Расписание украинок на Ролан Гаррос на 2 октября

Второго октября на Открытом чемпионате Франции по теннису сыграют две украинки.



Элина Свитолина (№5 WTA) в третьем круге одиночного разряда сразится против Екатерины Александровой из России (№31 WTA). Матч откроет программу соревновательного дня на корте имени Сюзанн Ленглен. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.



Марта Костюк в паре с Александрой Саснович из Беларуси будет играть против бельгийско-российского дуэта Кирстен Флипкенс / Анастасия Павлюченкова. Встреча состоится вторым запуском на корте №10. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)

ПРИЗОВЫЕ