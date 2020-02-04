Кадара сослали в дубль Динамо за грубость в адрес Михайличенко

29-летний защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар в понедельник, 3-го февраля, был переведен в молодежную команду.
Причиной этому послужило неприемлемое поведение венгерского футболиста на тренировке «бело-синих».
В какой-то момент Кадар буквально взорвался эмоциями и при всей команде нагрубил главному тренеру «Динамо» команды Алексею Михайличенко. После этой тренировки защитник и был переведен в дублирующий состав. Возможно, эта мера будет носить временный характер — на случай, если Кадар возьмет контроль над своими эмоциями.
Вместо Кадара в первую команду был вызван защитник Александр Романчук.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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ну і на фіга вірити телеграм-каналу?
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