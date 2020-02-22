УПЛ, с возвращением! Заря в гостевом поединке обыграла Мариуполь

Этот матч открывал вторую часть чемпионата Украины по футболу в Премьер-Лиге сезона 2019-2020 годов. И сразу же в нем встречались две команды, которые расположились в верхней части турнирной таблицы. Правда, в турнирной таблице их отделяли 12 очков. И если «Заря», скорее всего, будет активно бороться за медали чемпионата, то предел мечтаний «Мариуполя» пока остается попадание в шестерку лучших клубов по итогам первого этапа.

Гости активнее начали игру и уже на 4-й минуте Богдан Леднев оказался на ударной позиции. Пробил он сильно из пределов штрафной площади, но прямо в руки Евгению Гальчуку. Хозяева поля тут же ответили розыгрышем стандарта, после чего Валерий Федорчук пробил мимо ворот.

Далее поединок проходил с переменным успехом. Интересно, что в течение 15-й и 16-й минут мариупольцы выполнили четыре (!) угловых подряд у ворот Заура Махарадзе, причем первый из них был довольно опасным. Но голкипер луганского клуба был внимателен и отвел угрозу. Спустя четыре минуты опасно бил с полукруга перед штрафной площадью азовцев Владлен Юрченко. Мяч буквально в сантиметрах пролетел над перекладиной. А на 22-й минуте Дмитрий Хомченовский после розыгрыша углового направил мяч чуть мимо цели.

На некоторое время игра успокоилась, а затем снова футболисты «Зари» создали пару моментов, которые могли завершиться взятием ворот. Однако сперва новичок гостей Михайло Перович не смог как следует пробить из пределов штрафной площади, после чего Евгений Гальчук сумел прервать опасный прострел с левого фланга Богдана Михайличенко.

На 36-й минуте «Мариуполь» дважды мог открывать счет в течение одной атаки, но ни Дмитрию Мишнёву, ни Владиславу Чурко не удалось направить мяч в сетку ворот. На 42-й минуте еще один отличиться шанс имел форвард из Черногории Михайло Перович, однако удар у него опять не получился. А уже в компенсированное арбитром время к первому тайму Богдан Михайличенко слева бил с острого угла в ближний угол, но Евгений Гальчук мяч забрал в руки.

Все основные события в матче произошли после перерыва. Еще до забитых голов на 56-й минуте Дмитрию Хомченовскому не хватило совсем немного, чтобы открыть счет после того, как он вбегал по центру в штрафную площадь. Только своевременный выход из ворот голкипера «Мариуполя» не позволил игроку «Зари» реализовать свой момент. Через две минуты уже Сергей Чоботенко отважился на удар издали, но теперь уже Заур Махарадзе в падении отбил мяч. И тут же после углового защитники гостей помешали отличиться Алексею Быкову.

Первый гол в матче был проведен на 62-й минуте. Александр Тымчик прорвался по правому флангу и сделал прострел во вратарскую площадку, где в борьбе с защитником хозяев поля Михайло Перович сумел подставить левую ногу и, таким образом, отметился забитым мячом в своей дебютной игра за «Зарю». А через пять минут луганская команда увеличила свое преимущество в счете. Богдан Леднев решил выполнить штрафной удар вблизи ворот мариупольцев. Причем бил он на силу да так, что мяч пролетел сквозь «стенку», ударился о газон, зацепил Евгения Гальчука и оказался в сетке ворот.

В этот момент показалось, что гости спокойно доведут игру до победы, однако буквально через две минуты два игрока «Мариуполя» Дмитрий Мишнёв и Руслан Фомин выбежали в контратаку вдвоем на одного защитника. Первый не стал ничего придумывать а точно пробил в дальний левый от себя угол ворот.

На 77-й минуте «Заря» могла забивать третий гол и снимать все вопросы, однако после удара Богдана Леднева с угла штрафной площади и после серии рикошетов Евгений Гальчук перевел мяч на угловой. А затем хозяева поля устроили настоящий штурм ворот Заура Махарадзе и самый реальный шанс уйти от поражений имели на предпоследней 89-й минуте основного времени. После подачи с левого фланга Андрей Кулаков головой мягко сбросил мяч головой под удар Сергею Чоботенко, но тот умудрился с линии вратарской площадки пробить над перекладиной.

В итоге минимальная победа подопечных Виктора Скрипника и «Заря» пока поднимается на второе место в турнирной таблице.

Игорь ЗАРЖИЦКИЙ

Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Мариуполь» – «Заря» – 1:2

Дмитрий Мишнёв (69) – Михайло Перович (62), Богдан Леднев (67)

Максим Чех (44), Павел Полегенько (59), Даниил Игнатенко (66), Алексей Быков (88) – Евгений Чеберко (5), Владлен Юрченко (28), Михайло Перович (40), Богдан Леднев (45), Александр Тымчик (86), Виталий Вернидуб (88)

«Мариуполь»: Евгений Гальчук, Павел Полегенько, Алексей Быков, Сергей Яворский (Андрей Кулаков, 80), Сергей Чоботенко, Валерий Федорчук, Максим Чех (Даниил Игнатенко, 46), Дмитрий Мишнёв, Сергей Горбунов, Вячеслав Чурко, Дмитрий Топалов (Руслан Фомин, 65)

«Заря»: Заури Махарадзе, Aлександр Тымчик, Виталий Вернидуб, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Ловро Цвек, Владлен Юрченко, Владислав Кочергин, Богдан Леднев (Максим Лунёв, 90), Дмитрий Хомченовский (Владислав Кабаев, 60), Михайло Перович (Артем Громов, 78)

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион имени В.Бойко (Мариуполь)

МАРИУПОЛЬ - ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА