Катерина Бондаренко – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 2 сентября, Катерина Бондаренко (№349 WTA) продолжит борьбу на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче второго круга украинка, которая заявлена на турнир по замороженному рейтингу, сыграет с хорваткой Петрой Мартич (№15 WTA).



Поединок будет сыгран первым запуском на корте №17. Время начала матча – 18:00 по Киеву.

Путь на турнире