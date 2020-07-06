СМАЛИЙЧУК: «Если у Руха есть проблемы, давайте поможем младшему брату»

Совладелец «Карпат» говорит, что никого не троллил, оплачивая долг «Руха»

  • 06.07.2020 01:39
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СМАЛИЙЧУК: «Если у Руха есть проблемы, давайте поможем младшему брату»
© Футбол 1. Олег Смалийчук

Совладелец «Карпат» Олег Смалийчук прокомментировал нашумевший конфликт с «Рухом» и его президентом Григорием Козловским:

«Моя позиция была четкой. Ребята, у нас есть два совладельца. Мы между собой разберемся, это наши проблемы. Пожалуйста, прошу вас, не пиарьтесь на наших проблемах. Особенно дважды я попросил об этом «Рух». Но не прошло 24 часа, как вылетает чувак с камерами и заявлениями: я такой добрый, всех спасу, присылайте свои реквизиты.

Я вас прошу, так продолжаться не может. Где вы видели, чтобы президент одного клуба выписывал блоги про другой клуб, ток-шоу делал. Понимаете, я не политик, не умею пиариться. Я не хочу ни с кем воевать и ругаться. Я только прошу, ребята, занимайтесь своим клубом. А если у вас все так ровно, гладко, и больше заняться нечем, то я найду, чем вас отвлечь от своего клуба, чтобы вы занимались делами своим клубом. 

Почему «Карпаты» оплатили долг «Руха» перед ПФЛ? Я никого не троллил. Но если у клуба есть проблемы и угроза дисквалификации, если уж не мы, то давайте хоть поможем младшему брату. А Кополовец – я его вообще не знаю, кто это такой. Думаю, даже те, кто его знает, после такого поступка тоже не захотят знать, кто это. 

Гриша Козловский говорил, что они общаются с Коломойским. Я далек от теорий заговоров. Не знаю, была ли это личная инициатива Гриши, или он действовал согласно каким-то договоренностям с Коломойским. Не мне об этом судить, я вижу только поступки и по ним делаю выводы. Поступок со стороны «Руха» был неэтичный».

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Источник — Великий футбол

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