Президенты, тренеры, эксперты. Что сейчас с обладателями Золотого мяча 90-х

Когда-то они забивали решающие голы, выдавали потрясающие матчи, помогали своим командам добывать важнейшие на планете титулы, за что в итоге и были вознаграждены самой престижной индивидуальной наградой в футболе – «Золотым мячом». Сегодня все они уже на «футбольной пенсии», а потому их жизнь абсолютно иная, чем тогда, в 90-тые годы минувшего века, когда они были королями на поле, кумирами толпы и любимцами спонсоров…

Впрочем, великие футболисты являются таковыми только до той поры, пока о них помнят. Воспользовавшись паузой в активной футбольной жизни, обратимся к воспоминаниям и мы. Сегодня в фокусе – обладатели «Золотого мяча» 90-х…

Лотар МАТТЕУС, «Золотой мяч-1990»

Гражданство: Германия

Возраст: 58 лет

Великолепный в прошлом футболист «Баварии», «Интера» и сборной Германии Лотар Маттеус в 1990 году в стане «Бундестим» выиграл чемпионат мира в Италии, являясь капитаном своей команды. Его отменное выступление было отмечено экспертами, а потому «Золотой мяч» в том же году получил именно Маттеус, игравший на тот момент в рядах «Интера». В 1992 году Маттеус вернулся в Германию в ряды «Баварии», где выступал до 2000 года, в том числе приняв участие и в памятных полуфинальных дуэлях Лиги чемпионов-1998/99 против «Динамо». Концовку карьеры Лотар провел в США, отыграв в двух десятках матчей МЛС за «Нью-Йорк МетроСтарз» (ныне – «Нью-Йорк Ред Буллз»).

В 2001 году Маттеус завершил карьеру футболиста, сразу же приняв решение пойти в тренеры. Однако больших успехов на этой стезе не добился, выиграв лишь два трофея – в 2003-м чемпионат Сербии с «Партизаном», а в 2007-м – первенство Австрии с «Ред Буллом». Последним местом работы Маттеуса была сборная Болгарии, откуда немец был уволен в сентябре 2011 года. С тех пор в футболе Лотар работает исключительно в качестве комментатора и эксперта, сотрудничая в различные времена с такими известными вещателями и компаниями, как Sky Deutschland, Al Jazeera, ZDF, Sport Bild, The Sun и другими.

Жан-Пьер ПАПЕН, «Золотой мяч-1991»

Гражданство: Франция

Возраст: 56 лет

В 1991 году не было ни чемпионата мира, ни чемпионата Европы, а Лигу чемпионов, которая на тот момент носила еще прежнее название – Кубок европейских чемпионов, - сенсационно выиграла югославская «Црвена Звезда». В финале балканцы в серии пенальти одолели «Марсель», и именно форварда французской команды Жан-Пьера Папена признали лучшим на континенте, наградив «Золотым мячом». В том розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы Папен забил 6 мячей, став лучшим голеадором, но подобное для него в принципе не было в диковинку, так как с 1988 по 1992 год Жан-Пьер пять сезонов кряду становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции.

Папен тяжело прощался с футболом. По сути, из большой игры Жан-Пьер вышел еще в 1998 году, но затем еще долгих десять лет периодически соглашался помочь любительским командам, поиграв за малоизвестные «Сен-Пьерруаз», «Кап Ферре», «Бассен д’Аркашон» и «Фактюр Бигано». В «Бассен д’Аркашон» Папен начал тренерскую карьеру, после чего получил шанс проявить себя в более статусных «Страсбуре» и «Лансе», но больших успехов не добился. В 2010 году Жан-Пьер был уволен из «Шатору», после чего четыре года оставался фактически «на обочине», пока его снова не приютил «Бассен д’Аркашон», что правда, только на один сезон. Максимальным достижением Папена в тренерской работе является выход с «Лансом» в финал Кубка французской лиги в 2008 году, где команда Жан-Пьера уступила «Пари Сен-Жермен» (1:2). Оставшись без тренерской работы, Папен активно начал сотрудничать с различными СМИ, работая экспертом на TF1, BeIn Sports, RTL, Canal+ и других. С 2013 года является амбассадором Международной федерации футгольфа, представляющей вид спорта, который является производным от гольфа и футбола. Также спонсирует гонки по шоссейному велоспорту, проходящие в окрестностях Аркашона – города, где ныне и обитает сам Жан-Пьер Папен.

