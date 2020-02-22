Украинская Премьер-лига. 19-й тур.

«Мариуполь» – «Заря» – 1:2

Дмитрий Мишнёв (69) – Михайло Перович (62), Богдан Леднев (67)

Максим Чех (44), Павел Полегенько (59), Даниил Игнатенко (66), Алексей Быков (88) – Евгений Чеберко (5), Владлен Юрченко (28), Михайло Перович (40), Богдан Леднев (45), Александр Тымчик (86), Виталий Вернидуб (88)

«Мариуполь»: Евгений Гальчук, Павел Полегенько, Алексей Быков, Сергей Яворский (Андрей Кулаков, 80), Сергей Чоботенко, Валерий Федорчук, Максим Чех (Даниил Игнатенко, 46), Дмитрий Мишнёв, Сергей Горбунов, Вячеслав Чурко, Дмитрий Топалов (Руслан Фомин, 65)

Запас: Артем Поспелов, Дава, Игорь Кирюханцев, Игорь Тищенко.

«Заря»: Заури Махарадзе, Aлександр Тымчик, Виталий Вернидуб, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Ловро Цвек, Владлен Юрченко, Владислав Кочергин, Богдан Леднев (Максим Лунёв, 90), Дмитрий Хомченовский (Владислав Кабаев, 60), Михайло Перович (Артем Громов, 78)

Запас: Никола Василь, Никита Каменюка, Игорь Чайковский, Андрейс Циганикс.

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион имени В.Бойко (Мариуполь)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

92 мин. Мариупольцы пытаются вырвать ничью в матче.

90 мин. Арбитр компенсировал 3 минуты.

90 мин. Замена у Зари. Вместо Леднева на поле вышел Лунёв.

89 мин. КАК?! После скидки Кулакова Чоботенко с линии вратарской пробил выше цели!

88 мин. Быков и Вернидуб устроили разборки в штрафной Зари. Оба получили по карточке.

86 мин. Тымчик грубо сыграл на фланге.

84 мин. Луганчане активнее действуют в эти минуты.

82 мин. После прострела из угла штрафной Чоботенко едва не срезал мяч в свои ворота!

80 мин. Замена у Мариуполя. Вместо Яворского на поле вышел Кулаков.

78 мин. Замена у Зари. Вместо Перовича на поле вышел Громов.

77 мин. МОМЕНТИЩЕ! Леднев пробил из правого угла штрафной - Гальчук не видел момента удара, и мяч, попав в голкипера, перелетел через перекладину!

75 мин. Луганчане контролируют мяч.

73 мин. Кабаев слева ворвался в штрафную Мариуполя, но Гальчук снова вовремя сыграл на выходе!

69 мин. ГООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:2!!! Мариупольцы вышли 2 в 1: Мишнёв сам вошел в штрафную и низом точно пробил под дальнюю штангу!

67 мин. ГООООООООООЛЛЛ!!! 0:2!!! Леднев пробил со штрафного метров с 27-ми, и мяч, ударившись о газон перед голкипером, оказался в воротах!

66 мин. Игнатенко ударил по ногам Кочергина.

65 мин. Замена у Мариуполя. Вместо Топалова на поле вышел Фомин.

62 мин. ГОООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Тымчик с правого фланга прострелил во вратарскую, и Перович в борьбе с Чоботенко переправил мяч в ворота!

60 мин. Замена у Зари. Вместо Хомченовского на поле вышел Кабаев.

59 мин. Полегенько сыграл рукой на половине поля Зари.

58 мин. ОЙ-ОЙ-ОЙ! После навеса с углового мяч упал во вратарскую Зари, и защитник в последний момент успел подставить ногу под удар Быкова!

58 мин. Чоботенко пробил из-за пределов штрафной - мяч летел мимо ворот, но Махарадзе в падении зацепил сферу.

56 мин. МОМЕНТ! Хомченовский по центру ворвался в штрафную Мариуполя, и своевременный выход Гальчука спас ситуацию для хозяев поля!

53 мин. Перович приблизился к штрафной Мариуполя, но сделал слишком сильную передачу на ход партнеру.

51 мин. Игра идет в центре поля.

49 мин. Оффсайд у Топалова.

46 мин. Замена у Мариуполя. Вместо Чеха на поле вышел Игнатенко.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. А теперь Леднев сыграл грубо.

44 мин. Чех сорвал атаку Зари.

42 мин. МОМЕЕЕНТ! Перович бил из центра штрафной - после рикошета мяч катился в ворота, и Гальчук успел накрыть сферу!

40 мин. Перович пошел прямой ногой в подкат против Чеха.

39 мин. Игра идет в центре поля.

36 мин. ОПАСНО! Мишнёв из правого угла штрафного с острого угла пробил в ближний, и Махарадзе в падении ногой отбил мяч! Атака Мариуполя продолжилась, и защитник Зари снял мяч с ноги Чурко, который готовился расстрелять ворота!

34 мин. Леднев неудачно принял мяч в штрафной Мариуполя.

32 мин. Михайличенко получил свободную зону на левом фланге и прострелил во вратарскую - Гальчук в падении выбил мяч.

31 мин. После скидки Леднева Перович из центра штрафной пробил очень неудачно!

28 мин. Юрченко наступил на игрока Мариуполя после подката оппонента.

28 мин. В невысоком темпе идет игра.

25 мин. Игра идет в центре поля.

22 мин. После углового Хомченовский из правого угла штрафной Зари пробил неточно.

20 мин. ОПАСНО! Юрченко из-за пределов штрафной пробил немного выше ворот!

19 мин. Неудачная атака Мариуполя.

17 мин. Перович нарушил правила у штрафной Мариуполя.

16 мин. Четыре подряд угловых подали мариупольцы! Отбились луганчане.

13 мин. После длинной передачи на ход Чурко Махарадзе выбежал за пределы штрафной и выбил мяч.

11 мин. Неудачная атака Зари, которая оборвалась неточной передачей Леднева.

8 мин. В высоком темпе начали команды поединок.

6 мин. После навеса со штрафного Федорчук едва не переправил мяч в ворота Зари, но все обошлось для луганчан!

5 мин. Чеберко грубо сыграл в центре поля.

4 мин. А теперь Леднев из правого угла штрафной пробил в руки Гальчуку!

4 мин. Луганчане провели острую атаку, но мариупольцы заблокировали два удара соперников.

2 мин. Заря неудачно разыграла угловой.

1 мин. Весенняя часть украинского чемпионата стартовала в Мариуполе!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 22-го февраля, вторую часть украинского чемпионата откроет матч между «Мариуполем» и «Зарей». Поединок пройдет в Мариуполе на стадионе имени В.Бойко, начало – в 14:00.

«Заря» после осенних матчей национального первенства занимает третью позицию в турнирной таблице и вполне может побороться за «серебряные» медали. Собственно, такую задачу и декларирует руководство луганского клуба. У «Мариуполя» главная цель заключается в том, чтобы удержаться на шестом месте, которое даст возможность на втором этапе турнира остаться среди лучших команд чемпионата. В первом круге соперники в Запорожье не сумели определить сильнейшего, сыграв в безголевую ничью. Примечательно, что команды тогда большую часть игрового времени находились в неполных составах после удалений Федорчука и Будковского в первом тайме.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Заря».