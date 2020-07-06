СМАЛИЙЧУК: «Коломойский не знаком с моей тактикой, недооценил мой характер»

Один из двух владельцев «Карпат» Олег Смалийчук рассказал о ситуации, сложившейся с клубом:

«За сколько я купил 50% акций «Карпат» у Дыминского? Это конфиденциальная информация. А договориться удалось, наверное, потому что он тоже верит, что я человек, который сможет вывести клуб на другой уровень. То, что для Дыминского «Карпаты» стали чемоданом без ручки, не означает, что он не любит этот клуб и не переживает за него.

Наверно, я своей работой доказал, что могу быть нужен этому клубу. Кто бы что ни говорил, чей я человек, я – человек «Карпат». В моем понимании «Карпаты» – это не игрушка в руках олигархов. Моя идея – клуб не должен принадлежать кому-то одному, не должно быть владельца, который после одного плохого матча или из-за плохого настроения может уволить полкоманды или выставить всех на трансфер. Мы видели, к чему это шло. Последние 10 лет «Карпаты» были заложниками отношений между двумя владельцами. Это не мой путь. Я буду делать «Карпаты», которые принадлежат простым болельщикам.

Я хотел договориться с Коломойским о сумме, которая ему нужна, переподписать контракт. Когда ему бы поступила последняя сумма, последний транш, «Карпаты» бы полностью принадлежали львовянам. Перед тем, как закрыть окончательно вопрос с Дыминским, я выходил на людей из окружения Коломойского. Спрашивал, интересно ли им будет встретиться и обсудить будущее «Карпат». Встречу мне подтвердили.

Между нами, совладельцами, продолжается процесс знакомства. Возможно, Коломойский не знаком с моей тактикой, видимо, недооценил мой характер. На момент выезда команды в Мариуполь нужной суммы на счету не было. Наверное, это вина двух совладельцев – и меня, и Игоря Коломойского. Да, речь о сумме в 1,5 млн гривен.

Я предупреждал, что у нас будут радикальные изменения. Если пройтись по Львову, поспрашивать болельщиков, 90% подтвердят, что нам лучше начать с нуля, перестать быть заложником ситуации, когда два совладельца между собой даже не общаются. «Карпаты» не должны зависеть от чьего-то финансового или эмоционального состояния. «Карпаты» выше любой личности».