Бывший защитник Динамо перешел в венгерский Уйпешт

31-летний центральный защитник Тамаш Кадар, который в Украине известен по выступлениям в составе киевского «Динамо», стал игроком венгерского «Уйпешта».

До этого Кадар выступал за китайский «Шаньдун Тайшань», а условия его трансфера в Венгрию, как и детали личного контракта с «Уйпештом», не раскрываются.

«Я определенно хотел вернуться домой в Венгрию, чтобы чувствовать себя сильным и иметь большие планы в «Уйпеште». Очевидно, что главное для нас сейчас — это остаться в элитном дивизионе в этом сезоне и показать максимально возможные результаты в следующем году», - заявил Кадар.

Отметим, что после 19 сыгранных туров «Уйпешт» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Венгрии.