Стало известно, сколько Динамо выручило от продажи Кадара

Сегодня «Динамо» и китайский «Шаньдун Лунэн» официально объявили о достижении договоренности по переходу венгерского центрбека Тамаша Кадара.

Известно, что в «Шаньдун Лунэн» 29-летний футболист будет играть под № 4, а его контракт рассчитан на четыре года.

Официальный сайт китайского клуба сообщает, что в ближайшее время Кадар будет оставаться в Европе для тренировок и поддержания формы, а к «Шаньдун Лунэн» присоединится в сроки, предусмотренные планом подготовки команды к новому сезону в чемпионате Китая, который, как известно, отложен из-за коронавируса.

Что касается суммы трансфера, то оба клуба ее не сообщают, но портал Transfermarkt отмечает, что она составила 3 миллиона евро. Этот же источник утверждает, что три года назад «Динамо» заплатило за покупку Кадара 2,5 миллиона.

Напомним, в нынешнем сезоне Тамаш Кадар провел 20 официальных поединков за «Динамо», отличившись 1 ассистом.