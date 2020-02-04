Кадара сослали в дубль Динамо за грубость в адрес Михайличенко

Футболист сорвался на главного тренера киевской команды на тренировке

  • 04.02.2020 11:35
  • 5166 просмотров
  • 10 комментариев
Кадара сослали в дубль Динамо за грубость в адрес Михайличенко
© ФК Динамо Киев. Тамаш Кадар

29-летний защитник киевского «Динамо» Тамаш Кадар в понедельник, 3-го февраля, был переведен в молодежную команду.

Причиной этому послужило неприемлемое поведение венгерского футболиста на тренировке «бело-синих».

В какой-то момент Кадар буквально взорвался эмоциями и при всей команде нагрубил главному тренеру «Динамо» команды Алексею Михайличенко. После этой тренировки защитник и был переведен в дублирующий состав. Возможно, эта мера будет носить временный характер — на случай, если Кадар возьмет контроль над своими эмоциями.

Вместо Кадара в первую команду был вызван защитник Александр Романчук.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(2 голоса)

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Комментарии
    Semiramida
      Semiramida, 04.02.2020 12:08
    +1
    Кадар дал волю эмоциям и поступил некрасиво. Возможно где-то Михайличенко был неправ по мнению венгра, но вести себя так нельзя. Во всяком случае в присутствии других игроков. Какой он тогда пример подаёт остальным? Наедине тет-а-тет ещё можно высказывать свои недовольства тренеру, как руководителю коллектива, но в тактичной форме. Конечно, детали и подробности конфликта неизвестны, но как бы там ни было - надо уважать старших, а не выставлять рога. Думаю, что Кадару надо извиниться, чтобы исчерпать конфликт. Перевод в молодёжку? Это не выход с ситуации! Он будет получать свою приличную зарплату по контракту и не сделает никаких выводов! Думаю, что финансовое наказание (типа лишение премии по причине неудовлетворительного поведения) имело бы значительно больший эффект на сознания венгра. А перевод в молодёжку Кадара напоминает басню Крылова про щуку, которую решили наказать тем, что утопить её в речке...
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 04.02.2020 12:08
    0
    «Перевід Кадара в молодіжну команду. Тут не потрібно шукати скандал або конфлікт. Не забувайте про відкрите трансферне вікно, і де саме воно ще відкрите», — прокоментував ситуацію телеграм-канал «Динамо Inside».
    ну і на фіга вірити телеграм-каналу?
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    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 12:07
    -4
    ВВВ, 04.02.2020 12:06
    Бачиш ,ти не вірно розумієш,раз тебе замінусували! Виявляється тренера в Динамо можна посилати!!!
    динамоботы - ядерные идиоты, это всем известно
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    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 12:06
    -3
    не правильно, авторитет тренера не должен быть неприкасаемым
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    acfred
    online
      acfred, 04.02.2020 12:06
    -1
    я думал что при нялиочевидное решение )) а тут такое дело ))) послал тренера ))))
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    ВВВ
      ВВВ, 04.02.2020 12:06
    -4
    AK_228, 04.02.2020 11:52
    правильно, авторитет тренера должен быть неприкасаемым
    Бачиш ,ти не вірно розумієш,раз тебе замінусували! Виявляється тренера в Динамо можна посилати!!!
    Ссылка
    AK_228
      AK_228, 04.02.2020 11:52
    -5
    правильно, авторитет тренера должен быть неприкасаемым
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    ВВВ
      ВВВ, 04.02.2020 11:51
    -7
    Ось це вже схоже на правду! А то почали пісню про можливий продаж,його вартість і т.і.. А виявляється він просто послав Міхала!!!
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    umnuy
      umnuy, 04.02.2020 11:46
    +3
    Насмотрелся на Мбаппе и Тухеля)))
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    Vipfishman2
      Vipfishman2, 04.02.2020 11:46
    +5
    При Лобановского он из дубля никогда бы не вернулся ... в кои веки могу сказать - молодец Миха ...
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    Vipfishman2
      Vipfishman2, 04.02.2020 11:46
    +5
    При Лобановского он из дубля никогда бы не вернулся ... в кои веки могу сказать - молодец Миха ...
    Ссылка
    umnuy
      umnuy, 04.02.2020 11:46
    +3
    Насмотрелся на Мбаппе и Тухеля)))
    Ссылка
    Semiramida
      Semiramida, 04.02.2020 12:08
    +1
    Кадар дал волю эмоциям и поступил некрасиво. Возможно где-то Михайличенко был неправ по мнению венгра, но вести себя так нельзя. Во всяком случае в присутствии других игроков. Какой он тогда пример подаёт остальным? Наедине тет-а-тет ещё можно высказывать свои недовольства тренеру, как руководителю коллектива, но в тактичной форме. Конечно, детали и подробности конфликта неизвестны, но как бы там ни было - надо уважать старших, а не выставлять рога. Думаю, что Кадару надо извиниться, чтобы исчерпать конфликт. Перевод в молодёжку? Это не выход с ситуации! Он будет получать свою приличную зарплату по контракту и не сделает никаких выводов! Думаю, что финансовое наказание (типа лишение премии по причине неудовлетворительного поведения) имело бы значительно больший эффект на сознания венгра. А перевод в молодёжку Кадара напоминает басню Крылова про щуку, которую решили наказать тем, что утопить её в речке...
    Ссылка
    turist86
    online
    turist86, 04.02.2020 12:08
    0
    «Перевід Кадара в молодіжну команду. Тут не потрібно шукати скандал або конфлікт. Не забувайте про відкрите трансферне вікно, і де саме воно ще відкрите», — прокоментував ситуацію телеграм-канал «Динамо Inside».
    ну і на фіга вірити телеграм-каналу?
    Ссылка
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