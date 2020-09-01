Катерина Бондаренко с камбэком проходит во второй круг US Open

34-летняя украинка Катерина Бондаренко (№349 WTA) стартовала с победы на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче первого круга украинская теннисистка, которая заявилась на турнир по замороженному рейтингу, с камбэком обыграла обладательницу уайлд-кард Элли Кик из США (№162 WTA).
US Open. Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) – Элли Кик (США) – 3:6, 6:3, 6:1
В следующем раунде Бондаренко сыграет против Терезы Мартинцовой (№136 WTA) или Петры Мартич (№15 WTA).
Ранее Марта Костюк деклассировала Дарью Касаткину, а Катерина Козлова справилась с Уитни Осигве.
Источник — Sport.ua
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