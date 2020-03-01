Украинская Премьер-лига. 20-й тур.



Заря – Олимпик – 1:0

Кабаев, 77



Кочергин, 19, Юрченко, 35, Вернидуб, 60, Хомченовский, 85, Михайличенко, 89, Чеберко, 90+7 – Лебеденко, 67



Заря: Махарадзе – Михайличенко, Чеберко, Вернидуб, Тымчик – Иванисеня – Кочергин (Хомченовский, 78), Юрченко (Цвек, 89), Леднев – Перович (Лунев, 78), Кабаев.



Запасные: Василь, Каменюка, Цыганикс, Громов.

Олимпик: Крынский – Лебеденко, Гришко, Зотько, Ксенз – Вербный (Завийский, 52) – Кравчук, Политыло (Чогадзе, 81), Кравченко (Тейшейра, 78) – Шахаб, Дегтярев.



Запасные: Кичак, Литвин, Снуриницын, Балашов.



Арбитр: Сергей Бойко (Белгород-Днестровский).



Стадион: «Славутич-Арена» (Запорожье).



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90+7 мин. Желтая для Чеберко за грубый подкат против Шахаба на правом фланге атаки соперников.



90+3 мин. МОМЕНТ! ШТАНГА! Удар головой от Шахаба при подаче углового с левого фланга пришелся в дальний каркас ворот!



90+1 мин. МОМЕНТ! Зотько не сумел протолкнуть мяч в сетку из пределов вратарской, замыкая рикошет от перчаток голкипера после удара Тейшейры с левого фланга!



90 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, шесть минут.



90 мин. ЗАМЕНА У ЗАРИ. Цвек завершит игру вместо Юрченко.



89 мин. Очень грубый подкат на левом фланге обороны от Михайличенко против Тейшейры.



87 мин. Головами в штрафной Зари столкнулись Шахаб и Вернидуб.



85 мин. Желтую получил Хомченовский за удар сзади по ногам Шахабу в центре поля.



82 мин. МОМЕНТ! Махарадзе из-под перекладины достал мяч после удара с близкой дистанции головой от Дегтярева!



81 мин. ЗАМЕНА У ОЛИМПИКА. Вместо Политыло на поле вышел Чогадзе.



78 мин. ЗАМЕНЫ У ОБЕИХ КОМАНД. Вместо Кочергина и Перовича в игру вступили Хоменовский и Лунев, соответственно, а у Олимпика на поле вышел Тейшейра, заменив Кравченко.



77 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Кабаев завершил ударом с пары метров до ворот прекрасную для соперников скидку Ксенза с ближней на дальнюю штангу при подаче углового с левого фланга.



75 мин. МОМЕНТ! Гришко выскочил на дальнюю штангу при подаче с углового на левом фланге, но не смог попасть по воротам с близкой дистанции!



74 мин. МОМЕНТ! МАХАРАДЗЕ! Супер-сейв от голкипера в ситуации один на один с Кравченко, который старался реализовать ошибку Иванисени при передаче назад на голкипера!



72 мин. Высокий перевод мяча на правый фланг застал Кабаева в оффсайде.



70 мин. Тымчик интересно простреливал с правого фланга, но защитники Олимпика сумели перехватить мяч.



69 мин. Чеберко удалось выиграть борьбу за отскок на своей половине поля у Шахаба.



67 мин. Лебеденко предупрежден за агрессивную борьбу против Кочергина левом фланге обороны.



65 мин. Подача с углового на правом фланге в штрафную Зари получилась неточной.



64 мин. Дегтярев попробовал пробить от левого угла штрафной, но Тымчик вовремя вставил ногу.



61 мин. Удар издали от Шахаба точностью не отметился.



60 мин. Желтая для Вернидуба за грубый подкат под Шахаба в центре поля.



59 мин. ОПАСНО! Успел Гришко опередить Перовича при подаче с правого фланга к границе вратарской.



58 мин. Удар Кравченко со штрафного отправил мяч в сторону от правого верхнего угла чужих ворот.



56 мин. Чеберко нарушил правила у левого угла владений своей команды против Завийского.



54 мин. Попытка Дегтярева загрузить мяч в чужую штрафную подачей из глубины поля оказалась неточной.



52 мин. ЗАМЕНА У ОЛИМПИКА. Вместо Вербного игру продолжит Завийский.



51 мин. Вербного вернули в строй, но тут же травму получил Политыло. Во дела!



50 мин. Вербный сам ушел с поля, но его возвращение под большим вопросом.



