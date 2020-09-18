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19.09.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Ингулец - Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Через битву с «козаками» на схватку с «волками»

  • 18.09.2020 13:20
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Ингулец - Десна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Медленно, но уверенно набирается опыта один из новоприбывших коллективов Украинской Премьер-лиги. «Ингулец» из села Петрово начал свое путешествие по «элите» нашего футбола с достаточно скромных результатов против представителей нижней шестерки прошлого сезона. И если с днепровским «Днепром-1» коллективу Сергея Лавриненко еще удалось зацепиться за очки (1:1), то в матче с полтавской «Ворсклой» соперник не оставил дебютанту УПЛ шансов на успех (0:2). С одним зачетным баллом «козаки» подходят к игре третьего тура против черниговской «Десны», в рамках которой намереваются впервые сыграть в номинально домашних условиях на стадионе «Зирка» в Кропивницком.

Огнем и мечом старается проложить себе путь коллектив Александра Рябоконя на старте сезона. Матч первого тура против луганской «Зари» (3:1) складывался для черниговчан не лучшим образом, однако один из представителей Украины в еврокубках в этом сезоне сумел проявить характер и вырвать итоговую победу. Усилия большей интенсивности пришлось прилагать и в первой игре после паузы на матчи сборных против киевского «Динамо», которую «Десна» свела к нулевой ничьей, тем самым расположившись вслед за действующим вице-чемпионом в турнирной таблице.

Игра против «Ингульца» видится для «северян» неплохой возможностью перевести дух перед ключевым противостоянием на старте сезона в еврокубках. Немецкий «Вольфсбург» вполне может открывать перевалочный пункт в Украине, исходя из тенденций последних жеребьевок – «Александрия» и «Шахтер» сыграли с «волками» в Лиге Европы УЕФА в прошлом сезоне, а «Десне» предстоит с ними же дебютировать на международной арене в рамках третьего раунда квалификации.

Однако коллективу Рябоконя преждевременно размышлять о матче середины следующей недели, ведь фундамент для итоговой позиции в турнирной таблице закладывается именно в матчах против оппонентов более низкого, на первый взгляд, уровня.

Несмотря на столь ранний этап сезона, одна из команд-участниц предстоящего противостояния уже не может рассчитывать на одного из своих исполнителей из-за дисциплинарных взысканий. Полузащитник «Ингульца», Александр Козак, был удален в матче против полтавской «Ворсклы» на 70-й минуте, поэтому игру с «Десной» будет пропускать. У Александра Рябоконя из видимых проблем с составом присутствует только неожиданный процесс перехода лучшего бомбардира команды прошлого сезона – Александра Филиппова – в бельгийский «Сент-Трюйден».

В роли главного арбитра поединок в Кропивницком проведет 34-летний рефери из Макеевки Юрий Иванов. Его карьера в Украинской Премьер-лиге началась менее двух лет назад, а до текущего момента он уже успел провести в ней 11 поединков. Лишь один из них пришелся на черниговскую «Десну». В предпоследний день весны 2020-го года «северяне» обыграли «Колос» (2:0). Несмотря на то, что арбитр Иванов проводил также и матчи Первой лиги, с «Ингульцом» данный рефери не пересекался. Манера судейства – строгая (6,6 предупреждений за игру), но при этом не бескомпромиссная (3 удаления в 15 матчах). Ни одного пенальти Юрий Иванов за проведенные поединки еще не назначал.

Ориентировочные составы: 

«Ингулец»: Шуст – Синегуб, Ковалев, Семенко, Балан – Кучеренко – Щедрый, Запорожец, Лупашко, Коваленко – Сичинава.

«Десна»: Паст – Тамм, Имереков, Гитченко – Огиря – Мостовой, Домбровский, Калитвинцев, Конопля – Тотовицкий – Будковский.

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19 сентября, суббота

«Ингулец» — «Десна»
Кропивницкий. Стадион «Зирка». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
ИНГУЛЕЦ-ДЕСНА. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)
Прогноз Sport.ua — 0:2
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Илья Береза, Sport.ua

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