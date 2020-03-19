Шевченко ведет переговоры о продлении контракта со сборной Украины

Действующее соглашение специалиста истекает летом

  • 19.03.2020 20:02
  • 1540 просмотров
  • 4 комментария
Шевченко ведет переговоры о продлении контракта со сборной Украины
© УАФ. Андрей Шевченко

Продолжаются переговоры о продлении контракта 43-летнего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко с «сине-желтыми».

«Контракт Андрея Шевченко со сборной Украины истекает летом. Насколько я знаю, переговоры о его продлении идут. И я думаю, что они спокойно завершатся, а Шевченко продолжит работу с командой», — заявил журналист Игорь Цыганык в эфире шоу «ПроЕвро».

Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016-го года.

Ранее сообщалось, что Евро-2020 перенесли на лето 2021-го года.

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Источник — #FootballHub

(7 голосов)

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Комментарии
    Ruslan Cherney
    online
      Ruslan Cherney, 19.03.2020 21:23
    0
    Ще пару років назад я кричав що нііііі!!! Був в ах@уї від такої кандидатури..
    Зараз питаю - де тут треба підписати...!??
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 19.03.2020 21:05
    -2
    Футбола нет, зачем тренер?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.03.2020 21:04
    0
    вот и чудненько
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 19.03.2020 20:45
    -1
    Афугенная новость! А что еще писать? Давай про Зюзю, приехал он или в Испании завис?
    Ссылка
    Ruslan Cherney
    online
      Ruslan Cherney, 19.03.2020 21:23
    0
    Ще пару років назад я кричав що нііііі!!! Був в ах@уї від такої кандидатури..
    Зараз питаю - де тут треба підписати...!??
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 19.03.2020 21:04
    0
    вот и чудненько
    Ссылка
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