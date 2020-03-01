УЕФА обсудит возможную отмену Евро-2020 из-за распространения коронавируса

2 марта в Амстердаме состоится заседание Исполнительного комитета УЕФА, где будет обсуждаться распространение коронавируса и угроза проведения Евро-2020. Турнир может быть отменен, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.

Кроме того, под вопросом проведение матчей Лиги чемпионов, которая сейчас находится на стадии 1/8 финала.

Рабочая встреча исполнительного комитета УЕФА пройдет 2 марта с 10:00 до 16:00 по местному времени.

Из-за коронавируса перенесены матчи чемпионата Италии и Швейцарии. Отменен этап MotoGP в Катаре, этап Формулы-1 в Китае. Многие другие спортивные мероприятия отменены или перенесены.