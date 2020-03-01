Заря – Олимпик – 1:0. Видео гола и обзор матча

В матче 20-го тура украинской Премьер-лиги луганская «Заря» минимально обыграла донецкий «Олимпик» (1:0) благодаря голу форварда Владислава Кабаева.
Обзор матча будет добавлен позже
Лучшие моменты матча Заря - Олимпик Д
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кабаев (Заря).
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Источник — Sport.ua
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