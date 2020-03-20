Поединок Ломаченко и Лопеса перенесут, Шахтер в топ-100 дорогих клубов

Главные новости за 19-е марта на Sport.ua

  • 20.03.2020 07:39
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Поединок Ломаченко и Лопеса перенесут, Шахтер в топ-100 дорогих клубов
© Top Rank. Теофимо Лопес и Василий Ломаченко

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 19-е марта.

1. Источник: Арум решил перенести поединок Ломаченко и Лопеса. Объединительный бой планировался на 30 мая в Нью-Йорке.

2. Шахтер попал в топ-100 самых дорогих клубов мира по версии Transfermarkt. Возглавляют рейтинг «Ман Сити», «Ливерпуль», «Реал», «Барселона» и ПСЖ

3. ОФИЦИАЛЬНО. Чемпионат Турции по футболу приостановлен из-за коронавируса. Турецкие чемпионаты по баскетболу и волейболу также поставлены на паузу.

4. Шевченко ведет переговоры о продлении контракта со сборной Украины. Действующее соглашение специалиста истекает летом.

5. ОФИЦИАЛЬНО. Формула-1 перенесла еще 3 этапа. Гонок до лета не будет. Переносят уже европейские этапы.

6. ВИДЕО. В Афинах олимпийский огонь был передан Токио без зрителей. Эстафета олимпийского огня стартует в Токио 26 марта.

7. Не футболом единым. Футболисты, которые нашли себя в другом спорте. В нашем списке гольфист, фигурист, автогонщик и боец джиу-джитсу.

8. Источник: Рафаилов покинет луганскую Зарю до конца месяца. Причина такого решения пока неизвестна, но не связана с карантином.

9. ОФИЦИАЛЬНО. Бой Хабиба против Фергюсона отменен в пятый раз. Проведение турнира UFC 249 было запланировано на 18 апреля в Бруклине.

10. Суперлига. Скорер из Николаева, провал Мурзина и нестабильные Мавпы. Sport.ua подводит краткие итоги короткого сезона баскетбольной Суперлиги.

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Источник — Sport.ua

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