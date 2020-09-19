Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Для Ингульца очко с Десной - это как победа»

Наставник остался доволен матчем

  • 19.09.2020 22:58
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Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Для Ингульца очко с Десной - это как победа»
© facebook.com/fcIngulets

В матче 3-го тура УПЛ «Ингулец» сыграл 1:1 с «Десной», а наставник Сергей Лавриненко остался доволен выступлением команды в первом сезоне в элите.

«Комментарий положительный, потому что мы взяли очки с командой, которой скоро играть квалификацию Лиги Европы. Для нас это равно победе. «Ингулец» только начинает свой путь в УПЛ, поэтому каждое очко - в копилку. Мы радуемся ничьей. Ребята молодцы, вытерпели, когда нас зажали у ворот. Мы хотели удержать счет, поэтому сели в оборону и использовали контратаки».

«Нам много еще над чем нужно работать, добавлять. Думаю, с каждой игрой будем расти и становиться сильнее. Отдельно хочу сказать спасибо жителям Кропивницкого за их поддержку. Было достаточно много людей, учитывая текущую ситуацию в стране с коронавирусом».

«Спасибо, что пришли поддержать», - сказал Лавриненко.

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Источник — ФК Ингулец

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