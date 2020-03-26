Стадион Динамо могут переоборудовать в больницу для больных коронавирусом

Киевский стадион «Динамо» имени Валерия Лобановского могут переоборудовать на центр спасения пострадавших от пандемии коронавируса.

Журналист телеканалов Футбол 1/2/3 Игорь Бурбас рассказал в Твиттере:

«Стадион «Динамо» им. Лобановского по инициативе президента клуба [Игоря Суркиса] могут переоборудовать в центр спасения людей в случае нехватки койкомест в столице. Уже заказаны 10 аппаратов искусственного дыхания. Поступят они за месяц. Очень длинная очередь на изготовление дефицитных трубок».