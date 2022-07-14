Экс-центрбек Динамо перешел в венгерский Пакш

Бывший центральный защитник «Динамо» Тамаш Кадар, который с февраля выступал за «Уйпешт», сменил клуб и перешел в «Пакш», сообщает официальный сайт венгерского клуба.

По неофициальной информации трансфер состоялся на правах свободного агента. Подробности контракта Кадара с «Пакшем» не раскрываются.

Kádár Tamás is nálunk folytatja!: 57-szeres válogatottal erősödtünk tovább.



Örömmel jelentjük, Kádár Tamás klubunk új igazolása! Az 57-szeres belső védőt aligha kell bemutatni a honi labdarúgás szerelmeseinek, hiszen kiváló pályafutás az Övé. A… https://t.co/Px8E2l62sm pic.twitter.com/6wHMAjI6kO — Paksi FC (@PaksiFc) July 14, 2022

Отметим, что Кадар во второй раз за календарный год меняет клуб. В феврале он перешел из китайского «Шаньдун Тайшань» в «Уйпешт», где провел только 3 поединка за четыре месяца.