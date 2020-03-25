Президенты, тренеры, эксперты. Что сейчас с обладателями Золотого мяча 90-х

Sport.ua вспоминает героев футбольного мира, которые были на пике славы в 90-х годах минувшего века

  • 25.03.2020 23:22
  • 679 просмотров
  • 0 комментариев
Президенты, тренеры, эксперты. Что сейчас с обладателями Золотого мяча 90-х
© Твиттер Милана. Жан-Пьер Папен и Марко ван Бастен

Когда-то они забивали решающие голы, выдавали потрясающие матчи, помогали своим командам добывать важнейшие на планете титулы, за что в итоге и были вознаграждены самой престижной индивидуальной наградой в футболе – «Золотым мячом». Сегодня все они уже на «футбольной пенсии», а потому их жизнь абсолютно иная, чем тогда, в 90-тые годы минувшего века, когда они были королями на поле, кумирами толпы и любимцами спонсоров…

Впрочем, великие футболисты являются таковыми только до той поры, пока о них помнят. Воспользовавшись паузой в активной футбольной жизни, обратимся к воспоминаниям и мы. Сегодня в фокусе – обладатели «Золотого мяча» 90-х…

Лотар МАТТЕУС, «Золотой мяч-1990»

Гражданство: Германия
Возраст: 58 лет

Великолепный в прошлом футболист «Баварии», «Интера» и сборной Германии Лотар Маттеус в 1990 году в стане «Бундестим» выиграл чемпионат мира в Италии, являясь капитаном своей команды. Его отменное выступление было отмечено экспертами, а потому «Золотой мяч» в том же году получил именно Маттеус, игравший на тот момент в рядах «Интера». В 1992 году Маттеус вернулся в Германию в ряды «Баварии», где выступал до 2000 года, в том числе приняв участие и в памятных полуфинальных дуэлях Лиги чемпионов-1998/99 против «Динамо». Концовку карьеры Лотар провел в США, отыграв в двух десятках матчей МЛС за «Нью-Йорк МетроСтарз» (ныне – «Нью-Йорк Ред Буллз»).

В 2001 году Маттеус завершил карьеру футболиста, сразу же приняв решение пойти в тренеры. Однако больших успехов на этой стезе не добился, выиграв лишь два трофея – в 2003-м чемпионат Сербии с «Партизаном», а в 2007-м – первенство Австрии с «Ред Буллом». Последним местом работы Маттеуса была сборная Болгарии, откуда немец был уволен в сентябре 2011 года. С тех пор в футболе Лотар работает исключительно в качестве комментатора и эксперта, сотрудничая в различные времена с такими известными вещателями и компаниями, как Sky Deutschland, Al Jazeera, ZDF, Sport Bild, The Sun и другими.

Жан-Пьер ПАПЕН, «Золотой мяч-1991»

Гражданство: Франция
Возраст: 56 лет

В 1991 году не было ни чемпионата мира, ни чемпионата Европы, а Лигу чемпионов, которая на тот момент носила еще прежнее название – Кубок европейских чемпионов, - сенсационно выиграла югославская «Црвена Звезда». В финале балканцы в серии пенальти одолели «Марсель», и именно форварда французской команды Жан-Пьера Папена признали лучшим на континенте, наградив «Золотым мячом». В том розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы Папен забил 6 мячей, став лучшим голеадором, но подобное для него в принципе не было в диковинку, так как с 1988 по 1992 год Жан-Пьер пять сезонов кряду становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции.

Папен тяжело прощался с футболом. По сути, из большой игры Жан-Пьер вышел еще в 1998 году, но затем еще долгих десять лет периодически соглашался помочь любительским командам, поиграв за малоизвестные «Сен-Пьерруаз», «Кап Ферре», «Бассен д’Аркашон» и «Фактюр Бигано». В «Бассен д’Аркашон» Папен начал тренерскую карьеру, после чего получил шанс проявить себя в более статусных «Страсбуре» и «Лансе», но больших успехов не добился. В 2010 году Жан-Пьер был уволен из «Шатору», после чего четыре года оставался фактически «на обочине», пока его снова не приютил «Бассен д’Аркашон», что правда, только на один сезон. Максимальным достижением Папена в тренерской работе является выход с «Лансом» в финал Кубка французской лиги в 2008 году, где команда Жан-Пьера уступила «Пари Сен-Жермен» (1:2). Оставшись без тренерской работы, Папен активно начал сотрудничать с различными СМИ, работая экспертом на TF1, BeIn Sports, RTL, Canal+ и других. С 2013 года является амбассадором Международной федерации футгольфа, представляющей вид спорта, который является производным от гольфа и футбола. Также спонсирует гонки по шоссейному велоспорту, проходящие в окрестностях Аркашона – города, где ныне и обитает сам Жан-Пьер Папен.

Марко ВАН БАСТЕН, «Золотой мяч-1992»

Гражданство: Нидерланды
Возраст: 55 лет

«Утрехтский лебедь», как прозвали Марко ван Бастена во времена активной карьеры футболиста, в 1992 году выиграл свой третий и, как оказалось, последний «Золотой мяч» в карьере. Каждый раз после завоевания этого престижного трофея, нидерландский футболист подчеркивал, что были люди, которые заслуживали его получить, вероятно, больше, чем он сам. Впрочем, если бы ван Бастен знал, что в 1995 году ему из-за хронических проблем со здоровьем придется завершить карьеру в 30-летнем возрасте, он, возможно, понимал бы, что судьба заранее дала ему в долг за предстоящие испытания.

После завершения карьеры футболиста ван Бастен объявил, что никогда не будет работать тренером, но спустя 8 лет передумал. Его первым опытом в 2003 году стала должность наставника молодежной команды «Аякса», а уже через год Марко пригласили работать с национальной сборной Нидерландов – очевидно, сработало имя и авторитет ван Бастена. С «оранжевыми» Марко отработал 4 года, выйдя в 1/8 финала ЧМ-2006 и 1/4 финала Евро-2008. После поражения от России в четвертьфинале европейского первенства ван Бастена отправили в отставку. Впоследствии он поработал в «Аяксе», «Херенвене» и АЗ, но никаких трофеев с этими коллективами не взял. С осени 2016 по осень 2018 года работал в ФИФА на должности технического директора, после чего выступал экспертом на телевидении. Однако в конце минувшего года контракт с ван Бастеном был расторгнут из-за скандала с нацистским лозунгом, который попал в прямой эфир телеканала.

Роберто БАДЖО, «Золотой мяч-1993»

Гражданство: Италия
Возраст: 53 года

Свой единственный в карьере «Золотой мяч» Роберто Баджо получил в 1993 году, когда был игроком «Ювентуса». В стане туринцев в сезоне-1992/93 Баджо выиграл Кубок УЕФА, в финале которого туринцы по сумме двух матчей буквально уничтожили дортмундскую «Боруссию» - 6:1 (3:1, 3:0), а сам Роберто стал автором двух голов в первом поединке, который состоялся в Германии. Из «Ювентуса» Баджо ушел в 1995 году, после чего успел поиграть за «Милан», «Болонью», «Интер» и «Брешиа».

Карьеру футболиста завершил в 37 лет, в 2004-м. После этого на несколько лет пропал из поля зрения, пока в 2010 году не получил должность технического директора Федерации футбола Италии, на которой проработал два с половиной года. Летом 2011 года завершил обучение на тренерских курсах, получив право работать с молодежными командами, а спустя год стал обладателем тренерской лицензии UEFA Pro. Впрочем, с тех пор «Божественный хвостик» так и не возглавил ни одной команды, а потому есть обоснованные сомнения, что он вообще когда-то будет тренером.

Христо СТОИЧКОВ, «Золотой мяч-1994»

Гражданство: Болгария
Возраст: 54 года

В 1994 году Христо Стоичков со сборной Болгарии блеснул на чемпионате мира в США, где стал лучшим бомбардиром турнира вместе с Олегом Саленко (оба забили по 6 мячей), а его команда добралась до полуфинала, проиграв затем в матче за третье место шведам. Это, а также выигрыш с «Барселоной» в сезоне-1993/94 чемпионского титула в Испании, поспособствовали победе Стоичкова в борьбе за «Золотой мяч». Впрочем, спустя год «блаугранас» выгодно продали болгарина в «Парму», чтобы через год выкупить впятеро дешевле, но затем отпустить уже насовсем – в болгарский ЦСКА. Доигрывал Стоичков в США, где в 2003 году в рядах «Ди Си Юнайтед» и завершил карьеру игрока.

С 2004 года начал работать тренером, сразу же встав у руля национальной сборной Болгарии. В 2007-м недолго поработал коучем «Сельты», после чего два года был без работы, прежде чем его занесло в ЮАР в «Мамелоди Сандаунз». Не сумев проявить себя в тренерской работе и не имея предложений из Европы, Стоичков вернулся в Болгарию, где с 2012 по 2013 год поработал с «Литексом» и софийским ЦСКА. Непродолжительное время был президентом «армейцев», но с 2013 года Стоичков, по сути, отдалился от футбола. В последние годы звездный болгарин активно разъезжает по миру, участвуя в различных акциях и посещая множество матчей. В частности, в 2018 году Стоичков по приглашению «Десны» посещал и Украину.

Джордж ВЕА, «Золотой мяч-1995»

Гражданство: Либерия
Возраст: 53 года

В 1995 году Джордж Веа стал первым игроком, не являющимся представителем европейской страны, который получил «Золотой мяч». Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным изданием France Football, в регламент определения обладателя награды. Летом того года либериец перебрался из «Пари Сен-Жермен» в «Милан», и сразу же помог «россонери» взять титул чемпиона Италии. После «Милана» поиграл за «Челси», «Манчестер Сити» и «Марсель», а карьеру футболиста в 2003 году завершил в «Аль-Джазире» из ОАЭ.

После завершения карьеры игрока, Веа занялся политикой, а также принимал активное участие в гуманитарной деятельности. В 2005 году Джордж баллотировался на пост президента Либерии, но выиграв в первом туре, во втором уступил Элен Джонсон-Серлиф, которая стала первой в истории Африки женщиной-президентом. Спустя 12 лет Веа вернулся к своему намерению, и на этот раз добился желаемого, став в декабре 2017 года 25-м президентом Либерии, в должности которого пребывает и по сей день. Интересно, что младший сын Джорджа Веа Тимоти, которому ныне только 20 лет, с 2018-го заигран за национальную сборную США, так как родился в этой стране и имеет ее гражданство.

Маттиас ЗАММЕР, «Золотой мяч-1996»

Гражданство: Германия
Возраст: 52 года

В 1996 году сборная Германии, ведомая Маттиасом Заммером и Юргеном Клинсманом, выиграла чемпионат Европы, а «Рыжеволосого метеора» признали лучшим игроком того турнира. Впоследствии Заммер также выиграл и «Золотой мяч», но эти успехи стали одними из последних в игровой карьере Маттиаса. В 1998 году в возрасте 31 года он по причине серьезной травмы колена был вынужден повесить бутсы на гвоздь.

В апреле 2000 года Маттиас Заммер стал одним из ассистентом главного тренера дортмундской «Боруссии» в штабе Удо Латтека. Тогда «шмели» боролись за выживание, а после спасения Латтек покинул свой пост, и должность главного тренера унаследовал Заммер. При нем «Боруссия» в первый сезон финишировала третьей, а в 2002 году стала чемпионом Германии. Украинские болельщики могут помнить ту дортмундскую команду по противостояниям в квалификации Лиги чемпионов-2001/02 с «Шахтером», которые стали неудачными для «горняков» (0:2, 1:3). В 2004 году Заммер ушел из «Боруссии», поработав сезон со «Штутгартом», а после этого перешел на административную работу. 6 лет Маттиас отработал спортивным директором сборной Германии, затем 4 года в той же должности помогал «Баварии», а в 2018-м вернулся в дортмундскую «Боруссию», где и поныне трудится консультантом руководящего персонала.

РОНАЛДО, «Золотой мяч-1997»

Гражданство: Бразилия
Возраст: 43 года

Великолепный «Зубастик» в 1997 году получил свой первый «Золотой мяч» (второй и последний для себя он завоюет спустя 5 лет). Летом того года он перешел из «Барселоны», с которой выиграл Кубок обладателей кубков, в «Интер», где сразу же смог добыть Кубок УЕФА. В 2002 году Роналдо вернулся в Испанию, но в ряды злейшего оппонента «Барселоны» - «Реала», а спустя 5 лет, очевидно, решил проверить нервы уже поклонников «Интера», подписав соглашение с их главным врагом – «Миланом». Игровую карьеру Роналдо завершил в 2011 году в «Коринтиансе», изрядно располнев и подрастеряв спортивную форму.

В отличие от многих своих коллег, Роналдо изначально даже не пытался становиться тренером. В конце 2014 года он стал совладельцем американского клуба «Форт-Лодердейл Страйкерс», но его история продлилась недолго, и спустя два года он прекратил существование. Впрочем, планы по работе в руководящем составе футбольного клуба у бразильца остались. Осенью 2018 года он стал владельцем контрольного пакета акций испанского «Вальядолида», а затем получил в клубе и должность президента, в которой трудится и по сей день.

Зинедин ЗИДАН, «Золотой мяч-1998»

Гражданство: Франция
Возраст: 47 лет

1998-й стал годом Зинедина Зидана. Великолепный французский хавбек сперва в стане «Ювентуса» стал чемпионом Италии, а спустя пару месяцев на домашнем для «трехцветных» мундиале помог команде впервые в истории выиграть титул чемпиона мира, буквально разобрав на запчасти в финале действующего на тот момент чемпиона планеты сборную Бразилии (3:0). В 2001 году Зидан за рекордные на тот момент деньги (75 миллионов евро) перешел в «Реал», где провел пять лет, после чего принял решение о завершении карьеры.

Тренерскую карьеру Зидан начал в «Реале» U-17, а в 2013 году был приглашен в тренерский штаб Карло Анчелотти в первой команде «сливочных». Через год француз возглавил вторую команду мадридского клуба – «Кастилью», а в 2016-м получил должность главного тренера первой команды «бланкос». С тех пор в ней и работает с перерывом в сезоне-2018/19. При Зидане «Реал» великолепно проявил себя на международной арене, выиграв три Лиги чемпионов кряду, а вот чемпионат Испании за все это время «бланкос» брали лишь однажды и близки к тому, чтобы упустить титул и в этом сезоне, если он, конечно, будет продолжен…

РИВАЛДО, «Золотой мяч-1999»

Гражданство: Бразилия
Возраст: 47 лет

В 1999 году Ривалдо выступал за «Барселону», с которой выиграл чемпионат Испании-1998/99. Он был одним из сильнейших футболистов мирового футбола того времени, отличаясь потрясающей техникой, скоростью мышления на поле и умением завершать атаки, как точными ударами, так и просчитанными до миллиметра передачами на партнеров. В 2002 году бразилец покинул «Барселону», перейдя в «Милан», но уже спустя сезон ушел и из стана «россонери». После этого в карьере Ривалдо началась целая карусель из клубов, а завершил он ее в 2015 году в рядах скромного бразильского «Можи-Мирина».

Как и его соотечественник Роналдо, Ривалдо долгое время, казалось, не проявлял интереса к тренерской работе. Еще в 2008 году он стал президентом клуба «Можи-Мирин», а после окончания игровой карьеры (Ривалдо совмещал деятельность на посту руководителя клуба с игрой в футбол) стал советником руководства клуба. Весной 2018 года Ривалдо ушел из «Можи-Мирина», после чего долгое время о нем мало что было известно. Однако летом 2019 года Ривалдо все-таки решился стать тренером, возглавив команду из третьего дивизиона чемпионата Марокко «Шабаб Мохаммедия», в которой работает и по сей день, причем довольно успешно – коллектив, ведомый Ривалдо, до приостановки сезона шел на втором месте в лиге, имея поровну очков с лидирующей командой МАС из города Фес.

Алексей СЛИВЧЕНКО

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности