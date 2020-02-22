19-й тур
Мариуполь
1:2
Заря
22.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

УПЛ, с возвращением! Заря в гостевом поединке обыграла Мариуполь

Луганчане удачно стартовали во второй части чемпионата

  • 22.02.2020 15:51
  • 3460 просмотров
  • 19 комментариев
УПЛ, с возвращением! Заря в гостевом поединке обыграла Мариуполь
© footboom.com. Богдан Леднев

Этот матч открывал вторую часть чемпионата Украины по футболу в Премьер-Лиге сезона 2019-2020 годов. И сразу же в нем встречались две команды, которые расположились в верхней части турнирной таблицы. Правда, в турнирной таблице их отделяли 12 очков. И если «Заря», скорее всего, будет активно бороться за медали чемпионата, то предел мечтаний «Мариуполя» пока остается попадание в шестерку лучших клубов по итогам первого этапа. 

Гости активнее начали игру и уже на 4-й минуте Богдан Леднев оказался на ударной позиции. Пробил он сильно из пределов штрафной площади, но прямо в руки Евгению Гальчуку. Хозяева поля тут же ответили розыгрышем стандарта, после чего Валерий Федорчук пробил мимо ворот. 

Далее поединок проходил с переменным успехом. Интересно, что в течение 15-й и 16-й минут мариупольцы выполнили четыре (!) угловых подряд у ворот Заура Махарадзе, причем первый из них был довольно опасным. Но голкипер луганского клуба был внимателен и отвел угрозу. Спустя четыре минуты опасно бил с полукруга перед штрафной площадью азовцев Владлен Юрченко. Мяч буквально в сантиметрах пролетел над перекладиной. А на 22-й минуте Дмитрий Хомченовский после розыгрыша углового направил мяч чуть мимо цели. 

На некоторое время игра успокоилась, а затем снова футболисты «Зари» создали пару моментов, которые могли завершиться взятием ворот. Однако сперва новичок гостей Михайло Перович не смог как следует пробить из пределов штрафной площади, после чего Евгений Гальчук сумел прервать опасный прострел с левого фланга Богдана Михайличенко. 

На 36-й минуте «Мариуполь» дважды мог открывать счет в течение одной атаки, но ни Дмитрию Мишнёву, ни Владиславу Чурко не удалось направить мяч в сетку ворот. На 42-й минуте еще один отличиться шанс имел форвард из Черногории Михайло Перович, однако удар у него опять не получился. А уже в компенсированное арбитром время к первому тайму Богдан Михайличенко слева бил с острого угла в ближний угол, но Евгений Гальчук мяч забрал в руки. 

Все основные события в матче произошли после перерыва. Еще до забитых голов на 56-й минуте Дмитрию Хомченовскому не хватило совсем немного, чтобы открыть счет после того, как он вбегал по центру в штрафную площадь. Только своевременный выход из ворот голкипера «Мариуполя» не позволил игроку «Зари» реализовать свой момент. Через две минуты уже Сергей Чоботенко отважился на удар издали, но теперь уже Заур Махарадзе в падении отбил мяч. И тут же после углового защитники гостей помешали отличиться Алексею Быкову. 

Первый гол в матче был проведен на 62-й минуте. Александр Тымчик прорвался по правому флангу и сделал прострел во вратарскую площадку, где в борьбе с защитником хозяев поля Михайло Перович сумел подставить левую ногу и, таким образом, отметился забитым мячом в своей дебютной игра за «Зарю». А через пять минут луганская команда увеличила свое преимущество в счете. Богдан Леднев решил выполнить штрафной удар вблизи ворот мариупольцев. Причем бил он на силу да так, что мяч пролетел сквозь «стенку», ударился о газон, зацепил Евгения Гальчука и оказался в сетке ворот. 

