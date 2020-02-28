Кадар мог перейти в Сочи, но там выбрали чемпиона мира Рами

29-летний защитник сборной Венгрии Тамаш Кадар перешел в китайский «Шаньдунь Лунэн». Игрок подписал 4-летний контракт и обошелся клубу, по данным портала transfermarkt.de, в 3 миллиона евро.

Отметим, что в «Динамо» на Кадара не рассчитывали, переведя в межсезонье в дублирующий состав за грубость в адрес Алексея Михайличенко.

По данным российского журналиста Сергея Егорова, Кадара зимой предлагали аутсайдеру РПЛ «Сочи». «Тамаша Кадара предлагали в феврале «Сочи», но там выбрали Адиля Рами. Кадар же сейчас едет туда, откуда многие стараются уехать – в Китай. Посмотрим, кто окажется прав», - написал Егоров в своем телеграм-канале.

Также к Кадару был интерес со стороны московского «Динамо», где выступает экс-защитник «Шахтера» Иван Ордец.