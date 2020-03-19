Шахтер попал в топ-100 самых дорогих клубов мира по версии Transfermarkt

Авторитетный веб-портал Transfermarkt опубликовал рейтинг топ-100 самых дорогих футбольных клубов мира. Возглавляют список «Ман Сити», «Ливерпуль», «Реал», «Барселона» и «ПСЖ».
Единственным украинским клубом, который попал в рейтинг, стал донецкий «Шахтер», который занял 69-ю строчку со стоимостью футболистов – 150,60 млн евро. Киевское «Динамо» не попало в топ-100 (около 90 млн евро).
Топ-5 самых дорогих клубов мира
1. «Манчестер Сити» (Англия) – 1,27 млрд евро
2. «Ливерпуль» (Англия) – 1,19 млрд евро
3. «Реал» (Испания) – 1,08 млрд евро
4. «Барселона» (Испания) – 1,06 млрд евро
5. «ПСЖ» (Франция) – 1,02 млрд евро
Полный рейтинг (топ-100)
Источник — Transfermarkt
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неужели там некому пофиксить ?
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неужели там некому пофиксить ?
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неужели там некому пофиксить ?
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