Элина Свитолина – Екатерина Александрова. Прогноз и анонс матча

В пятницу, 2 октября, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) сыграет поединок третьего круга на Открытом чемпионате Франции по теннису. В матче 1/16 финала украинка будет сражаться против первой ракетки России Екатерины Александровой (№31 WTA). Матч состоится первым запуском на корте имени Сюзанн Ленглен и начнется в 12:00 по Киеву.
Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток €63,000 призовых и 110 очков в рейтинг WTA в дополнение к €126,000, которые уже заработаны. В прошлом году обе теннисистки завершили борьбу в третьем круге, поэтому очки пойдут в зачет только победительнице. Проигравшая никак не сможет улучшить свое положение.
Соперница
Александрова всего на два месяца моложе Свитолиной и последние годы потихоньку прогрессирует в мировом рейтинге. В 2016 году она была еще за пределами первой сотни, три года спустя – завершила в топ-40. На данный момент ее лучший результат – 25-е место в феврале нынешнего сезона.
Jimmie48 Photography. Екатерина Александрова
Кстати, начинала сезон она очень недурно. В конце прошлого календарного года третий раз за четыре года Екатерина выиграла 125-тысячник в Лиможе, позже был добыт первый полноценный титул WTA в Шеньчжене. Что касается выступлений на турнирах Большого Шлема, то дальше третьего круга россиянка пока не заходила. В этом году в Австралии она без шансов проиграла Петре Квитовой, на очереди еще один экзамен против топовой теннисистки. Ранее Александрова дважды обыгрывала девушек из десятки, но обе победы были с ослабленными оппонентками: против Алены Остапенко, которая начинала крутое пике в 2018-м и против Симоны Халеп с травмированной спиной в сентябре 2019-го.
|Стадия
|Свитолина
|Александрова
|1-й круг
|Грачова (7-6 6-4) №89 WTA
|Инглис (6-3 6-3) №124 WTA
|2-й круг
|Сарасуа (6-3 0-6 6-2) №178 WTA
|Шарма (6-3 6-3) №134 WTA
Статистика на турнире
|Свитолина
|Александрова
|матчи
|2
|2
|средний рейтинг соперниц
|133.5
|129
|среднее время матча
|1:36
|1:12
|потрачено секунд на одно очко
|40
|38
|выиграно очков на подаче, %
|52.4
|64.9
|эйсы/гейм
|0.07
|0.03
|двойные ошибки/гейм
|0.07
|0.22
|% первой подачи
|61.9
|59.7
|выиграно очков на первой подаче, %
|60.4
|69.1
|выиграно очков на второй подаче, %
|39.3
|58.7
|выиграно очков на приеме, %
|52.1
|51.4
|реализовано брейкпоинтов, %
|61.9
|75.0
|выходов к сетке/гейм
|0.74
|0.47
|очки, вигранные возле сетки, %
|61.7
|64.7
|виннерсы/гейм
|0.61
|1.33
|невынужденные ошибки/гейм
|1.39
|1.08
Перспективы в рейтинге
После вылета Каролины Плишковой у украинки появилась отличная возможность подняться чуточку выше. Для того чтобы опередить чешку нужно выйти в 1/4 финала, также есть шанс стать третьей, обойдя Осаку. Но для этого потребуется уже финал, фантазировать в такие дали пока не будем.
Также не стоит забывать, что не хвосте висят София Кенин и Кики Бертенс. Пока что в перспективы обеих на Ролан Гаррос верится с огромным трудом, но вылетать из-за этого в третьем круге точно не нужно.
У Александровой борьба за топ-30 гораздо плотнее, на данном этапе что-то анализировать пока рано и не очень интересно.
Прогноз
Стиль Александровой подходит для более быстрых покрытий. У нее хорошая подача и акцент на атаку, на собственную активность. И форхенд, и бэкхенд работают отлично, но на грунте она пока чувствует себя не очень в своей тарелке. В Риме ее разобрала Рыбакина, в Страсбурге – переиграла Синякова. После возобновления сезона у россиянки на земле всего четыре победы: три над австралийками второго эшелона и одна над Младенович еще в Палермо. Кстати тогда Екатерину во втором круге выбила Леся Цуренко. Не очень впечатляющее резюме перед выходом на Свитолину.
Но и Элина пока демонстрирует крайне загадочную игру. Ей постоянно не хватает стабильности, но победы все же добываются. Единственный проигрыш был от топовой грунтовички Вондроушовой, которая, к слову, на Ролан Гаррос отлетела еще в первом круге.
Для Свитолиной в хорошей форме Александрова на кортах Парижа – соперница вполне проходная, но для победы нужно играть на хорошем уровне. Как было в матче с Кузнецовой, например. Светлана даже в 35 на глине намного более опасная оппонентка, чем соотечественница, которая на 10 лет моложе и свежее.
Прогноз: победа Свитолиной в двух сетах
Владимир Клепач, Sport.ua
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