Катерина Бондаренко с камбэком проходит во второй круг US Open

34-летняя украинка Катерина Бондаренко (№349 WTA) стартовала с победы на Открытом чемпионате США по теннису.



В матче первого круга украинская теннисистка, которая заявилась на турнир по замороженному рейтингу, с камбэком обыграла обладательницу уайлд-кард Элли Кик из США (№162 WTA).



US Open. Первый круг

Катерина Бондаренко (Украина) – Элли Кик (США) – 3:6, 6:3, 6:1



В следующем раунде Бондаренко сыграет против Терезы Мартинцовой (№136 WTA) или Петры Мартич (№15 WTA).

Ранее Марта Костюк деклассировала Дарью Касаткину, а Катерина Козлова справилась с Уитни Осигве.