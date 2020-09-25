Сенсационный лидер Украинской Премьер-лиги, по состоянию трех завершившихся туров, в свой четвертый игровой день национального первенства вполне серьезно рассчитывает на очередную порцию из трех очков. В гости к полтавской «Ворскле», на ее третий домашний поединок, пожалует «Мариуполь», которому календарем состязаний на старте сезона было предписано путешествовать по центральным областям нашей страны.



Приазовцы достаточно забавно обыграли данный факт в своем промо-ролике с клубным автобусом, однако после первого выезда к «Александрии» настроение внутри команды было отличным от веселого. «Мариуполь» начал чемпионат с досадного поражения «Александрии» 1:4, что сразу же бросило тень на недавно назначенного главного тренера Остапа Маркевича. Впрочем, далее приазовцы сумели обыграть луганскую «Зарю» (1:0) и взять реванш в гостях у «Днепра-1» (2:1), что позволило им подняться непосредственно в зону прямых преследователей полтавчан.



О самой «Ворскле» говорят достаточно много на старте нового сезона. Коллектив Юрия Максимова уже после выхода из карантина начал показывать достаточно содержательную игру, так что удачное выступление в стартовых трех турах стало лишь закономерным продолжением результатов работы главного тренера со своими подопечными. Отметить стоит и тот факт, что «Ворскла» стала первой командой, которой удалось провести экзамен для двух из трех новичков «элитного» первенства: львовский «Рух» был бит со счетом 5:2, а «Ингулец» из Петрово ограничился двумя пропущенными мячами (2:0).



В матче прошлого тура против днепровского «Днепра-1» свою команду в меньшинстве на 90+2-й минуте оставил Даниил Сагуткин, став очередным центральным защитником «Мариуполя», который отметился грубостью в этом сезоне. Остапу Маркевичу придется подыскать замену своему исполнителю по этой причине. В сторону «Ворсклы» дисциплинарных санкций перед будущей игрой не последовало. О новых травмированных футболистах из обоих командных штабов новостей не поступало.



Поединок в Полтаве доверено провести 36-летнему киевскому арбитру Владимиру Новохантнему. За свою карьеру в Украинской Премьер-лиге он уже успел провести 15 поединков, со средними показателями в 5,93 желтых карточек и 0,27 удалений за игру. При этом, Новохатний назначил лишь одно пенальти. В концовке прошлого сезона под его надзором проходила игра «Мариуполя» против донецкого «Олимпика», которая завершилась победой «олимпийцев» со счетом 4:1. Игры полтавской «Ворсклы» данный арбитр обслуживал дважды на уровне УПЛ: весной 2019-го года – против черниговской «Десны» (3:3), а также зимой 2018-го – в гостях против одесского «Черноморца» (0:1).



Ориентировочные составы:



«Ворскла»: Резник – Ндиайе, Яворский, Чеснаков – Ребенок, Кане, Пуцлин, Скляр, Пердута – Степанюк, Кулач.



«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Быков, Чоботенко, Кирюханцев – Чех – Топалов, Мишнев, Бондаренко, Горбунов – Кулаков.

26 сентября, суббота