Смотреть в завтрашний день. У кого в УПЛ истекают контракты

Отсутствие матчей здесь и сейчас – хороший повод смотреть в будущее, в частности, на то, какие соглашения игроков и клубов в ближайшее время истекут. В УПЛ уже давно десять команд из двенадцати практически не проводят трансферы за деньги, и ключевым фактором усиления становятся именно свободные агенты – те футболисты, соглашения которых со старыми клубами подошли в концу. Соответственно, сейчас уже пора смотреть, какие контракты закончатся летом.

Кстати говоря, история с заканчивающимися соглашениями отнюдь не только про последующие сезоны. Львиная доля контрактов подписывается до 30 июня конкретного года – это символичный «водораздел» между сезонами в лигах, которые проводятся по системе «осень-весна». Если в связи с пандемией сезон затянется до июля, то многим клубам придется либо заключать суперкороткие соглашения с игроками «на чемоданах», либо доигрывать сезон неоптимальным составом. Эта угроза серьезнее, чем кажется: не далее, чем в прошлом сезоне Швед покинул «Карпаты» еще до окончания сезона, потому что его срок аренды истек – и львовяне играли стыковые матчи без Марьяна.

Вся информация по продолжительности соглашений предоставлена порталом Transfermarkt.de, который имеет информацию по многим игрокам, но все-таки не по всем. Например, если говорить о грандах, то в «Шахтере» неизвестна информация по Болбату, А. Бондаренко, Бондарю, Пихаленку и Трубину, в «Динамо» - по Попову и Кучеруку. Жаль, конечно, но в любой статистике главное – вовремя остановиться. Погрешность присутствует даже при расчете запуска космических полетов, а примерное представление наш материал, надеюсь, даст.

«Карпаты»

На чемоданах*: Владимир Дубинчак (1717 минут в сезоне), Егор Назарина (1456), Олег Кудрик (987), Андро Гиоргадзе (423), Геннадий Пасич (357), Матар Дийе (263), Антон Каниболоцкий (90), Владимир Танчик (90), Абукар Мохамед (44), Василий Прийма (34).

* - здесь и далее: означает истечение контракта 30 июня 2020 года.

И сразу достойная заявка на «чемпионство». «Карпаты», конечно, знали, на что шли, когда строили очередную команду на арендованных: из всего списка только Гиоргадзе, Пасич, Каниболоцкий, Танчик и Прийма не являются таковыми. Скромное количество минут не должно вводить в заблуждение: перечисленные в предыдущем предложении игроки и пришли ведь только зимой и много наиграть просто не могли.

В общем, «Карпаты» планировали жить сегодняшним днем и решать предельно сиюминутные и простые (стать не последними) задачи, как вдруг сегодняшний день оказался занят коронавирусом. Прямо скажем, львовяне и без всяких китайских болячек выглядели худшей командой лиги – а ввиду потенциального вылета в Первую лигу такой массовый исход может даже порадовать руководство. Разгрузка зарплатной ведомости же…

Вердикт: мы нашли еще один способ определить, что в «Карпатах» все плохо.

«Олимпик»

На чемоданах: Павел Ксенз (1498 минут в сезоне), Никита Кравченко (367), Максим Дегтярев (282).

А вот у «Олимпика» истекающих контрактов на удивление мало. Последний матч сезона дончане проводят в Киеве с «Карпатами» – и, как видите, если он состоится в июле или позже, то сыграют его значительно более близким к оптимальному составом.

Понятно, что уверенность в завтрашнем дне на очень много процентов добыта за счет существования в лиге такой команды, как «Карпаты», но так или иначе – у «Олимпика» есть очень достойные шансы встретить следующий сезон, во-первых, в высшей лиге, а во-вторых, с достаточно боеспособной командой.

Вердикт: один из самых беспроблемных в этом плане клубов лиги.

«Ворскла»

На чемоданах: Игорь Пердута (2067 минут в сезоне), Владимир Чеснаков (2025), Луизао (1566), Ибрахим Кане (1307), Владимир Баенко (1135), Артем Габелок (1060), Артур (1010), Евгений Мартыненко (1010), Владимир Одарюк (0).



ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

Первые четыре игрока по сыгранному времени в сезоне! «Ворскла», конечно, в последние два сезона давала предельно мало поводов, чтобы игроки стремились продлить с ней соглашение, но к лету она может остаться совсем уже голой и босой.

Летом и осенью ходили траурные слухи о снятии «Ворсклы» с соревнований по окончании сезона. Наверное, зимние события – приглашение на пост главного тренера Юрия Максимова, подписание Степанюка, Кулача, Опанасенко – в состоянии эти слухи отогнать, но как претендента на высокие места полтавчан можно перестать воспринимать окончательно.

Вердикт: «Ворсклу» летом покинут все, у кого будут хоть какие-то предложения.

«Львов»

На чемоданах: Сергей Борзенко (2160 минут в сезоне), Антон Братков (1983), Владислав Приймак (1251), Сергей Люлька (1041).

Во «Львове» ситуация получше, здесь на чемоданах сидят «всего лишь» первый и второй по сыгранному времени. Наверное, доверие клуба Егише Меликяну основывается именно на его готовности работать, несмотря на текучку кадров: тренировал же в «Стали» он практически детей. Нет никаких сомнений, что в ближайшее трансферное окно двузначное количество игроков покинет «Львов», двузначное пополнит – и сам фактор какого-то там истечения контрактов будет далеко не решающим.

Вердикт: «Львов» будет существовать по старой схеме: просеивать песок в поисках золота, массово приобретать бразильцев из низших лиг в надежде найти таланта.

«Мариуполь»

Эту команду анализировать в данном контексте просто нельзя. В июне истекает контракт сразу у шестнадцати подопечных Бабича, «Шахтеру» принадлежат тринадцать из них – но все мы понимаем, что если у азовцев после 30 июня будут хоть какие-то цели в сезоне, то его данные игроки преспокойно доиграют. Зарплату Чурко, Вакула и остальные получают совсем не в Мариуполе, а переговоры по контрактам ведут совсем не с Андреем Саниным.

«Днепр-1»

На чемоданах: Валерий Юрчук (1440), Сергей Кравченко (1366), Владимир Полевой (1245), Владислав Шаповал (1207), Владислав Супряга (1196), Сергей Булеца (1172), Папа Гуйе (1058), Дмитрий Коркишко (996), Андрей Клищук (810), Александр Снижко (488).

Знакомство с УПЛ у «Днепра-1» происходит тяжело. Сначала выяснилось, что талантливые юниоры не готовы сверкать на новом уровне так же, как в Первой лиге (два гола и один ассист – совершенно не то, что ждали от Назаренко), а теперь оказывается, что летом может уйти половина команды.

Понятно, что в завтрашнем дне клуб все равно уверен больше, чем все клубы Украины, за исключением двух-трех. Но работы у Русола и компании в ближайшее время будет очень много. Даже если Гуйе и Кравченко продлят контракты, рассчитывать на них в долгосрочной перспективе нельзя. Супряга, очень мягко говоря, не помешает и «Динамо» (будет смешно, если после 30 июня Михайличенко будет выпускать на последние матчи чемпионата сразу несколько игроков, которые только-только приехали в Киев), а ведь даже нынешний уровень результатов – далеко не предел мечтаний руководства и болельщиков клуба.

Вердикт. Очередная молодая команда не выдержала испытания реальностью Премьер-лиги: даже «Колос», который вышел в элиту одновременно с «Днепром-1», смог обойти команду Михайленко в борьбе за первую шестерку. Надо усиливаться игроками в расцвете сил: не глубокими ветеранами и не необстрелянной молодежью. Скорей всего, летом клуб это уже и сделает – хотя подвинуть кого-либо из первой пятерки чемпионата, на мой взгляд, будет сложно.

«Колос»

На чемоданах: Максим Максименко (1309 минут в сезоне), Евгений Морозко (1045), Евгений Смирный (946), Евгений Задоя (894), Александр Волков (798), Арни Вильхамссон (614), Олег Кожушко (394).



ФК Колос. Аудни Вильхамссон

У команды Руслана Костышина все шансы закончить сезон на увереннейшем шестом месте – примерно как «Львов» в прошлом году. Хороший повод попытаться обходиться без игроков, которых в дальнейшем в команде не будет – хотя, честно говоря, вряд ли так уж много людей, чьи контракты истекают, интересны более успешным и/или богатым клубам, чем «Колос».

Вердикт: вряд ли «Колос» будет регулярно в дальнейшем пробиваться в первую шестерку, но, пока данный клуб интересен имеющемуся спонсору, за место в элите тоже можно не переживать.

«Александрия»

На чемоданах: Каспарс Дубра (2325 минут в сезоне), Денис Мирошниченко (2268), Василий Грицук (288), Роман Вантух (256).

Пометка на полях: у «Александрии» особенно много игроков, продолжительность соглашений которых с клубом Transfermarkt неизвестна. Поэтому команда Владимира Шарана в этом контексте практически Terra Incognita – но даже так видно, что команда рискует летом заполучить две пробоины в линии обороны.

Конечно, клуб заинтересован в продлении контрактов с игроками, но Мирошниченко вряд ли успел стать в команде настолько незаменимым, чтобы его потеря стала критичной. А что касается Дубры… «Александрия» не планирует вернуть Валерия Бондаренко? Попытка перейти на новый уровень в «Шахтере» претерпела фиаско, «Витория» – конечно, интересно и экзотично, но там защитник тоже почти не играет. Логичнее всего пытаться реанимировать карьеру в клубе, где он отрезками был просто великолепен.

«Десна»

На чемоданах: Денис Фаворов (2149 минуты в сезоне), Андрей Гитченко (2070), Евгений Паст (1980), Александр Филиппов (1744), Ефим Конопля (819), Орест Кузик (755), Игорь Литовка (270).

На мой взгляд, именно у черниговского клуба положение с истекающими контрактами наиболее критично. Фаворов, Гитченко и Паст занимают в команде три первых места по сыгранному времени в сезоне, за Филиппова все говорит его результативность – и даже потеря Литовки может оказаться критичной, если «Десну» покинут именно два вратаря.

Конечно, перспектива участия в еврокубках способна заинтересовать сама по себе. Но многие игроки команды могут, в свою очередь заинтересовать грандов – тот же Денис Фаворов проводит сезон явно лучше, чем игроки, которые выходят на правом фланге обороны в «Динамо».

Вердикт: если «Днепр-1» кого-то в обозримом будущем и подвинет из зоны еврокубков, то именно черниговцев.

«Динамо»

На чемоданах: Йосип Пиварич (7 минут в сезоне).



ФК Динамо. Йосип Пиварич

Это совершенно незаметно на поле, но моментально бросается в глаза при изучении продолжительности контрактов. «Динамо» невероятно выделяется на фоне остальных претендентов на второе место: со всеми лидерами, важными игроками и честолюбивыми дублерами команды соглашения подписаны на долгие года. У Беседина контракт до 2024-го, у Миколенко, Цыганкова и еще дюжины игроков – до 2023-го, у Вербича и Бурды – до 2022-го, у Кендзеры – до 2021-го. И только у резервиста с серебряной медалью ЧМ контракт уже заканчивается.

Вердикт: проблем со слишком короткими контрактами в «Динамо» нет, есть проблема со слишком продолжительными.

«Заря»

На чемоданах: Александр Тымчик (2325 минут), Богдан Леднев (1922), Виталий Вернидуб (1870), Дмитрий Хомченовский (1412), Никита Каменюка (314)

Как же обидно будет луганчанам, если из-за короновируса они проиграют место в Лиге чемпионов! Два важнейших игрока арендованы у прямого конкурента, и относительно возможности продлить соглашение Рафаилову и компании можно, наверное, даже не беспокоить Игоря Суркиса. С Вернидубом и Хомченовским договорить о продлении контракта намного проще, Каменюке, весьма вероятно, уже пора организовывать прощальный матч, но две пробоины в составе очевидны.

Вердикт: то, что Виктор Скрипник публично поддержал остановку чемпионата, делает ему честь. Может, конечно, что в «Заре» просто надеются на досрочное его завершение и фиксацию результатов после 23-го тура как окончательных, но любая задержка сезона категорически не в пользу луганчан. «Заря» играет на «Олимпийском» в 31-м туре, и на этот матч Леднев и Тымчик могут выйти уже против нее…

«Шахтер»

На чемоданах: Виктор Коваленко (1251 минута).



ФК Шахтер. Виктор Коваленко

Позволю себе дополнить, что у Андрея Пятова соглашение с клубом до 31 декабря. Впрочем, нет никаких сомнений, что с капитаном «Шахтер» простится не посреди сезона и, даже если приобретет сильного конкурента (кого?) летом, продлит с ним соглашение хотя бы до конца сезона-20/21.

Соответственно, вопросы только по Коваленко, но и по нему вопросов толком нет. Команду сильнее «Шахтера» Виктор не найдет – совершенно точно сейчас и, скорее всего, никогда. На некоторых отрезках последних пяти лет казалось, что сотрудничество игрока и клуба не нужно клубу, но при Каштру игрок стал играть важную роль для команды.

Вердикт: вряд ли такой возрастной команде, как нынешние «горняки», стоит по собственной воле прощаться с молодым полузащитником уровня сборной.