Кадар мог перейти в Сочи, но там выбрали чемпиона мира Рами

29-летний защитник сборной Венгрии Тамаш Кадар перешел в китайский «Шаньдунь Лунэн». Игрок подписал 4-летний контракт и обошелся клубу, по данным портала transfermarkt.de, в 3 миллиона евро.
Отметим, что в «Динамо» на Кадара не рассчитывали, переведя в межсезонье в дублирующий состав за грубость в адрес Алексея Михайличенко.
По данным российского журналиста Сергея Егорова, Кадара зимой предлагали аутсайдеру РПЛ «Сочи». «Тамаша Кадара предлагали в феврале «Сочи», но там выбрали Адиля Рами. Кадар же сейчас едет туда, откуда многие стараются уехать – в Китай. Посмотрим, кто окажется прав», - написал Егоров в своем телеграм-канале.
Также к Кадару был интерес со стороны московского «Динамо», где выступает экс-защитник «Шахтера» Иван Ордец.
Источник — Sport.ua
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