Стало известно, сколько Динамо выручило от продажи Кадара

Сегодня «Динамо» и китайский «Шаньдун Лунэн» официально объявили о достижении договоренности по переходу венгерского центрбека Тамаша Кадара.
Известно, что в «Шаньдун Лунэн» 29-летний футболист будет играть под № 4, а его контракт рассчитан на четыре года.
Официальный сайт китайского клуба сообщает, что в ближайшее время Кадар будет оставаться в Европе для тренировок и поддержания формы, а к «Шаньдун Лунэн» присоединится в сроки, предусмотренные планом подготовки команды к новому сезону в чемпионате Китая, который, как известно, отложен из-за коронавируса.
Что касается суммы трансфера, то оба клуба ее не сообщают, но портал Transfermarkt отмечает, что она составила 3 миллиона евро. Этот же источник утверждает, что три года назад «Динамо» заплатило за покупку Кадара 2,5 миллиона.
Напомним, в нынешнем сезоне Тамаш Кадар провел 20 официальных поединков за «Динамо», отличившись 1 ассистом.
Источник — Transfermarkt
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Кадар 3млн
Сидиклей 4 млн
Сомбрано 5
Гонсалес 4 млн.
Плюс 500 тыс Родригес аренда.
Неплохой заработок.
Кадар 3млн
Сидиклей 4 млн
Сомбрано 5
Гонсалес 4 млн.
Плюс 500 тыс Родригес аренда.
Неплохой заработок.
Вы издеваетесь?
При том что Упл в жопе. Собирает в среднем 3000 болел. Это супер.
а так, нормальные деньги за игроков, которые не нужны
Вы ше с ума сошли))).
Вы издеваетесь?
При том что Упл в жопе. Собирает в среднем 3000 болел. Это супер.
Вы ше с ума сошли))).
Кадар 3млн
Сидиклей 4 млн
Сомбрано 5
Гонсалес 4 млн.
Плюс 500 тыс Родригес аренда.
Неплохой заработок.
Кадар 3млн
Сидиклей 4 млн
Сомбрано 5
Гонсалес 4 млн.
Плюс 500 тыс Родригес аренда.
Неплохой заработок.
Кадар 3млн
Сидиклей 4 млн
Сомбрано 5
Гонсалес 4 млн.
Плюс 500 тыс Родригес аренда.
Неплохой заработок.
Кадар 3млн
Сидиклей 4 млн
Сомбрано 5
Гонсалес 4 млн.
Плюс 500 тыс Родригес аренда.
Неплохой заработок.
Кадар 3млн
Сидиклей 4 млн
Сомбрано 5
Гонсалес 4 млн.
Плюс 500 тыс Родригес аренда.
Неплохой заработок.
Вы ше с ума сошли))).
Вы издеваетесь?
При том что Упл в жопе. Собирает в среднем 3000 болел. Это супер.
а так, нормальные деньги за игроков, которые не нужны
Вы ше с ума сошли))).
Кадар 3млн
Сидиклей 4 млн
Сомбрано 5
Гонсалес 4 млн.
Плюс 500 тыс Родригес аренда.
Неплохой заработок.
Вы издеваетесь?
При том что Упл в жопе. Собирает в среднем 3000 болел. Это супер.
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