Ворскла победила Шахтер, Заря вышла на 2 место, Реал выиграл у Барселоны

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 1-е марта.

1. Сенсация в Полтаве. Ворскла прервала беспроигрышную серию Шахтера. Полтавчане с минимальным счетом одолели донецкий клуб.

2. Реал выиграл у Барселоны битву на Сантьяго Бернабеу. Команда Зинедина Зидана вернула себе первое место турнирной таблицы Ла Лиги.

3. Заря сумела выйти на вторую строчку благодаря тяжелой победе над Олимпиком. Решающий мяч во встрече провел Владислав Кабаев.

4. Финиш Пидручного с флагом Украины, самострел Пидгрушной и фиаско в уик-энд. Денис Шаховец выделяет самые интересные события чемпионата Европы-2020.

5. Аталанта разгромила Лечче, Малиновский вышел на замену и забил гол. 7 мячей побывало в воротах команды хозяев поля.

6. УЕФА обсудит возможную отмену Евро-2020 из-за распространения коронавируса. Рабочая встреча в УЕФА назначена на 2 марта, под угрозой и матчи ЛЧ.

7. Украинские боксеры из сборной 2012 года, о которых все забыли. Лев Кравцив рассказывает, как сложилась карьера тех, кто не на слуху.

8. ЧЕ-2020 по биатлону. Меркушина финишировала пятой в персьюте. Валя Семеренко заняла девятое место.

9. ЧЕ-2020 по биатлону. Украина заняла 4 место в итоговом медальном зачете. Наши биатлонисты завоевали четыре медали: одну золотую, одну серебряную и две бронзовые.

10. Natus Vincere уничтожили G2 и стали чемпионами IEM Katowice 2020. Команда украинской организации не оставила шансов соперникам и победила на турнире.