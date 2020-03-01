Виктор СКРИПНИК: «С долей везения на последних минутах отстояли на ноль»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал победу над донецким «Олимпиком» (1:0) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

– Мы выиграли 1:0. Конечно хотели первую игру дома сыграть на результат и мы его добились. В конце была валидольная игра. Та тактика, которая была у «Олимпика», приносила им дивиденды. Мы владели преимуществом, не забили свой гол. Тот же Юрченко имел убойный момент. Игра открылась после того, как забили. Тогда уже, можно сказать, нам где-то повезло. Но тем и прекрасен футбол, что его нельзя спрогнозировать.

Я благодарен ребятам. Они терпели. Мы додавили соперника, ещё раз говорю, с долей везения на последних минутах отстояли на ноль. По большому счёту, эта победа заслуженная. Хорошо настроились, вошли в игру, контролировали её, имели моменты. Мы не комментируем, как играет соперник. Это их дело. Могу лишь сказать, если бы они играли так с первых минут, как играли после того, как мы забили, то, может быть, нам было бы ещё сложнее. Готовимся к игре со «Львовом» в среду. Наш соперник до этого обыграл «Олимпик» и сыграл вничью с «Александрией» в меньшинстве. Нас ждёт тяжёлая игра. Сейчас ребята уже пробежались по полю, так как завтра нас ждёт работа с мячами, а в среду – хороший поединок. Надеемся тоже выиграть.

– На трибунах был Джоель Абу Ханна. Какая ситуация с ним?

– Он завтра летит в Германию на обследование. У него надрыв четырёхглавой берцовой мышцы. Он едет на углублённое обследование туда. На данный момент Джоель нам не помощник. С учётом того, что у нас два человека пропустит игру со «Львовом» по карточкам, нужно затянуть пояса. У нас есть хорошие ребята, которые могут эту брешь закрыть и достойно выглядеть на поле. Мы хотим добыть три очка. Это будет такой же тяжёлый матч, как и сегодня.

– Зная результат матча «Днепр-1» – «Динамо», насколько он вас стимулировал?

– Когда оступается лидер и у тебя есть возможность его обогнать и улучшить своё турнирное положение – это большая мотивация. В то же время, с этим давлением, есть определённые трудности. Возрастает цена ошибки, когда подтверждаешь роль фаворита. Я вижу, как у ребят горят глаза, и мы не ждём, что соперники в будущем у нас будут легче. Нас знают, под нас подстраиваются и изучают. Но мы та сила, которая хочет быть там, где сейчас находится. Нужно дальше развиваться и бороться, что мы и делаем.