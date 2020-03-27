Соперник Кличко в коме, Коваленко интересен Роме, дата боя Фьюри и Уайлдера

Вашему вниманию предлагается подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 26-е марта.

1. Бывший соперник Кличко находится в коме из-за коронавируса. Деррику Джефферсону 52 года.

2. Коваленко попал в сферу интересов Ромы. Полузащитник донецкого «Шахтера» не в первый раз заинтересовал итальянский клуб.

3. Фьюри и Уайлдер успели согласовать третий бой. Состоится осенью. Боксеры надеются, что к тому времени пандемия стихнет.

4. Стадион Динамо могут переоборудовать в больницу для больных коронавирусом. Заказаны 10 аппаратов искусственного дыхания, они поступят через месяц.

5. Первый и второй. Братьев Кличко назвали лучшими супертяжеловесами XXI века. По версии издания Marca, украинцы опередили Джошуа, Фьюри и Уайлдера.

6. Мейвезер должен был вернуться в ринг, но у него умерли два близких человека. В 2020 году американец точно не вернется.

7. Лучшие из лучших. Топ-10 левых защитников чемпионата Украины всех времен. «Смак», «босс», мэр Тбилиси, тренер «Зари», «энерджайзер» и другие.

8. Президенты, тренеры, эксперты. Что сейчас с обладателями Золотого мяча 90-х. Sport.ua вспоминает героев футбольного мира, которые были на пике славы в 90-х годах минувшего века.

9. Названы самые вероятные даты проведения Олимпийских игр в Токио. Игры должны пройти в 2021 году между двумя турнирами Большого Шлема.

10. Смотреть в завтрашний день. У кого в УПЛ истекают контракты. Виталий Пасичный анализирует заявки команд УПЛ с точки зрения заканчивающихся соглашений.