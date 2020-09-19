3-й тур
Ингулец
1:1
Десна
19.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Вторая ничья подряд. Десна потеряла очки в матче с Ингульцом

Блестящий удар Ники Сичинавы позволил клубу из Петрово разжиться вторым баллом в УПЛ

  • 19.09.2020 18:56
  • 1042 просмотра
  • 5 комментариев
Вторая ничья подряд. Десна потеряла очки в матче с Ингульцом
© ФК Ингулец

19 сентября стал настоящим праздником в Кропивницком. Во-первых, это – День города. Во-вторых, сюда вернулся большой футбол. Пока стадион в Петровом проходит сертификацию, на местной «Зирке» свои домашние матчи будет проводить дебютант украинской Премьер-лиги «Ингулец». И первую в элите домашнюю встречу «казаки» проводили против участника Лиги Европы, «Десны». 

Черниговскому клубу уже в четверг предстоит поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Так что матч против «Ингульца» автоматически становился генеральной репетицией перед встречей с «Вольфсбургом».

Но первый тайм подопечные Александря Рябоконя вряд ли могут занести себе в актив. Гости вроде бы и владели инициативой, чаще исполняли стандарты, однако пользы из этого извлечь не смогли. «Ингулец» опасно огрызался и вообще выглядел ничуть не хуже соперника. И самый красивый момент создали хозяева – Сичинава бил в падении через себя, но не попал в створ. А где не хватало мастерства, на первый план выходила самоотдача. О градусе игры говорит хотя бы тот факт, что еще до перерыва главный арбитр 6 раз доставал из кармана желтую карточку, причем 4 «горчичника» получили футболисты «Десны».

В перерыве наставник черниговской команды наверняка серьезно побеседовал в раздевалке с игроками. И провел тройную замену, которая очень быстро доказала правоту Рябоконя.

После подачи с углового Будковский, вышедший на замену, пяткой продлил полет мяча – и тот по замысловатой траектории полетел под дальнюю штангу. Вероятно, гол состоялся бы и так, но для верности набежавший Гитченко (отмечавший, к слову, юбилей – 200-й поединок в УПЛ) с полуметра подправил мяч в сетку – 0:1.

Впрочем, вели в счете «северяне» недолго. Сичинава, видимо, решил не уходить с поля без красивого гола. Грузинский форвард получил мяч возле угла штрафной, ушел от защитника и мощно пробил в ближнюю девятку – вратарь был бессилен! 1:1, а уже через несколько минут он едва не стал антигероем. После подачи углового Ника выбивал мяч головой и угодил в штангу собственных ворот.

«Десна» не сбавляла обороты: к 70-й минуте по угловым, например, перевес гостей стал десятикратным (10:1)! А по желтым карточкам «Ингулец» догнал соперника (4:4). Сергей Лавриненко только после этого принялся выпускать на поле свежих игроков. И хозяева в итоге перешли на классическую игру на контратаках, выстроив у собственных ворот эшелонированную оборону.

«Десна» усилила давление – хотя, казалось бы, куда уж больше (во втором тайме владение мячом составило 27:73% в пользу гостей). «Ингулец» стойко отбивался. А минут за 10 до финального свистка на ровном месте подвернул ногу Кривцов, и за «Десну» в УПЛ дебютировал Илья Швецов. Он мог забить практически первым касанием – после очередного углового 20-летний нападающий выиграл воздух и неплохо пробил головой, однако вратарь сумел отразить непростой удар. На 2-й компенсированной минуте Шевцов получил второй шанс, но под его удар метров с семи бросился Ковалев, а после добивания Будковского мяч угодил в Балана и просвистел над перекладиной. В итоге при полном преимуществе (по ударам в створ счет 3:8, по атакам – 24:43) «Десна» не смогла вырвать победу.

1:1 – «казаки» выстояли и заработали вторую ничью в элите. «Ингулец» набрал 2 очка и находится на 10-м месте в турнирной таблице. В следующем туре команда едет в гости к еще одному участнику еврокубков, «Колосу». У «Десны» 5 баллов и третья строчка. В 4-м туре черниговская команда принимает «Рух».

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Ингулец» – «Десна» - 1:1

 Сичинава, 57 – Гитченко, 49

 Синегуб, 14, Сичинава, 17, Кучеренко, 47, Щедрый, 65, Крынский, 90+4 – Хлебас, 3, Огиря, 10, Калитвинцев, 35, Конопля, 44

«Ингулец»: Крынский – Синегуб, Ковалев, Павлов, Балан – Кучеренко – Щедрый (Бартулович, 83), Запорожец, Лупашко, Коваленко (Мкомола, 72) – Сичинава (Мишуренко, 86).

«Десна»: Паст – Западня (Картушов, 46), Ермаков, Гитченко, Конопля – Гуцуляк (Шевцов, 79), Хлебас (Домбровский, 46), Огиря, Калитвинцев – Тотовицкий – Дегтярев (Будковский, 46).

Арбитр: Юрий Иванов (Макеевка).

Стадион: «Зирка» (Кропивницкий).

Удары (в створ): 7 (3) – 13 (8)
Угловые: 1 – 14
Оффсайды: 2 – 2.

ИНГУЛЕЦ-ДЕСНА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C

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Илья Береза, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 19.09.2020 19:29
    0
    Maslyaspor, 19.09.2020 19:02
    Інгулець зробив те що не змогло Динамо ( Забили гол . А Десна це команда яка по ходу єдине що вміє грати на відбій .
    да у нас так 90% команд играют.
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 19.09.2020 19:17
    +2
    Филлипов 40% Десны был
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 19.09.2020 19:05
    +2
    Для Десны -2 очка и уже смотрят в затылок ФК Мар-кевич.
    Как думают немцев громить?
    Ссылка
    Demon
      Demon, 19.09.2020 19:05
    +2
    Молодцы обе команды!!! Ингульцу-респект!!! Не стушевались. Десна-без переживаний, отдохните, наберитесь сил и задавите немецких волков!!! Украина за вас!!!
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 19.09.2020 19:02
    0
    Інгулець зробив те що не змогло Динамо ( Забили гол . А Десна це команда яка по ходу єдине що вміє грати на відбій .
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 19.09.2020 19:17
    +2
    Филлипов 40% Десны был
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 19.09.2020 19:05
    +2
    Для Десны -2 очка и уже смотрят в затылок ФК Мар-кевич.
    Как думают немцев громить?
    Ссылка
    Demon
      Demon, 19.09.2020 19:05
    +2
    Молодцы обе команды!!! Ингульцу-респект!!! Не стушевались. Десна-без переживаний, отдохните, наберитесь сил и задавите немецких волков!!! Украина за вас!!!
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 19.09.2020 19:29
    0
    Maslyaspor, 19.09.2020 19:02
    Інгулець зробив те що не змогло Динамо ( Забили гол . А Десна це команда яка по ходу єдине що вміє грати на відбій .
    да у нас так 90% команд играют.
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 19.09.2020 19:02
    0
    Інгулець зробив те що не змогло Динамо ( Забили гол . А Десна це команда яка по ходу єдине що вміє грати на відбій .
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