Катерина Бондаренко – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на Открытом чемпионате США по теннису

  • 02.09.2020 13:04
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Катерина Бондаренко – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Катерина Бондаренко

В среду, 2 сентября, Катерина Бондаренко (№349 WTA) продолжит борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.
 
В матче второго круга украинка, которая заявлена на турнир по замороженному рейтингу, сыграет с хорваткой Петрой Мартич (№15 WTA). 
 
Поединок будет сыгран первым запуском на корте №17. Время начала матча – 18:00 по Киеву.

Путь на турнире
Стадия  Бондаренко     Мартич
1-й круг    Кик (3-6 6-3 6-1) №162 WTA    Мартинцова (5-7 6-2 6-4) №136 WTA

Ранее девушки встречались трижды, на счету украинки две победы.
 
В следующем раунде победительница сыграет против Кристины Младенович (№44 WTA) или Варвары Грачевой (№102 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу встречи

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Источник — Sport.ua

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