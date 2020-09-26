В субботу, 26-го сентября, состоялся поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сражались полтавская «Ворскла» и «Мариуполь».
Матч прошел в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла им. А. Бутовского» и завершился нулевой ничьей.
Обзор матча
Удаление Петермана
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Источник — Футбол 1/2/3
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