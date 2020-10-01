Расписание украинок на Ролан Гаррос на 2 октября

В четверг на корты Парижа выйдут две украинки

  • 01.10.2020 17:57
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Расписание украинок на Ролан Гаррос на 2 октября
© WTA. Элина Свитолина

Второго октября на Открытом чемпионате Франции по теннису сыграют две украинки.
 
Элина Свитолина (№5 WTA) в третьем круге одиночного разряда сразится против Екатерины Александровой из России (№31 WTA). Матч откроет программу соревновательного дня на корте имени Сюзанн Ленглен. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.
 
Марта Костюк в паре с Александрой Саснович из Беларуси будет играть против бельгийско-российского дуэта Кирстен Флипкенс / Анастасия Павлюченкова. Встреча состоится вторым запуском на корте №10. Ориентировочное время начала встречи – 13:30 по Киеву.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (одиночный разряд)

ТУРНИРНАЯ СЕТКА (парный разряд)

ПРИЗОВЫЕ

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Источник — Roland Garros

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