Виктор СКРИПНИК: «Задача Зари - создавать конкуренцию топ-клубам УПЛ»

Наставник «Зари» Виктор Скрипник дал комментарий по итогам победы над «Мариуполем» 2:1 в первом матче УПЛ в 2020 году. Команда продолжает борьбу за 2-е место чемпионата.

- Мы бесконечно рады нашей победе. Четыре года тут не выигрывали. Знали, что нас ждёт. Было тяжелое поле. Плюс команда соперника борется за попадание в шестёрку. Они агрессивно играют дома. Мы же настраивались на борьбу, что, в принципе, и получилось. Самое опасное у «Мариуполя» - это стандарты. Можно сказать, мы выстояли. Хотя был адреналин и опасные отскоки. Где-то нам повезло, а где-то им. Две команды играли на победу. Мы были чуть удачнее в игре.

За счёт того, что у нас есть такие футболисты, которые могут исполнить штрафной, были ещё моменты, когда можно было закрыть игру. Потом был гол, который привезли себе сами. Но показали характер. Выстояли. Желаю «Мариуполю» выполнить ту задачу, которую они ставят перед собой. А мы двигаемся дальше и понимаем, что вся борьба ещё впереди.

Всегда после большого перерыва не знаешь, где стоит команда, потому что контрольные игры – это неофициальные. Хотя там тоже были хорошие матчи. В официальных матчах другой привкус борьбы. Есть давление на результат и турнирную таблицу. Не хотелось бы терять очки. Можно сказать, мы хорошо вошли в продолжение сезона. Победа на выезде против сильного соперника дорогого стоит.

- Вы отметили, что команда хозяев борется за попадание в шестёрку. А за что борется «Заря»?

- Мы хотим быть там, где сейчас находимся. Создавать конкуренцию топ-клубам, что, в принципе, и делаем. Результаты, правда, у нас не всегда положительные. «Шахтёру» и «Александрии» дважды уступили. Ещё есть, что улучшать. Но вот, как сегодняшний матч, когда побеждаешь на характере и не уступаешь в борьбе, повторюсь, дорогого стоит и закаляет характер. С оптимизмом смотрим вперёд.

- На данный момент «Заря» на втором месте.

- Это всё ещё не окончательно. Чемпионат продолжается и все ещё играют. Пока мы говорим ни о чём, по большому счёту. Всё ещё впереди, но когда ты не теряешь свои очки, то с удовольствием смотришь в турнирную таблицу.

- Довольны ли вы зимним усилением?

- Да, довольны тем, как у нас прошла селекция. У нас ушли три человека, которые попадали в состав, создавали конкуренцию. На их места тоже пришли три человека. Сегодня сыграли Перович и Цвек. Они прилично выглядели. Один из них забил гол, а второй, можно сказать, «цементировал» оборону. Поэтому приобретениями довольны.

- У вас в составе есть Дмитрий Иванисеня и Владлен Юрченко, которые начинали в Мариуполе.

- Это опытные игроки, которые прошли определённую школу. Дима играл в тбилисском «Динамо», а Владлен выступал в нескольких европейских клубах. Надеюсь, они помогут нам в решении наших задач, а мы им дадим шанс проявить себя и играть в футбол.