Марко ВАН БАСТЕН, «Золотой мяч-1992»

Гражданство: Нидерланды

Возраст: 55 лет

«Утрехтский лебедь», как прозвали Марко ван Бастена во времена активной карьеры футболиста, в 1992 году выиграл свой третий и, как оказалось, последний «Золотой мяч» в карьере. Каждый раз после завоевания этого престижного трофея, нидерландский футболист подчеркивал, что были люди, которые заслуживали его получить, вероятно, больше, чем он сам. Впрочем, если бы ван Бастен знал, что в 1995 году ему из-за хронических проблем со здоровьем придется завершить карьеру в 30-летнем возрасте, он, возможно, понимал бы, что судьба заранее дала ему в долг за предстоящие испытания.

После завершения карьеры футболиста ван Бастен объявил, что никогда не будет работать тренером, но спустя 8 лет передумал. Его первым опытом в 2003 году стала должность наставника молодежной команды «Аякса», а уже через год Марко пригласили работать с национальной сборной Нидерландов – очевидно, сработало имя и авторитет ван Бастена. С «оранжевыми» Марко отработал 4 года, выйдя в 1/8 финала ЧМ-2006 и 1/4 финала Евро-2008. После поражения от России в четвертьфинале европейского первенства ван Бастена отправили в отставку. Впоследствии он поработал в «Аяксе», «Херенвене» и АЗ, но никаких трофеев с этими коллективами не взял. С осени 2016 по осень 2018 года работал в ФИФА на должности технического директора, после чего выступал экспертом на телевидении. Однако в конце минувшего года контракт с ван Бастеном был расторгнут из-за скандала с нацистским лозунгом, который попал в прямой эфир телеканала.

Роберто БАДЖО, «Золотой мяч-1993»

Гражданство: Италия

Возраст: 53 года

Свой единственный в карьере «Золотой мяч» Роберто Баджо получил в 1993 году, когда был игроком «Ювентуса». В стане туринцев в сезоне-1992/93 Баджо выиграл Кубок УЕФА, в финале которого туринцы по сумме двух матчей буквально уничтожили дортмундскую «Боруссию» - 6:1 (3:1, 3:0), а сам Роберто стал автором двух голов в первом поединке, который состоялся в Германии. Из «Ювентуса» Баджо ушел в 1995 году, после чего успел поиграть за «Милан», «Болонью», «Интер» и «Брешиа».

Карьеру футболиста завершил в 37 лет, в 2004-м. После этого на несколько лет пропал из поля зрения, пока в 2010 году не получил должность технического директора Федерации футбола Италии, на которой проработал два с половиной года. Летом 2011 года завершил обучение на тренерских курсах, получив право работать с молодежными командами, а спустя год стал обладателем тренерской лицензии UEFA Pro. Впрочем, с тех пор «Божественный хвостик» так и не возглавил ни одной команды, а потому есть обоснованные сомнения, что он вообще когда-то будет тренером.

Христо СТОИЧКОВ, «Золотой мяч-1994»

Гражданство: Болгария

Возраст: 54 года

В 1994 году Христо Стоичков со сборной Болгарии блеснул на чемпионате мира в США, где стал лучшим бомбардиром турнира вместе с Олегом Саленко (оба забили по 6 мячей), а его команда добралась до полуфинала, проиграв затем в матче за третье место шведам. Это, а также выигрыш с «Барселоной» в сезоне-1993/94 чемпионского титула в Испании, поспособствовали победе Стоичкова в борьбе за «Золотой мяч». Впрочем, спустя год «блаугранас» выгодно продали болгарина в «Парму», чтобы через год выкупить впятеро дешевле, но затем отпустить уже насовсем – в болгарский ЦСКА. Доигрывал Стоичков в США, где в 2003 году в рядах «Ди Си Юнайтед» и завершил карьеру игрока.