В этот момент показалось, что гости спокойно доведут игру до победы, однако буквально через две минуты два игрока «Мариуполя» Дмитрий Мишнёв и Руслан Фомин выбежали в контратаку вдвоем на одного защитника. Первый не стал ничего придумывать а точно пробил в дальний левый от себя угол ворот. 

На 77-й минуте «Заря» могла забивать третий гол и снимать все вопросы, однако после удара Богдана Леднева с угла штрафной площади и после серии рикошетов Евгений Гальчук перевел мяч на угловой. А затем хозяева поля устроили настоящий штурм ворот Заура Махарадзе и самый реальный шанс уйти от поражений имели на предпоследней 89-й минуте основного времени. После подачи с левого фланга Андрей Кулаков головой мягко сбросил мяч головой под удар Сергею Чоботенко, но тот умудрился с линии вратарской площадки пробить над перекладиной. 

В итоге минимальная победа подопечных Виктора Скрипника и «Заря» пока поднимается на второе место в турнирной таблице.  

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Мариуполь» – «Заря» – 1:2

Дмитрий Мишнёв (69) – Михайло Перович (62), Богдан Леднев (67)

Максим Чех (44), Павел Полегенько (59), Даниил Игнатенко (66), Алексей Быков (88) – Евгений Чеберко (5), Владлен Юрченко (28), Михайло Перович (40), Богдан Леднев (45), Александр Тымчик (86), Виталий Вернидуб (88)

«Мариуполь»: Евгений Гальчук, Павел Полегенько, Алексей Быков, Сергей Яворский (Андрей Кулаков, 80), Сергей Чоботенко, Валерий Федорчук, Максим Чех (Даниил Игнатенко, 46), Дмитрий Мишнёв, Сергей Горбунов, Вячеслав Чурко, Дмитрий Топалов (Руслан Фомин, 65)

«Заря»: Заури Махарадзе, Aлександр Тымчик, Виталий Вернидуб, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Ловро Цвек, Владлен Юрченко, Владислав Кочергин, Богдан Леднев (Максим Лунёв, 90), Дмитрий Хомченовский (Владислав Кабаев, 60), Михайло Перович (Артем Громов, 78)

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион имени В.Бойко (Мариуполь)

