Лечче - Аталанта - 2:7. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

  • 01.03.2020 21:16
  • 890 просмотров
  • 0 комментариев
Лечче - Аталанта - 2:7. Видео голов и обзор матча
© twitter

1 марта в очередном матче Серии A «Аталанта» на выезде разгромила «Лечче» (7:2).

Серия A. 26-й тур

«Лечче» – «Аталанта» – 2:7

Голы: Донати, 17, в свои ворота (0:1). Сапата, 22 (0:2). Сапонара, 29 (1:2). Донати, 39 (2:2). Иличич, 47 (2:3). Сапата, 54 (2:4). Сапата, 62 (2:5). Муриэль, 87 (2:6). Малиновский, 90+1 (2:7).

«Лечче»: Габриэл, Россеттини, Донати, Кальдерони, Лучони, Манкосу (Шахов, 63), Сапонара, Маер (Тахцидис, 63), Дейола, Барак, Лападула.

«Аталанта»: Голлини, Паломино, Хатебур, Кальдара, Гозенс, де Рон, Пашалич, Фройлер, Гомес (Малиновский, 69), Иличич (Муриэль, 73), Сапата (Тамез, 85).

Предупреждения: Хатебур, 45+1. Паломино, 57. Лучони, 66. Сапонара, 70.

Судья: Масса.

Лечче. Стадион «Виа дель Маре».

Турнирная таблица Серии A

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности