4-й тур
Ворскла
0:0
Мариуполь
26.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ворскла – Мариуполь – 0:0. Обзор матча и удаление на 90+5 минуте

Смотрите лучшие моменты матча 4-го тура чемпионата Украины

  • 26.09.2020 19:37
  • 650 просмотров
  • 1 комментарий
Ворскла – Мариуполь – 0:0. Обзор матча и удаление на 90+5 минуте
© ФК Ворскла

В субботу, 26-го сентября, состоялся поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сражались полтавская «Ворскла» и «Мариуполь».

Матч прошел в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла  им. А. Бутовского» и завершился нулевой ничьей.

Обзор матча

Удаление Петермана

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 26.09.2020 19:54
    0
    Шикарная игра на встречных курсах!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 26.09.2020 19:54
    0
    Шикарная игра на встречных курсах!
    Ссылка
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