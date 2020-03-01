Аталанта разгромила Лечче, Малиновский вышел на замену и забил гол

1 марта в очередном матче Серии A «Аталанта» на выезде разгромила «Лечче» (7:2). Семь мячей побывало в воротах хозяев поля, которые ответили лишь двумя своими голами.

Украинский полузащитник команды гостей Руслан Малиновский вышел на замену на 69-й минуте и забил гол на 90+2 минуте. У хозяев поля украинец Евгений Шахов появился на поле на 63-й минуте.

В таблице чемпионата Италии «Аталанта» занимает 4 место (48 очков), которое дает путевку в Лигу чемпионов следующего сезона. Впереди идут: «Лацио» (62), «Ювентус» (60), «Интер» (54).

Серия A. 26-й тур

«Лечче» – «Аталанта» – 2:7

Голы: Донати, 17, в свои ворота (0:1). Сапата, 22 (0:2). Сапонара, 29 (1:2). Донати, 39 (2:2). Иличич, 47 (2:3). Сапата, 54 (2:4). Сапата, 62 (2:5). Муриэль, 87 (2:6). Малиновский, 90+1 (2:7).

«Лечче»: Габриэл, Россеттини, Донати, Кальдерони, Лучони, Манкосу (Шахов, 63), Сапонара, Маер (Тахцидис, 63), Дейола, Барак, Лападула.

«Аталанта»: Голлини, Паломино, Хатебур, Кальдара, Гозенс, де Рон, Пашалич, Фройлер, Гомес (Малиновский, 69), Иличич (Муриэль, 73), Сапата (Тамез, 85).

Предупреждения: Хатебур, 45+1. Паломино, 57. Лучони, 66. Сапонара, 70.

Судья: Масса.

Лечче. Стадион «Виа дель Маре».

Турнирная таблица Серии A