Заря сумела выйти на вторую строчку благодаря тяжелой победе над Олимпиком

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Украинская Премьер-лига. 20-й тур.
Заря – Олимпик – 1:0
Кабаев, 77
Кочергин, 19, Юрченко, 35, Вернидуб, 60, Хомченовский, 85, Михайличенко, 89, Чеберко, 90+7 – Лебеденко, 67
Заря: Махарадзе – Михайличенко, Чеберко, Вернидуб, Тымчик – Иванисеня – Кочергин (Хомченовский, 78), Юрченко (Цвек, 89), Леднев – Перович (Лунев, 78), Кабаев.
Олимпик: Крынский – Лебеденко, Гришко, Зотько, Ксенз – Вербный (Завийский, 52) – Кравчук, Политыло (Чогадзе, 81), Кравченко (Тейшейра, 78) – Шахаб, Дегтярев.
Арбитр: Сергей Бойко (Белгород-Днестровский).
Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).
Удары (в створ): 9 (2) – 17 (5)
Угловые: 5 – 6
Оффсайды: 3 – 1.
ЗАРЯ-ОЛИМПИК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 9°C
Источник — Sport.ua
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