Кадар мог перейти в Сочи, но там выбрали чемпиона мира Рами

Экс-защитник «Динамо» имел несколько вариантов продолжения карьеры

  • 28.02.2020 11:45
  • 906 просмотров
  • 1 комментарий
Кадар мог перейти в Сочи, но там выбрали чемпиона мира Рами
© ФК Динамо. Тамаш Кадар

29-летний защитник сборной Венгрии Тамаш Кадар перешел в китайский «Шаньдунь Лунэн». Игрок подписал 4-летний контракт и обошелся клубу, по данным портала transfermarkt.de, в 3 миллиона евро.

Отметим, что в «Динамо» на Кадара не рассчитывали, переведя в межсезонье в дублирующий состав за грубость в адрес Алексея Михайличенко.

По данным российского журналиста Сергея Егорова, Кадара зимой предлагали аутсайдеру РПЛ «Сочи». «Тамаша Кадара предлагали в феврале «Сочи», но там выбрали Адиля Рами. Кадар же сейчас едет туда, откуда многие стараются уехать – в Китай. Посмотрим, кто окажется прав», - написал Егоров в своем телеграм-канале.

Также к Кадару был интерес со стороны московского «Динамо», где выступает экс-защитник «Шахтера» Иван Ордец.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    mustapha
    online
      mustapha, 28.02.2020 12:13
    0
    Оце й я розумію силу ординського чемпіонату,якщо чемпіонові світу навіть до аутсайдера потрабити за щастя.
    Ссылка
    mustapha
    online
      mustapha, 28.02.2020 12:13
    0
    Оце й я розумію силу ординського чемпіонату,якщо чемпіонові світу навіть до аутсайдера потрабити за щастя.
    Ссылка
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