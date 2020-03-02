Ворскла победила Шахтер, Заря вышла на 2 место, Реал выиграл у Барселоны

Главные новости за 1-е марта на Sport.ua

  • 02.03.2020 02:00
  • 218 просмотров
  • 0 комментариев
Ворскла победила Шахтер, Заря вышла на 2 место, Реал выиграл у Барселоны
© ФК Шахтер

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 1-е марта.

1. Сенсация в Полтаве. Ворскла прервала беспроигрышную серию Шахтера. Полтавчане с минимальным счетом одолели донецкий клуб.

2. Реал выиграл у Барселоны битву на Сантьяго Бернабеу. Команда Зинедина Зидана вернула себе первое место турнирной таблицы Ла Лиги.

3. Заря сумела выйти на вторую строчку благодаря тяжелой победе над Олимпиком. Решающий мяч во встрече провел Владислав Кабаев.

4. Финиш Пидручного с флагом Украины, самострел Пидгрушной и фиаско в уик-энд. Денис Шаховец выделяет самые интересные события чемпионата Европы-2020.

5. Аталанта разгромила Лечче, Малиновский вышел на замену и забил гол. 7 мячей побывало в воротах команды хозяев поля.

6. УЕФА обсудит возможную отмену Евро-2020 из-за распространения коронавируса. Рабочая встреча в УЕФА назначена на 2 марта, под угрозой и матчи ЛЧ.

7. Украинские боксеры из сборной 2012 года, о которых все забыли. Лев Кравцив рассказывает, как сложилась карьера тех, кто не на слуху.

8. ЧЕ-2020 по биатлону. Меркушина финишировала пятой в персьюте. Валя Семеренко заняла девятое место.

9. ЧЕ-2020 по биатлону. Украина заняла 4 место в итоговом медальном зачете. Наши биатлонисты завоевали четыре медали: одну золотую, одну серебряную и две бронзовые.

10. Natus Vincere уничтожили G2 и стали чемпионами IEM Katowice 2020. Команда украинской организации не оставила шансов соперникам и победила на турнире.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности