Катерина Бондаренко – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 2 сентября, Катерина Бондаренко (№349 WTA) продолжит борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче второго круга украинка, которая заявлена на турнир по замороженному рейтингу, сыграет с хорваткой Петрой Мартич (№15 WTA).
Поединок будет сыгран первым запуском на корте №17. Время начала матча – 18:00 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Бондаренко
|Мартич
|1-й круг
|Кик (3-6 6-3 6-1) №162 WTA
|Мартинцова (5-7 6-2 6-4) №136 WTA
Ранее девушки встречались трижды, на счету украинки две победы.
В следующем раунде победительница сыграет против Кристины Младенович (№44 WTA) или Варвары Грачевой (№102 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи
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Источник — Sport.ua
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