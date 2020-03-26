Стадион Динамо могут переоборудовать в больницу для больных коронавирусом

Заказаны 10 аппаратов искусственного дыхания, они поступят через месяц

  • 26.03.2020 14:59
  • 2121 просмотр
  • 8 комментариев
Стадион Динамо могут переоборудовать в больницу для больных коронавирусом
© ФК Динамо Киев

Киевский стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского могут переоборудовать на центр спасения пострадавших от пандемии коронавируса.

Журналист телеканалов Футбол 1/2/3 Игорь Бурбас рассказал в Твиттере:

«Стадион «Динамо» им. Лобановского по инициативе президента клуба [Игоря Суркиса] могут переоборудовать в центр спасения людей в случае нехватки койкомест в столице. Уже заказаны 10 аппаратов искусственного дыхания. Поступят они за месяц. Очень длинная очередь на изготовление дефицитных трубок».

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Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 26.03.2020 16:59
    0
    Zport., 26.03.2020 16:24
    Должна быть полностью закрытая территория. На окраинах Киева таких мест нет.
    А всякие кончи с заспами подходят под такие закрытые зоны?
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 26.03.2020 16:58
    0
    Zport., 26.03.2020 16:24
    Должна быть полностью закрытая территория. На окраинах Киева таких мест нет.
    А стадион разве полностью закрытая зона?
    Тем более даже врачи не дают гарантии, что вирус не распространяется по воздуху.
    И что такое закрытая? В санжарах вывезли на базу на окраине. Нашли ведь.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 26.03.2020 16:24
    -2
    zvalenok03, 26.03.2020 15:57
    Дело хорошее.
    Но почему это надо делать в центре города? Почему не где-то на окраине?
    Должна быть полностью закрытая территория. На окраинах Киева таких мест нет.
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 26.03.2020 15:57
    +1
    Дело хорошее.
    Но почему это надо делать в центре города? Почему не где-то на окраине?
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 26.03.2020 15:44
    -1
    ни русского ни украинского "журналист" не осилил
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 26.03.2020 15:34
    -4
    А как фактически помогает стадион в этом?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 26.03.2020 15:16
    -3
    Раскрылся секрет Суркиса... Интересно - он место просто предоставит, или все остальное для полевого госпиталя - настилы, спецпалатки, кровати, матрацы, простыни, операционные, туалеты и душевые, расходные материалы, пищеблоки и т.д. ( более 3-х тысяч наименований по описи полевого госпиталя). Если так - то МОЛОДЕЦ, Украина этого никогда не забудет....
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 26.03.2020 15:15
    +1
    Правильное решение,в Бразилии уже так делают
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 26.03.2020 15:57
    +1
    Дело хорошее.
    Но почему это надо делать в центре города? Почему не где-то на окраине?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 26.03.2020 15:15
    +1
    Правильное решение,в Бразилии уже так делают
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 26.03.2020 16:59
    0
    Zport., 26.03.2020 16:24
    Должна быть полностью закрытая территория. На окраинах Киева таких мест нет.
    А всякие кончи с заспами подходят под такие закрытые зоны?
    Ссылка
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 26.03.2020 16:58
    0
    Zport., 26.03.2020 16:24
    Должна быть полностью закрытая территория. На окраинах Киева таких мест нет.
    А стадион разве полностью закрытая зона?
    Тем более даже врачи не дают гарантии, что вирус не распространяется по воздуху.
    И что такое закрытая? В санжарах вывезли на базу на окраине. Нашли ведь.
    Ссылка
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