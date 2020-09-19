Сегодня «Ингулец» в третьем туре УПЛ дома сыграл вничью 1:1 с «Десной». Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
Лучшие моменты матча Ингулец - Десна
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Ника Сичинава (Ингулец).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Гитченко (Десна).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.