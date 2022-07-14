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14 июля 2022, 22:15 |
758
0

Экс-центрбек Динамо перешел в венгерский Пакш

Тамаш Кадар во второй раз за календарный год сменил клуб

14 июля 2022, 22:15 |
758
0
Экс-центрбек Динамо перешел в венгерский Пакш
ФК Пакш. Тамаш Кадар

Бывший центральный защитник «Динамо» Тамаш Кадар, который с февраля выступал за «Уйпешт», сменил клуб и перешел в «Пакш», сообщает официальный сайт венгерского клуба.

По неофициальной информации трансфер состоялся на правах свободного агента. Подробности контракта Кадара с «Пакшем» не раскрываются.

Отметим, что Кадар во второй раз за календарный год меняет клуб. В феврале он перешел из китайского «Шаньдун Тайшань» в «Уйпешт», где провел только 3 поединка за четыре месяца.

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Тамаш Кадар Уйпешт Пакш трансферы чемпионат Венгрии по футболу
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Источник Sport.ua
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