«Заря» и «Олимпик» преследуют несколько разные задачи в чемпионате. Луганчане намерены побороться за «серебряные» медали, а «олимпийцы» пытаются зацепиться за возможность оказаться среди шести лучших команд во время проведения второго этапа соревнований. Вот только шансы у «Олимпика» на выполнения такой задачи кажутся все более призрачными. Особенно после поражения донецкого коллектива «Львову» неделю назад. Это фиаско, к слову, стало четвертым кряду для «олимпийцев» в чемпионате.

Донецкий клуб зимой был довольно активным на трансферном рынке, пополнив свой состав рядом новичков. Возможно, именно несыгранность стала причиной поражения «олимпийцев» от «Львова», ведь на стадионе «Динамо» имени В.Лобановского за команду Висенте Гомеса дебютировали сразу шесть футболистов. Среди них оказался и защитник Дмитрий Литвин, который на правах аренды перешел в «Олимпик» из «Зари». Из игроков, покинувших расположение донетчан, в первую очередь нужно отметить форварда Матара, арендованного львовскими «Карпатами». Сенегалец демонстрирует довольно зрелую игру, а летом прошлого года он был близок к переходу в киевское «Динамо».

Луганчане совсем с другим настроением готовились к первому в 2020-м году домашнему поединку. Неделю назад «черно-белые» на выезде одолели неуступчивый «Мариуполь», а главный тренер «Зари» Виктор Скрипник был признан лучшим тренером 19-го тура. В случае победы над «Олимпиком» луганчане могут потеснить со второй позиции киевское «Динамо», которое в пятницу проиграло «Днепру-1». В Мариуполе в составе луганского коллектива дебютировали форвард Михайло Перович и опорник Ловро Цвек. Оба продемонстрировали неплохое взаимодействие с новыми партнерами, а черногорец еще и отметился результативным ударом.

К воскресному противостоянию «Заря» подходит в полной боевой готовности. В строю находятся все футболисты, за исключением голкипера Никиты Шевченко, который продолжает восстанавливаться после полученной на сборах травмы. У «Олимпика» вне игры на ближайший поединок оказался Евгений Цымбалюк, вынужденный пропустить встречу из-за перебора желтых карточек.

Матч с луганчанами в первом круге закончился катастрофой для донецкого клуба: на поле стадиона «Динамо» имени В.Лобановского «Заря» обыграла соперников со счетом 5:0. Дублем в той встрече отметился Русин, еще по голу забили Юрченко, Леднев и Кабаев, а «олимпийцы» В первом тайме остались в меньшинстве после удаления Ксёнза. Но «Олимпик» нельзя назвать удобным оппонентом для «черно-белых». До вышеупомянутого фиаско донетчане не проигрывали «Заре» четыре матча – 3 ничьи и 1 победа.

Обслуживать предстоящий матч будет бригада арбитров во главе с мастодонтом нашего судейского цеха Сергеем Бойко из Киевской области. В текущем чемпионате Бойко провел шесть матчей, также он регулярно работает на международном уровне (официальные поединки национальных сборных, Лига Европы). Кроме того, именно Бойко зафиксировал победу «Зари» над «Олимпиком» в первом круге. В нынешнем чемпионате донецкий коллектив еще дважды пересекался с опытным арбитром: при нем донетчане потерпели гостевое поражение от «Шахтера» (0:4) и в Киеве сыграли вничью с «Александрией» (0:0).

Ориентировочные составы:

«Заря»: Махарадзе, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Цвек, Юрченко, Кочергин, Леднев, Хомченовский, Перович.

«Олимпик»: Крынский, Лебеденко, Гришко, Литвин, Кравченко, Вербный, Балашов, Кравчук, Политыло, Тейшейра, Шахаб.

1 марта, воскресенье