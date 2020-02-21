Аккурат к концу зимнего периода возвращается к своему розыгрышу Украинская Премьер-лига. Стартовый поединок второй части сезона и девятнадцатого тура в частности, пройдет на поле стадиона им. В. Бойко в городе на побережье Азовского моря – Мариуполе. Местный коллектив с одноименным названием, который выступает под руководством Александра Бабича, будет на своем поле принимать луганскую «Зарю» Виктора Скрипника – одного из главных борцов за вторую строчку турнирной таблицы.

За столь долгий период – идет третий месяц без украинского футбола – уже можно было подзабыть расклад сил в верхней половине УПЛ, к которой принадлежат участники предстоящей баталии. Луганчане сумели завершить 2019-й год на дистанции в два очка отставания от киевского «Динамо», которое занимает «серебряную» позицию. Коллектив Скрипника в предыдущем туре уступил в ожесточенном противостоянии донецкому «Шахтеру», чем и воспользовались «бело-синие».

Пять участников верхней шестерки команд Премьер-лиги, перед этапом разделения турнирной таблицы на две равные по числу команд половины, уже известны. Остается лишь узнать имя счастливцев, которые оставят за собой последний пропуск в число наиболее успешных команд страны. Именно за этот почетный титул и предстоит бороться «Мариуполю» в ближайшее время. Приазовцы под конец прошедшего календарного года сумели выдать успешную серию из трех поединков, после которых разжились сразу пятью набранными очками – неслыханная роскошь для команд, не состоящих в числе топ-5.

За время зимнего межсезонья команды сумели привести в порядок список футболистов, которые задействованы в тренировочном процессе. «Заря» рассталась с большим числом исполнителей, среди которых стоит уделить особое внимание исходящим трансферам в лице Дмитрия Литвина, Максима Белого, Левана Арвеладзе, Филиппа Будковского, и, разумеется, Назария Русина, который вернулся в стан вице-чемпиона Украины. При этом, состав луганчан пополнили латвиец Андрейс Цыганикс, хорват Ловро Цвек и черногорец Михайло Перович, каждый из которых получил достаточно времени на тренировочных сборах.

«Мариуполь» в части экспорта в другие команды был крайне скромен – Владислав Вакула остается в подвешенном состоянии и тренируется с «Шахтером». А вот возможность пополнить боевые запасы Александр Бабич упускать не стал. Все аренды приазовцев вновь имеют связь с чемпионом Украины, пусть и переход Даниила Сагуткина совершался из российского «Енисея». Назарий Муравский, Артем Дудик, Даниил Игнатенко и Станислав Библик имеют прямое отношение к «оранжево-черным».

Каждая из команд понесла потери дисциплинарного характера перед предстоящей встречей. Со стороны хозяев участие в поединке не сможет принять Вячеслав Танковский, а у гостей игру будет вынужден пропустить Дмитрий Иванисеня.

На роль главного арбитра предстоящей встречи был делегирован рефери из Мукачева Ярослав Козык, закрывший первую сотню своих поединков в УПЛ под конец прошлого года. При судействе Козыка «Мариуполь» не может похвастаться серьезными успехами – лишь две победы в девяти встречах. Чего не скажешь о «Заре», которая смогла победить в пяти встречах из 12-и. Приличное число предупреждений – около шести в среднем в разрезе последних пяти поединков, а также высокий процент вероятности назначения пенальти (в 60% случаев за тот же период) – вот как можно охарактеризовать манеру судейства этого арбитра из Закарпатской области.

Ориентировочные составы:

«Мариуполь»: Гальчук – Дава, Быков, Яворский – Федорчук – Горбунов, Чех, Мишнев, Кирюханцев – Топалов, Чурко.

«Заря»: Махарадзе – Михайличенко, Вернидуб, Абу Ханна, Тымчик – Цвек – Хомченовский, Леднев, Кочергин, Юрченко – Перович.

22 февраля, суббота