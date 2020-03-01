Заря – Олимпик. Видео победного гола Кабаева

Нападающий луганской «Зари» Владислав Кабаев отметился голом в домашнем матче 20-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого «Олимпика» (1:0). На 77-й минуте форвард забил единственный мяч в поединке.
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Источник — Sport.ua
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