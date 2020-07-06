СМАЛИЙЧУК: «Коломойский не знаком с моей тактикой, недооценил мой характер»

Один из двух владельцев «Карпат» рассказал о ситуации сложившейся с клубом

  • 06.07.2020 00:38
  • 924 просмотра
  • 3 комментария
СМАЛИЙЧУК: «Коломойский не знаком с моей тактикой, недооценил мой характер»
© ФК Карпаты. Олег Смалийчук

Один из двух владельцев «Карпат» Олег Смалийчук рассказал о ситуации, сложившейся с клубом: 

«За сколько я купил 50% акций «Карпат» у Дыминского? Это конфиденциальная информация. А договориться удалось, наверное, потому что он тоже верит, что я человек, который сможет вывести клуб на другой уровень. То, что для Дыминского «Карпаты» стали чемоданом без ручки, не означает, что он не любит этот клуб и не переживает за него. 

Наверно, я своей работой доказал, что могу быть нужен этому клубу. Кто бы что ни говорил, чей я человек, я – человек «Карпат». В моем понимании «Карпаты» – это не игрушка в руках олигархов. Моя идея – клуб не должен принадлежать кому-то одному, не должно быть владельца, который после одного плохого матча или из-за плохого настроения может уволить полкоманды или выставить всех на трансфер. Мы видели, к чему это шло.  Последние 10 лет «Карпаты» были заложниками отношений между двумя владельцами. Это не мой путь. Я буду делать «Карпаты», которые принадлежат простым болельщикам.

Я хотел договориться с Коломойским о сумме, которая ему нужна, переподписать контракт. Когда ему бы поступила последняя сумма, последний транш, «Карпаты» бы полностью принадлежали львовянам. Перед тем, как закрыть окончательно вопрос с Дыминским, я выходил на людей из окружения Коломойского. Спрашивал, интересно ли им будет встретиться и обсудить будущее «Карпат». Встречу мне подтвердили. 

Между нами, совладельцами, продолжается процесс знакомства. Возможно, Коломойский не знаком с моей тактикой, видимо, недооценил мой характер. На момент выезда команды в Мариуполь нужной суммы на счету не было. Наверное, это вина двух совладельцев – и меня, и Игоря Коломойского. Да, речь о сумме в 1,5 млн гривен.

Я предупреждал, что у нас будут радикальные изменения. Если пройтись по Львову, поспрашивать болельщиков, 90% подтвердят, что нам лучше начать с нуля, перестать быть заложником ситуации, когда два совладельца между собой даже не общаются. «Карпаты» не должны зависеть от чьего-то финансового или эмоционального состояния. «Карпаты» выше любой личности».

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Источник — Великий футбол

(7 голосов)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 06.07.2020 01:46
    +1
    Сказочный долб@ёб ! Это на сколько нада быть деб@лом что бы говорить сейчас про заявку в первую лигу.При этом это дисквал за не выезды вообще без проф клуба.Это опуск в аматоры.А всего то нада было пофиг как доиграть чемпионат и вылетели бы спокойно в первую лигу.Но нет у деб@лов нет мозгов !А теперь будите в аматорах фиг даже за вторую лигу заявите.
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    jimmymelchenko72
    online
      jimmymelchenko72, 06.07.2020 01:10
    0
    ха-ха-ха...
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.07.2020 01:10
    0
    Тактика угробить клуб с многолетней историей????
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    BekXan
      BekXan, 06.07.2020 01:46
    +1
    Сказочный долб@ёб ! Это на сколько нада быть деб@лом что бы говорить сейчас про заявку в первую лигу.При этом это дисквал за не выезды вообще без проф клуба.Это опуск в аматоры.А всего то нада было пофиг как доиграть чемпионат и вылетели бы спокойно в первую лигу.Но нет у деб@лов нет мозгов !А теперь будите в аматорах фиг даже за вторую лигу заявите.
    Ссылка
    jimmymelchenko72
    online
      jimmymelchenko72, 06.07.2020 01:10
    0
    ха-ха-ха...
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.07.2020 01:10
    0
    Тактика угробить клуб с многолетней историей????
    Ссылка
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