49 мин. Столкновение Вербного и Леднева у границ штрафной Олимпика завершилось повреждением для защищавшегося.



48 мин. Перехватом от Гришко завершилась попытка Кабаева прострелить с правого фланга.



46 мин. Махарадзе прервал отчаянный забег Лебеденко по левому флангу.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще одну минуту.



44 мин. Кочергин помешал Ксензу вывести свою команду в атаку через правый фланг.



42 мин. Жонглирование от Крынского внутри своей штрафной перед лицом надвигавшегося соперника сложно не назвать авантюрным.



40 мин. МОМЕНТ! Махардзе сумел среагировать на удар головой с близкого расстояния, который наносил Зотько!



39 мин. Уже интереснее пробивал Вербный из левой половины штрафной, но Вернидуб не пустил мяч к воротам! Угловой.



37 мин. Вербный пробил с отскока за пределы штрафной точно в ноги Чеберко.



35 мин. За отмашку от соперника на левом фланге атаки Зари был предупрежден Юрченко.



33 мин. Тымчик вырезал прострел с левого фланга из-под Лебеденко точно в руки голкиперу.



30 мин. МОМЕНТ! Феноменальный промах Юрченко при попытке завершить ударом в левый нижний угол прострел в центр штрафной с правого фланга от Кочергина!



29 мин. Политыло неожиданно сыграл головой внутри штрафной своей команды при подаче с левого фланга.



28 мин. Отмахнулся Шахаб от Чеберко во время борьбы в воздухе на правом фланге атаки Олимпика.



27 мин. Верховая передача на левый фланг в адрес Михайличенко пришлась для крайнего защитника в оффсайд.



26 мин. Выше ворот запустил мяч Юрченко ударом метров с 30-и.



25 мин. Хотя и выиграл борьбу за мяч Шахаб у Вернидуба у чужой штрафной, но сохранить владение в пределах поля не сумел.



24 мин. Фолом со стороны Кравчука завершилась попытка гостей выйти в атаку через центр поля.



23 мин. Разрушил планы на атаку своей команды Тымчик неточным прострелом с правого фланга.



20 мин. Заря заработала угловой на правом фланге благодаря заблокированному удару Леднева с дальней дистанции, но точной подачи со стандарта так и не последовало.



19 мин. Желтая для Кочергина за срыв рывка Кравченко через центр поля.



17 мин. Вернидуб разрушил контратаку соперников подкатом в центре поля, после чего Кочергин в ответном наступлении забыл пробить по воротам от левого угла вратарской!



15 мин. Кабаев прорвался по левому флангу в штрафную, но не смог точно прострелить в направлении партнеров по команде.



14 мин. Владеет мячом на чужой половине поля Заря. Гости в глубокой обороне.



11 мин. МОМЕНТ! Ох, как махнул мимо мяча ногой сейчас Кочергин, ворвавшись в центр владений соперников при передаче с правого фланга от Тымчика!



9 мин. МОМЕНТ! Крынский сумел парировать мяч после удара Перовича со входа в центральную зону штрафной!



8 мин. Высокая подача Тымчика с правого фланга оказалась неточной.



6 мин. Простая неслаженность в действиях стоила Заре потере мяча у границ чужой штрафной.



4 мин. Леднев простреливал с правого фланга, но мяч встретился с ногой Гришко, после чего Богдан решил пробить сходу – промах.



3 мин. Юрченко загружал мяч на правый фланг атаки, однако Тымчик перестарался в борьбе с защитником.



1 мин. Классно зашла в штрафную соперников через правый фланг луганская команда в своей первой атаке, но плотность игроков была слишком высокой, так что пришлось отойти.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В воскресенье, 1-го марта, состоится поединок двадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» сразится против донецкого «Олимпика». Матч пройдет в Запорожье, на поле стадиона «Славутич-Арена», начало в 14:00.

Первый день весны Украинская Премьер-лига встретит поединком между командами из двух полюсов турнирной таблицы. «Черные коты» в прошлом туре сумели сломить сопротивление «Мариуполя» во втором тайме встречи (2:1), а вот для «олимпийцев» важная с точки зрения турнирного положения игра против ФК «Львов» завершилась минимальным поражением при совершенно несодержательном футболе с обеих сторон (0:1). Дончане не набирали очки в последних четырех встречах, а еще одно поражение подставит под серьезные сомнения их амбиции пробраться в верхнюю половину турнирной таблицы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Зарей» и «Олимпиком».