4-й тур
Ворскла
:
Мариуполь
26.09.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Ворскла - Мариуполь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Неожиданный лидер надеется на очередные три очка в игре против неудобного соперника

  • 25.09.2020 12:06
  • 370 просмотров
  • 0 комментариев
Ворскла - Мариуполь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Сенсационный лидер Украинской Премьер-лиги, по состоянию трех завершившихся туров, в свой четвертый игровой день национального первенства вполне серьезно рассчитывает на очередную порцию из трех очков. В гости к полтавской «Ворскле», на ее третий домашний поединок, пожалует «Мариуполь», которому календарем состязаний на старте сезона было предписано путешествовать по центральным областям нашей страны.

Приазовцы достаточно забавно обыграли данный факт в своем промо-ролике с клубным автобусом, однако после первого выезда к «Александрии» настроение внутри команды было отличным от веселого. «Мариуполь» начал чемпионат с досадного поражения «Александрии» 1:4, что сразу же бросило тень на недавно назначенного главного тренера Остапа Маркевича. Впрочем, далее приазовцы сумели обыграть луганскую «Зарю» (1:0) и взять реванш в гостях у «Днепра-1» (2:1), что позволило им подняться непосредственно в зону прямых преследователей полтавчан.

О самой «Ворскле» говорят достаточно много на старте нового сезона. Коллектив Юрия Максимова уже после выхода из карантина начал показывать достаточно содержательную игру, так что удачное выступление в стартовых трех турах стало лишь закономерным продолжением результатов работы главного тренера со своими подопечными. Отметить стоит и тот факт, что «Ворскла» стала первой командой, которой удалось провести экзамен для двух из трех новичков «элитного» первенства: львовский «Рух» был бит со счетом 5:2, а «Ингулец» из Петрово ограничился двумя пропущенными мячами (2:0).

В матче прошлого тура против днепровского «Днепра-1» свою команду в меньшинстве на 90+2-й минуте оставил Даниил Сагуткин, став очередным центральным защитником «Мариуполя», который отметился грубостью в этом сезоне. Остапу Маркевичу придется подыскать замену своему исполнителю по этой причине. В сторону «Ворсклы» дисциплинарных санкций перед будущей игрой не последовало. О новых травмированных футболистах из обоих командных штабов новостей не поступало.

Поединок в Полтаве доверено провести 36-летнему киевскому арбитру Владимиру Новохантнему. За свою карьеру в Украинской Премьер-лиге он уже успел провести 15 поединков, со средними показателями в 5,93 желтых карточек и 0,27 удалений за игру. При этом, Новохатний назначил лишь одно пенальти. В концовке прошлого сезона под его надзором проходила игра «Мариуполя» против донецкого «Олимпика», которая завершилась победой «олимпийцев» со счетом 4:1. Игры полтавской «Ворсклы» данный арбитр обслуживал дважды на уровне УПЛ: весной 2019-го года – против черниговской «Десны» (3:3), а также зимой 2018-го – в гостях против одесского «Черноморца» (0:1).

Ориентировочные составы: 

«Ворскла»: Резник – Ндиайе, Яворский, Чеснаков – Ребенок, Кане, Пуцлин, Скляр, Пердута – Степанюк, Кулач.

«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Быков, Чоботенко, Кирюханцев – Чех – Топалов, Мишнев, Бондаренко, Горбунов – Кулаков.

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

26 сентября, суббота

«Ворскла» — «Мариуполь»
Полтава. Стадион «Ворскла». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
ВОРСКЛА-МАРИУПОЛЬ. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)
Прогноз Sport.ua — 2:0
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Илья Береза, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности