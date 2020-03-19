Шевченко ведет переговоры о продлении контракта со сборной Украины

Продолжаются переговоры о продлении контракта 43-летнего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко с «сине-желтыми».

«Контракт Андрея Шевченко со сборной Украины истекает летом. Насколько я знаю, переговоры о его продлении идут. И я думаю, что они спокойно завершатся, а Шевченко продолжит работу с командой», — заявил журналист Игорь Цыганык в эфире шоу «ПроЕвро».

Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016-го года.

Ранее сообщалось, что Евро-2020 перенесли на лето 2021-го года.