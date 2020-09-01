Стала известна соперница Бондаренко во втором круге US Open

Определилась следующая соперница Катерины Бондаренко на Открытом чемпионате США по теннису.
На встречу с 34-летней украинкой претендовали Тереза Мартинцова (№136 WTA) и восьмая сеяная Петра Мартич (№15 WTA). Победила более высокорейтинговая теннисистка.
US Open. Первый круг
Тереза Мартинцова (Чехия) – Петра Мартич (Хорватия) – 7:5, 2:6, 4:6
Отметим, что матч второго круга состоится 2 сентября.
Ранее Бондаренко с боями обыграла Элли Кик из США.
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Источник — Sport.ua
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