолину.
 
Но и Элина пока демонстрирует крайне загадочную игру. Ей постоянно не хватает стабильности, но победы все же добываются. Единственный проигрыш был от топовой грунтовички Вондроушовой, которая, к слову, на Ролан Гаррос отлетела еще в первом круге.

Для Свитолиной в хорошей форме Александрова на кортах Парижа – соперница вполне проходная, но для победы нужно играть на хорошем уровне. Как было в матче с Кузнецовой, например. Светлана даже в 35 на глине намного более опасная оппонентка, чем соотечественница, которая на 10 лет моложе и свежее.

Прогноз: победа Свитолиной в двух сетах

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Владимир Клепач, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности