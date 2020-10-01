Расписание украинок на Ролан Гаррос на 2 октября

Второго октября на Открытом чемпионате Франции по теннису сыграют две украинки.
Элина Свитолина (№5 WTA) в третьем круге одиночного разряда сразится против Екатерины Александровой из России (№31 WTA). Матч откроет программу соревновательного дня на корте имени Сюзанн Ленглен. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.
Марта Костюк в паре с Александрой Саснович из Беларуси будет играть против бельгийско-российского дуэта Кирстен Флипкенс / Анастасия Павлюченкова. Встреча состоится вторым запуском на корте №10. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)
ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)
Источник — Roland Garros
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