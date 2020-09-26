4-й тур
Ворскла
0:0
Мариуполь
26.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лидер оступился. Ворскла и Мариуполь не сумели открыть счет

Коллектив Остапа Маркевича сумел первым отобрать очки у подопечных Юрия Максимова

  • 26.09.2020 18:56
  • 723 просмотра
  • 7 комментариев
Лидер оступился. Ворскла и Мариуполь не сумели открыть счет
© ФК Ворскла

В четвертом туре национального первенства «Ворскла», которая после трех побед единолично возглавляла турнирную таблицу, принимала «Мариуполь». Но и азовцы подошли к полтавской битве в приподнятом настроении, ведь после фиаско в Александрии подопечные Остапа Маркевича одержали две победы. К тому же, «Мариуполь» является весьма неудобным соперником для «зелено-белых»: одолеть соперников полтавчане не могли более двух лет. Отметим и затяжное выездное турне мариупольцев. Матч против «Ворсклы» стал четвертым в серии гостевых встреч, а в родном городе азовцы сыграют аж в начале декабря.

Несмотря на статус фаворитов, полтавчанам в начале поединка пришлось защищаться. Гости агрессивно начали встречу и за стартовую десятиминутку подали целых шесть угловых. Один из них завершился перспективной скидкой во вратарскую, но в нужном месте оказался Кулач. Мариупольцы стремительно переходили центр поля и пытались не сбавлять скорости. Высокий темп поддерживали и полтавчане, которые при малейшей возможности пытались выбегать в контратаки.

Со временем хозяева поля отодвинули игру от своей штрафной и начали больше держать мяч. Но напряженная бескомпромиссная игра, в которой соперники «вгрызались» в каждый мяч, проходила без обилия голевых ситуаций у ворот. Были хорошие моменты для ударов у Сикана и Якубу, но форварду «Мариуполя» не хватило точности, а ганцу – силы. А ближе к перерыву набегавшиеся футболисты сбавили обороты, и на перерыв команды ушли с нулями на табло.

Вторая половина встречи началась с опасного момента у ворот «Ворсклы». Бондаренко сделал проникающую передачу в штрафную на ход Сикану, и удар форварда успел заблокировать Ризнык. Был шанс распечатать ворота хозяев поля и у Горбунова, который со штрафного из центральной зоны пробил немного выше ворот.

Соперники пытались не задерживать мяч в центре поля, игра шла на встречных курсах. При этом команды использовали высокий прессинг, максимально пытаясь затруднить оппонентам выход из обороны. Но время шло, а счет оставался «сухим». Не было и по-настоящему опасных моментов, которые можно было бы причислить голевым. Только на 75-й минуте Гальчуку пришлось продемонстрировать все свое мастерство, когда голкипер в прыжке отбил мяч после удара Пердуты.

И полтавчане, и мариупольцы до финального свистка показывали свои намерения вырвать победу. Еще один шанс отметиться результативным ударом упустил Пердута, который из-за пределов штрафной пробил чуть выше перекладины. Такой боевой поединок не остался и без удаления. В компенсированное время Петерман умудрился получить два «горчичника», за несколько мгновений до окончания встречи покинув поле.

Но несмотря на все старания команд, матч завершился без голов. Тем самым «Ворскла» продолжила свою безвыигрышную серию в противостояниях с азовцами. В следующем туре полтавчане сыграют в гостевом поединке с «Днепром-1», а команда Остапа Маркевича будет в Ковалевке сражаться с «Колосом».

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Ворскла» – «Мариуполь» - 0:0

 Скляр, 49, Пуцлин, 90+1 – Быков, 17, Гальчук, 20, Топалов, 53, Петерман, 90+3

 Петерман, 90+5 (повторное предупреждение)

«Ворскла»: Резник – Альюн, Чеснаков, Яворский – Якубу, Пуцлин, Скляр, Пердута – Степанюк (Ребенок, 66), Кане – Кулач (Васин, 66).

«Мариуполь»: Гальчук – Стасюк, Чоботенко, Быков (Игнатенко, 81), Кирюханцев – Чех – Топалов (Петерман, 81), Мишнев, Бондаренко, Горбунов (Кащук, 69) – Сикан (Кулаков, 62).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Ворскла  им. А. Бутовского» (Полтава).

Удары (в створ): 6 (3) – 6 (4)
Угловые: 4 – 8
Оффсайды: 3 – 2.

ВОРСКЛА-МАРИУПОЛЬ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 26°C

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Илья Береза, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 26.09.2020 19:06
    -2
    con clusion, 26.09.2020 19:01
    Супер игра! Смотрел после Брайтон - МЮ, и накал борьбы одинаков. Только в Англии чаще бьют по воротам с любой позиции. Оттуда и там 2:3, а тут 0:0...
    Радовала пустая от срачистов лента. Но сейчас ставочники начнут хвастаться своим здобуттям.)) Динамики на небе мабуть
    Нечем хвастаться)) Марик завалил шикарный тотальчик)
    От сейчас боты от дырки и Шахты подойдут - тогда справди станет важковато ленту читать) Начнутся прыжки, советы, пожелания и воспоминания))
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 26.09.2020 19:04
    0
    Красивая игра была, удачи командам в ЧУ. Это вам не позорное брёвнанама с их позорным автобусом, здесь парни играли в красивый атакующий футбол.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 26.09.2020 19:04
    +2
    Не дивлячись на рахунок, гра була дуже класною. За темпом наче гру з АПЛ подивився. Старт чемпіонату радує.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 26.09.2020 19:01
    +1
    Супер игра! Смотрел после Брайтон - МЮ, и накал борьбы одинаков. Только в Англии чаще бьют по воротам с любой позиции. Оттуда и там 2:3, а тут 0:0...
    Радовала пустая от срачистов лента. Но сейчас ставочники начнут хвастаться своим здобуттям.)) Динамики на небе мабуть
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 26.09.2020 19:00
    -2
    Як я написав в анонсі - в останніх 10 хвилин Маріку важко буде. Ну і знову ж - як я написав в анонсі - Марік по грі буде перегравати Ворсклу, та шахти молодь потехнічніша. Сікан не сподобався - бере на себе забагато, а коли втрачає м´яч - не біжить, собака, його забирати. Навіть коли не втомлений. Звєзда по ходу
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 26.09.2020 19:00
    +2
    Классная игра обоих команд.Никто не хотел уступать.Ворскла выглядит отлично с физухой вообще всё отлично.Главное с такой отдачей и играть в каждом матче и будет результат.Обоим командам респект.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 26.09.2020 19:00
    0
    Отношусь нейтрально к обеим командам, но судья в последние 20-25 минут явно подсуживал Ворскле. Что, кстати, выглядит очень странно.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 26.09.2020 19:04
    +2
    Не дивлячись на рахунок, гра була дуже класною. За темпом наче гру з АПЛ подивився. Старт чемпіонату радує.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 26.09.2020 19:00
    +2
    Классная игра обоих команд.Никто не хотел уступать.Ворскла выглядит отлично с физухой вообще всё отлично.Главное с такой отдачей и играть в каждом матче и будет результат.Обоим командам респект.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 26.09.2020 19:01
    +1
    Супер игра! Смотрел после Брайтон - МЮ, и накал борьбы одинаков. Только в Англии чаще бьют по воротам с любой позиции. Оттуда и там 2:3, а тут 0:0...
    Радовала пустая от срачистов лента. Но сейчас ставочники начнут хвастаться своим здобуттям.)) Динамики на небе мабуть
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 26.09.2020 19:04
    0
    Красивая игра была, удачи командам в ЧУ. Это вам не позорное брёвнанама с их позорным автобусом, здесь парни играли в красивый атакующий футбол.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 26.09.2020 19:00
    0
    Отношусь нейтрально к обеим командам, но судья в последние 20-25 минут явно подсуживал Ворскле. Что, кстати, выглядит очень странно.
    Ссылка
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