С 2004 года начал работать тренером, сразу же встав у руля национальной сборной Болгарии. В 2007-м недолго поработал коучем «Сельты», после чего два года был без работы, прежде чем его занесло в ЮАР в «Мамелоди Сандаунз». Не сумев проявить себя в тренерской работе и не имея предложений из Европы, Стоичков вернулся в Болгарию, где с 2012 по 2013 год поработал с «Литексом» и софийским ЦСКА. Непродолжительное время был президентом «армейцев», но с 2013 года Стоичков, по сути, отдалился от футбола. В последние годы звездный болгарин активно разъезжает по миру, участвуя в различных акциях и посещая множество матчей. В частности, в 2018 году Стоичков по приглашению «Десны» посещал и Украину.

Джордж ВЕА, «Золотой мяч-1995»

Гражданство: Либерия

Возраст: 53 года

В 1995 году Джордж Веа стал первым игроком, не являющимся представителем европейской страны, который получил «Золотой мяч». Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным изданием France Football, в регламент определения обладателя награды. Летом того года либериец перебрался из «Пари Сен-Жермен» в «Милан», и сразу же помог «россонери» взять титул чемпиона Италии. После «Милана» поиграл за «Челси», «Манчестер Сити» и «Марсель», а карьеру футболиста в 2003 году завершил в «Аль-Джазире» из ОАЭ.

После завершения карьеры игрока, Веа занялся политикой, а также принимал активное участие в гуманитарной деятельности. В 2005 году Джордж баллотировался на пост президента Либерии, но выиграв в первом туре, во втором уступил Элен Джонсон-Серлиф, которая стала первой в истории Африки женщиной-президентом. Спустя 12 лет Веа вернулся к своему намерению, и на этот раз добился желаемого, став в декабре 2017 года 25-м президентом Либерии, в должности которого пребывает и по сей день. Интересно, что младший сын Джорджа Веа Тимоти, которому ныне только 20 лет, с 2018-го заигран за национальную сборную США, так как родился в этой стране и имеет ее гражданство.

Маттиас ЗАММЕР, «Золотой мяч-1996»

Гражданство: Германия

Возраст: 52 года

В 1996 году сборная Германии, ведомая Маттиасом Заммером и Юргеном Клинсманом, выиграла чемпионат Европы, а «Рыжеволосого метеора» признали лучшим игроком того турнира. Впоследствии Заммер также выиграл и «Золотой мяч», но эти успехи стали одними из последних в игровой карьере Маттиаса. В 1998 году в возрасте 31 года он по причине серьезной травмы колена был вынужден повесить бутсы на гвоздь.

В апреле 2000 года Маттиас Заммер стал одним из ассистентом главного тренера дортмундской «Боруссии» в штабе Удо Латтека. Тогда «шмели» боролись за выживание, а после спасения Латтек покинул свой пост, и должность главного тренера унаследовал Заммер. При нем «Боруссия» в первый сезон финишировала третьей, а в 2002 году стала чемпионом Германии. Украинские болельщики могут помнить ту дортмундскую команду по противостояниям в квалификации Лиги чемпионов-2001/02 с «Шахтером», которые стали неудачными для «горняков» (0:2, 1:3). В 2004 году Заммер ушел из «Боруссии», поработав сезон со «Штутгартом», а после этого перешел на административную работу. 6 лет Маттиас отработал спортивным директором сборной Германии, затем 4 года в той же должности помогал «Баварии», а в 2018-м вернулся в дортмундскую «Боруссию», где и поныне трудится консультантом руководящего персонала.

