УЕФА обсудит возможную отмену Евро-2020 из-за распространения коронавируса

Рабочая встреча в УЕФА назначена на 2 марта, под угрозой и матчи ЛЧ

  • 01.03.2020 22:45
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УЕФА обсудит возможную отмену Евро-2020 из-за распространения коронавируса
© УЕФА

2 марта в Амстердаме состоится заседание Исполнительного комитета УЕФА, где будет обсуждаться распространение коронавируса и угроза проведения Евро-2020. Турнир может быть отменен, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.

Кроме того, под вопросом проведение матчей Лиги чемпионов, которая сейчас находится на стадии 1/8 финала.

Рабочая встреча исполнительного комитета УЕФА пройдет 2 марта с 10:00 до 16:00 по местному времени.

Из-за коронавируса перенесены матчи чемпионата Италии и  Швейцарии. Отменен этап MotoGP в Катаре, этап Формулы-1 в Китае. Многие другие спортивные мероприятия отменены или перенесены.

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Источник — The Sun

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