МАРИУПОЛЬ - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 22.02.2020 17:28
    -1
    Vipfishman2, 22.02.2020 16:28
    А ну ка расскажи нам , лошонок, почему УЕФА не позволило сыграть на собачей Поляне в Мариуполе ни одного матча Лиги Европы ? Я тебе отвечу - потому что они прекрасно помнят обстрел кварталов города ! Бамбасяне видимо забыли об этом , у них память как у куриц - могут бегать и с отрезанной головой . А вот в Европе считают , что нормальные команды там не должны играть по причине опасности от других бамбасян , находящихся от города в нескольких километрах ..:
    Лошонком будеш батю своего называть, придурок рагульский. И не бомбосяни, а жители Донбасса, чмо ты болотное. УЕФА в первые годы войны на Донбассе, запретила вообще везде проводить еврокубковые матчи, кроме Киева и Львова, что уже говорит о недалёкости УЕФАшников. Даже на Кавказе по сей день УЕФА запрещает проводить еврокубковые поединки, достаточно вспомнить Анжи из Дагестана. Хотя военных конфликтов там уже 20 лет как нет.
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    dgurkis
    online
      dgurkis, 22.02.2020 16:56
    0
    Зорька молодцы! Азовцы красавы! Нам будет тяжело! Куевляне должны сегодня не провтыкать!
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    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 22.02.2020 16:48
    +5
    Если бы не огород. То еще в первом тайме бы разгром был. Не понимаю, как можно такие поля допускать.
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    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 22.02.2020 16:28
    -2
    kina_ne_bydet, 22.02.2020 16:07
    Чем больше куевские демонизируют Мариуполь, тем больше симпатии я испытываю к Мариуполю. Ведь я прекрасно помню, что истори началась со скандального отказа Динамо ехать в Мариуполь, мол там опасно, зона АТО рядом. Когда все клубы туда спокойно ездили.
    А ну ка расскажи нам , лошонок, почему УЕФА не позволило сыграть на собачей Поляне в Мариуполе ни одного матча Лиги Европы ? Я тебе отвечу - потому что они прекрасно помнят обстрел кварталов города ! Бамбасяне видимо забыли об этом , у них память как у куриц - могут бегать и с отрезанной головой . А вот в Европе считают , что нормальные команды там не должны играть по причине опасности от других бамбасян , находящихся от города в нескольких километрах ..:
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.02.2020 16:25
    0
    Trasher311987, 22.02.2020 16:15
    Тю. Колос хорошая команда. Днепр. Олимпик
    Днепр-согласен но у них календарь=худший из всех...... я бы не против Олимпика Колос -абсолютные селюки
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    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 22.02.2020 16:20
    +9
    kvv1404, 22.02.2020 16:16
    Цікаво а яке поле очікували побачити наприкінці лютого? Головне що поле було з травою і м*яким.Хочу нагадати яким чином отримав травму Соль рік назад-він невдало впав на промерзлому полі (здається з Десною тоді грали).Гра обох команд сподобалась,але Зоря була гостріша!!!
    А что у нас зима была лютая? Снега практически не было, морозов особо тоже. Поле можно было подготовить нормально и это Марик, южный город, где априори холодно не должно было быть и поле должно было быть топ. У нас была такая зима, что и чемп можно было и не останавливать. Поле в Марике обязано было быть в лучшем состоянии, потому что зимы не было по сути и потому что это южный город
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 22.02.2020 16:16
    -5
    Цікаво а яке поле очікували побачити наприкінці лютого? Головне що поле було з травою і м*яким.Хочу нагадати яким чином отримав травму Соль рік назад-він невдало впав на промерзлому полі (здається з Десною тоді грали).Гра обох команд сподобалась,але Зоря була гостріша!!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.02.2020 16:15
    +4
    Al Zolo, 22.02.2020 16:06
    а кого видишь? неужто Колос с селюковской игрой?
    Тю. Колос хорошая команда. Днепр. Олимпик
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.02.2020 16:14
    0
    MetalKH, 22.02.2020 16:09
    Арендованные шавки в будке. Всех с победой!!
    Харькову бы выйти в УПЛ сперва а потом уже о будках думать..... или уже регься как фан киевлян-че прикидываться?
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 22.02.2020 16:11
    0
    MetalKH, 22.02.2020 16:09
    Арендованные шавки в будке. Всех с победой!!
    Шавок загнала в будку Лугано. А Зарю с победой, пора им попробовать свои силы в лч.
    Ссылка
    MetalKH
      MetalKH, 22.02.2020 16:09
    +3
    Арендованные шавки в будке. Всех с победой!!
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 22.02.2020 16:07
    -1
    Andrey Glory, 22.02.2020 16:01