РОНАЛДО, «Золотой мяч-1997»

Гражданство: Бразилия

Возраст: 43 года

Великолепный «Зубастик» в 1997 году получил свой первый «Золотой мяч» (второй и последний для себя он завоюет спустя 5 лет). Летом того года он перешел из «Барселоны», с которой выиграл Кубок обладателей кубков, в «Интер», где сразу же смог добыть Кубок УЕФА. В 2002 году Роналдо вернулся в Испанию, но в ряды злейшего оппонента «Барселоны» - «Реала», а спустя 5 лет, очевидно, решил проверить нервы уже поклонников «Интера», подписав соглашение с их главным врагом – «Миланом». Игровую карьеру Роналдо завершил в 2011 году в «Коринтиансе», изрядно располнев и подрастеряв спортивную форму.

В отличие от многих своих коллег, Роналдо изначально даже не пытался становиться тренером. В конце 2014 года он стал совладельцем американского клуба «Форт-Лодердейл Страйкерс», но его история продлилась недолго, и спустя два года он прекратил существование. Впрочем, планы по работе в руководящем составе футбольного клуба у бразильца остались. Осенью 2018 года он стал владельцем контрольного пакета акций испанского «Вальядолида», а затем получил в клубе и должность президента, в которой трудится и по сей день.

Зинедин ЗИДАН, «Золотой мяч-1998»

Гражданство: Франция

Возраст: 47 лет

1998-й стал годом Зинедина Зидана. Великолепный французский хавбек сперва в стане «Ювентуса» стал чемпионом Италии, а спустя пару месяцев на домашнем для «трехцветных» мундиале помог команде впервые в истории выиграть титул чемпиона мира, буквально разобрав на запчасти в финале действующего на тот момент чемпиона планеты сборную Бразилии (3:0). В 2001 году Зидан за рекордные на тот момент деньги (75 миллионов евро) перешел в «Реал», где провел пять лет, после чего принял решение о завершении карьеры.

Тренерскую карьеру Зидан начал в «Реале» U-17, а в 2013 году был приглашен в тренерский штаб Карло Анчелотти в первой команде «сливочных». Через год француз возглавил вторую команду мадридского клуба – «Кастилью», а в 2016-м получил должность главного тренера первой команды «бланкос». С тех пор в ней и работает с перерывом в сезоне-2018/19. При Зидане «Реал» великолепно проявил себя на международной арене, выиграв три Лиги чемпионов кряду, а вот чемпионат Испании за все это время «бланкос» брали лишь однажды и близки к тому, чтобы упустить титул и в этом сезоне, если он, конечно, будет продолжен…

РИВАЛДО, «Золотой мяч-1999»

Гражданство: Бразилия

Возраст: 47 лет

В 1999 году Ривалдо выступал за «Барселону», с которой выиграл чемпионат Испании-1998/99. Он был одним из сильнейших футболистов мирового футбола того времени, отличаясь потрясающей техникой, скоростью мышления на поле и умением завершать атаки, как точными ударами, так и просчитанными до миллиметра передачами на партнеров. В 2002 году бразилец покинул «Барселону», перейдя в «Милан», но уже спустя сезон ушел и из стана «россонери». После этого в карьере Ривалдо началась целая карусель из клубов, а завершил он ее в 2015 году в рядах скромного бразильского «Можи-Мирина».

Как и его соотечественник Роналдо, Ривалдо долгое время, казалось, не проявлял интереса к тренерской работе. Еще в 2008 году он стал президентом клуба «Можи-Мирин», а после окончания игровой карьеры (Ривалдо совмещал деятельность на посту руководителя клуба с игрой в футбол) стал советником руководства клуба. Весной 2018 года Ривалдо ушел из «Можи-Мирина», после чего долгое время о нем мало что было известно. Однако летом 2019 года Ривалдо все-таки решился стать тренером, возглавив команду из третьего дивизиона чемпионата Марокко «Шабаб Мохаммедия», в которой работает и по сей день, причем довольно успешно – коллектив, ведомый Ривалдо, до приостановки сезона шел на втором месте в лиге, имея поровну очков с лидирующей командой МАС из города Фес.

Алексей СЛИВЧЕНКО