Шевченко ведет переговоры о продлении контракта со сборной Украины

Продолжаются переговоры о продлении контракта 43-летнего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко с «сине-желтыми».
«Контракт Андрея Шевченко со сборной Украины истекает летом. Насколько я знаю, переговоры о его продлении идут. И я думаю, что они спокойно завершатся, а Шевченко продолжит работу с командой», — заявил журналист Игорь Цыганык в эфире шоу «ПроЕвро».
Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016-го года.
Ранее сообщалось, что Евро-2020 перенесли на лето 2021-го года.
Источник — #FootballHub
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Зараз питаю - де тут треба підписати...!??
Зараз питаю - де тут треба підписати...!??
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