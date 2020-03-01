20-й тур
Заря
1:0
Олимпик Д
01.03.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Заря сумела выйти на вторую строчку благодаря тяжелой победе над Олимпиком

Решающий мяч во встрече провел Владислав Кабаев

  • 01.03.2020 15:58
  • 438 просмотров
  • 1 комментарий
Заря сумела выйти на вторую строчку благодаря тяжелой победе над Олимпиком
© ФК Заря

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 20-й тур.

Заря – Олимпик – 1:0

 Кабаев, 77

Кочергин, 19, Юрченко, 35, Вернидуб, 60, Хомченовский, 85, Михайличенко, 89, Чеберко, 90+7 – Лебеденко, 67

Заря: Махарадзе – Михайличенко, Чеберко, Вернидуб, Тымчик – Иванисеня – Кочергин (Хомченовский, 78), Юрченко (Цвек, 89), Леднев – Перович (Лунев, 78), Кабаев.

Олимпик: Крынский – Лебеденко, Гришко, Зотько, Ксенз – Вербный (Завийский, 52) – Кравчук, Политыло (Чогадзе, 81), Кравченко (Тейшейра, 78) – Шахаб, Дегтярев.

Арбитр: Сергей Бойко (Белгород-Днестровский).

Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).

Удары (в створ): 9 (2) – 17 (5)
Угловые: 5 – 6
Оффсайды: 3 – 1.

ЗАРЯ-ОЛИМПИК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 01.03.2020 16:02
    0
    тяжело все лидеры входят во 2 половину сезона..... радует что борьба за медали будет жесткой
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 01.03.2020 16:02
    0
    тяжело все лидеры входят во 2 половину сезона..... радует что борьба за медали будет жесткой
    Ссылка
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