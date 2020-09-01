Катерина Бондаренко с камбэком проходит во второй круг US Open

Наша самая опытная теннисистка знает, как добывать важные победы

  • 01.09.2020 01:41
  • 196 просмотров
  • 1 комментарий
Катерина Бондаренко с камбэком проходит во второй круг US Open
© WTA. Катерина Бондаренко

34-летняя украинка Катерина Бондаренко (№349 WTA) стартовала с победы на Открытом чемпионате США по теннису.
 
В матче первого круга украинская теннисистка, которая заявилась на турнир по замороженному рейтингу, с камбэком обыграла обладательницу уайлд-кард Элли Кик из США (№162 WTA).
 
US Open. Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Элли Кик (США) – 3:6, 6:3, 6:1
 
В следующем раунде Бондаренко сыграет против Терезы Мартинцовой (№136 WTA) или Петры Мартич (№15 WTA).

Ранее Марта Костюк деклассировала Дарью Касаткину, а Катерина Козлова справилась с Уитни Осигве.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 01.09.2020 01:55
    +2
    Катя, я все розумію, але так мучитися із посередньою тенісисткою, яка ледь пересувається кортом через травму коліна? Перемога на улюбленому з усіх Шоломів - то є здорово, а з грою великі проблеми. Мартіч грає дуже швидко, хіба тільки ще жевріє надія, що Мартінцова зможе її дотиснути. Але навіть чешка буде фавориткою у другому колі.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 01.09.2020 01:55
    +2
    Катя, я все розумію, але так мучитися із посередньою тенісисткою, яка ледь пересувається кортом через травму коліна? Перемога на улюбленому з усіх Шоломів - то є здорово, а з грою великі проблеми. Мартіч грає дуже швидко, хіба тільки ще жевріє надія, що Мартінцова зможе її дотиснути. Але навіть чешка буде фавориткою у другому колі.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности