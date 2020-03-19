Шахтер попал в топ-100 самых дорогих клубов мира по версии Transfermarkt

Возглавляют рейтинг «Ман Сити», «Ливерпуль», «Реал», «Барселона» и «ПСЖ»

  • 19.03.2020 14:59
  • 1869 просмотров
  • 5 комментариев
Шахтер попал в топ-100 самых дорогих клубов мира по версии Transfermarkt
© ФК Шахтер Донецк

Авторитетный веб-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг топ-100 самых дорогих футбольных клубов мира. Возглавляют список «Ман Сити», «Ливерпуль», «Реал», «Барселона» и «ПСЖ».

Единственным украинским клубом, который попал в рейтинг, стал донецкий «Шахтер», который занял 69-ю строчку со стоимостью футболистов – 150,60 млн евро. Киевское «Динамо» не попало в топ-100 (около 90 млн евро). 

Топ-5 самых дорогих клубов мира

1. «Манчестер Сити» (Англия) – 1,27 млрд евро
2. «Ливерпуль» (Англия) – 1,19 млрд евро
3. «Реал» (Испания) – 1,08 млрд евро
4. «Барселона» (Испания) – 1,06 млрд евро
5. «ПСЖ» (Франция) – 1,02 млрд евро

Полный рейтинг (топ-100)

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Источник — Transfermarkt

(3 голоса)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 19.03.2020 16:43
    0
    bzzzzz, 19.03.2020 16:07
    спорт юа
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    неужели там некому пофиксить ?
    Эта косметика не помешает создать несколько дубликатов. Тут проблемы на уровне бекэнда - нет csrf-токена, на основе которого можно было бы фильтровать post-запросы. Из этого вытекает множество других проблем с безопасностью.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 19.03.2020 16:07
    -3
    спорт юа
    $("form.comments__add input[type='submit']").css("pointer-events", "none");
    $("form.comments__add").submit();
    неужели там некому пофиксить ?
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 19.03.2020 16:00
    -3
    я бедняга Маур все на состав жалуется
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 19.03.2020 16:00
    -3
    я бедняга Маур все на состав жалуется
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 19.03.2020 15:44
    -6
    Что бы понять полный сюр этого рейтинга, достаточно посмотреть между какими клубами находится Шахтёр и где находятся те клубы, которых он обыгрывает в Европе.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 19.03.2020 16:43
    0
    bzzzzz, 19.03.2020 16:07
    спорт юа
    $("form.comments__add input[type='submit']").css("pointer-events", "none");
    $("form.comments__add").submit();
    неужели там некому пофиксить ?
    Эта косметика не помешает создать несколько дубликатов. Тут проблемы на уровне бекэнда - нет csrf-токена, на основе которого можно было бы фильтровать post-запросы. Из этого вытекает множество других проблем с безопасностью.
    Ссылка
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