    - Инфо лента была бы заполнена нытьем Динамо если бы они играли на таком болоте как играла сегодня Заря. Эти подстилки Донецкие не заслуживает играть в 1й 6ке.
    Чем больше куевские демонизируют Мариуполь, тем больше симпатии я испытываю к Мариуполю. Ведь я прекрасно помню, что истори началась со скандального отказа Динамо ехать в Мариуполь, мол там опасно, зона АТО рядом. Когда все клубы туда спокойно ездили.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.02.2020 16:06
    -6
    Trasher311987, 22.02.2020 16:04
    Ураа. Нет аренде в топ 6.
    а кого видишь? неужто Колос с селюковской игрой?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.02.2020 16:04
    +1
    Ураа. Нет аренде в топ 6.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.02.2020 16:03
    0
    serge_kr, 22.02.2020 15:53
    Зоря вышла на заслуженное 2 место, молодцы! Сегодня большинство фанов сов болело за Мариуполь, лицемеры!
    Они как птицы линяют по необходимости
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.02.2020 16:02
    +2
    по этому сезону луганчане просто обязаны побороться за ЛЧ ну а как все получится увидим
    Ссылка
    Andrey Glory
    online
    Andrey Glory, 22.02.2020 16:01
    -6
    - Инфо лента была бы заполнена нытьем Динамо если бы они играли на таком болоте как играла сегодня Заря. Эти подстилки Донецкие не заслуживает играть в 1й 6ке.
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 22.02.2020 15:53
    +3
    Зоря вышла на заслуженное 2 место, молодцы! Сегодня большинство фанов сов болело за Мариуполь, лицемеры!
    Ссылка
    Sergey Kovaleff
      Sergey Kovaleff, 22.02.2020 15:53
    +7
    Болотобол...
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 22.02.2020 16:20
    +9
    kvv1404, 22.02.2020 16:16
    Цікаво а яке поле очікували побачити наприкінці лютого? Головне що поле було з травою і м*яким.Хочу нагадати яким чином отримав травму Соль рік назад-він невдало впав на промерзлому полі (здається з Десною тоді грали).Гра обох команд сподобалась,але Зоря була гостріша!!!
    А что у нас зима была лютая? Снега практически не было, морозов особо тоже. Поле можно было подготовить нормально и это Марик, южный город, где априори холодно не должно было быть и поле должно было быть топ. У нас была такая зима, что и чемп можно было и не останавливать. Поле в Марике обязано было быть в лучшем состоянии, потому что зимы не было по сути и потому что это южный город
    Ссылка
    Sergey Kovaleff
      Sergey Kovaleff, 22.02.2020 15:53
    +7
    Болотобол...
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 22.02.2020 16:48
    +5
    Если бы не огород. То еще в первом тайме бы разгром был. Не понимаю, как можно такие поля допускать.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.02.2020 16:15
    +4
    Al Zolo, 22.02.2020 16:06
    а кого видишь? неужто Колос с селюковской игрой?
    Тю. Колос хорошая команда. Днепр. Олимпик
    Ссылка
    MetalKH
    online
      MetalKH, 22.02.2020 16:09
    +3
    Арендованные шавки в будке. Всех с победой!!
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 22.02.2020 15:53
    +3
    Зоря вышла на заслуженное 2 место, молодцы! Сегодня большинство фанов сов болело за Мариуполь, лицемеры!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.02.2020 16:02
    +2
    по этому сезону луганчане просто обязаны побороться за ЛЧ ну а как все получится увидим
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 22.02.2020 16:04
    +1
    Ураа. Нет аренде в топ 6.
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 22.02.2020 16:56
    0
    Зорька молодцы! Азовцы красавы! Нам будет тяжело! Куевляне должны сегодня не провтыкать!
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.02.2020 16:25
    0
    Trasher311987, 22.02.2020 16:15
    Тю. Колос хорошая команда. Днепр. Олимпик
    Днепр-согласен но у них календарь=худший из всех...... я бы не против Олимпика Колос -абсолютные селюки
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.02.2020 16:14
    0
    MetalKH, 22.02.2020 16:09
    Арендованные шавки в будке. Всех с победой!!
    Харькову бы выйти в УПЛ сперва а потом уже о будках думать..... или уже регься как фан киевлян-че прикидываться?
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 22.02.2020 16:11
    0
    MetalKH, 22.02.2020 16:09
    Арендованные шавки в будке. Всех с победой!!
    Шавок загнала в будку Лугано. А Зарю с победой, пора им попробовать свои силы в лч.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 22.02.2020 16:03
    0
    serge_kr, 22.02.2020 15:53
    Зоря вышла на заслуженное 2 место, молодцы! Сегодня большинство фанов сов болело за Мариуполь, лицемеры!
    Они как птицы линяют по необходимости
    Ссылка
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