Стало известно, сколько Динамо выручило от продажи Кадара

По данным Transfermarkt, «бело-синие» получили 3 миллиона евро за венгерского бека

  • 28.02.2020 10:33
  • 8656 просмотров
  • 13 комментариев
Стало известно, сколько Динамо выручило от продажи Кадара
© Twitter. Тамаш Кадар

Сегодня «Динамо» и китайский «Шаньдун Лунэн» официально объявили о достижении договоренности по переходу венгерского центрбека Тамаша Кадара.

Известно, что в «Шаньдун Лунэн» 29-летний футболист будет играть под № 4, а его контракт рассчитан на четыре года.

Официальный сайт китайского клуба сообщает, что в ближайшее время Кадар будет оставаться в Европе для тренировок и поддержания формы, а к «Шаньдун Лунэн» присоединится в сроки, предусмотренные планом подготовки команды к новому сезону в чемпионате Китая, который, как известно, отложен из-за коронавируса.

Что касается суммы трансфера, то оба клуба ее не сообщают, но портал Transfermarkt отмечает, что она составила 3 миллиона евро. Этот же источник утверждает, что три года назад «Динамо» заплатило за покупку Кадара 2,5 миллиона.

Напомним, в нынешнем сезоне Тамаш Кадар провел 20 официальных поединков за «Динамо», отличившись 1 ассистом.

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Источник — Transfermarkt

(23 голоса)

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Комментарии
    zhyr
    online
      zhyr, 28.02.2020 11:18
    +3
    Trasher311987, 28.02.2020 10:43
    Это уже 16 млн евро Динамо заработало в этом сезоне не плохо избавившись от хлама.
    Кадар 3млн
    Сидиклей 4 млн
    Сомбрано 5
    Гонсалес 4 млн.
    Плюс 500 тыс Родригес аренда.
    Неплохой заработок.
    Це був би "заработок", якби всі ці футболісти брались вільними агентами, або були б випусниками власної академії. Або футболіст розкрився в Динамо і суттєво зріс в ціні. А так просто відбили витрачені на них кошти. На Самбрано наварилися, на Гонсалесі втратили (хоча там ще аренди були). А якщо врахувати, що більшість останніх трансферів не принесли користі, а зарплата була швидше за все не маленька, там ще й мінус може бути.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 28.02.2020 11:11
    +4
    Його купували в 26 - в розквыты сил, а продали як 30-річного деграданта... тому, цілком адекватні гроші як на мене!
    Ссылка
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 28.02.2020 11:10
    +4
    Trasher311987, 28.02.2020 10:43
    Это уже 16 млн евро Динамо заработало в этом сезоне не плохо избавившись от хлама.
    Кадар 3млн
    Сидиклей 4 млн
    Сомбрано 5
    Гонсалес 4 млн.
    Плюс 500 тыс Родригес аренда.
    Неплохой заработок.
    Как по мне Синдклею просто не дали шанса проявить себя. Вообще непонятно зачем покупать игроков из Бразилии, если на них никто в команде не рассчитывает
    Ссылка
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 28.02.2020 11:07
    +2
    kvv1404, 28.02.2020 10:50
    Продати 4 гравця за 16 млн дійсно не поганий заробіток .......... але для якогось заштатного клубу,а не для одного з лідерів українського футболу.
    А кто то из наших клубов в этом сезоне заработал больше?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.02.2020 11:04
    +1
    Trasher311987, 28.02.2020 11:00
    Заштатного клуба???
    Вы издеваетесь?
    При том что Упл в жопе. Собирает в среднем 3000 болел. Это супер.
    да, не те времена...
    а так, нормальные деньги за игроков, которые не нужны
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.02.2020 11:03
    +1
    Trasher311987, 28.02.2020 10:59
    Верить еврею?)))
    Вы ше с ума сошли))).
    да в принципе все равно)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.02.2020 11:00
    0
    kvv1404, 28.02.2020 10:50
    Продати 4 гравця за 16 млн дійсно не поганий заробіток .......... але для якогось заштатного клубу,а не для одного з лідерів українського футболу.
    Заштатного клуба???
    Вы издеваетесь?
    При том что Упл в жопе. Собирает в среднем 3000 болел. Это супер.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.02.2020 10:59
    +2
    AK_228, 28.02.2020 10:46
    Игорек же сказал « динамо финансируется на должном уровне» бабки есть
    Верить еврею?)))
    Вы ше с ума сошли))).
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 28.02.2020 10:50
    -1
    Продати 4 гравця за 16 млн дійсно не поганий заробіток .......... але для якогось заштатного клубу,а не для одного з лідерів українського футболу.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.02.2020 10:46
    +1
    Trasher311987, 28.02.2020 10:43
    Это уже 16 млн евро Динамо заработало в этом сезоне не плохо избавившись от хлама.
    Кадар 3млн
    Сидиклей 4 млн
    Сомбрано 5
    Гонсалес 4 млн.
    Плюс 500 тыс Родригес аренда.
    Неплохой заработок.
    Игорек же сказал « динамо финансируется на должном уровне» бабки есть
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.02.2020 10:45
    +2
    Сплавили за нормальные деньги!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.02.2020 10:43
    +6
    Это уже 16 млн евро Динамо заработало в этом сезоне не плохо избавившись от хлама.
    Кадар 3млн
    Сидиклей 4 млн
    Сомбрано 5
    Гонсалес 4 млн.
    Плюс 500 тыс Родригес аренда.
    Неплохой заработок.
    Ссылка
    Slevin
    online
      Slevin, 28.02.2020 10:38
    +4
    С такой игрой 3 млн - это уже успех
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.02.2020 10:43
    +6
    Это уже 16 млн евро Динамо заработало в этом сезоне не плохо избавившись от хлама.
    Кадар 3млн
    Сидиклей 4 млн
    Сомбрано 5
    Гонсалес 4 млн.
    Плюс 500 тыс Родригес аренда.
    Неплохой заработок.
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 28.02.2020 11:11
    +4
    Його купували в 26 - в розквыты сил, а продали як 30-річного деграданта... тому, цілком адекватні гроші як на мене!
    Ссылка
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 28.02.2020 11:10
    +4
    Trasher311987, 28.02.2020 10:43
    Это уже 16 млн евро Динамо заработало в этом сезоне не плохо избавившись от хлама.
    Кадар 3млн
    Сидиклей 4 млн
    Сомбрано 5
    Гонсалес 4 млн.
    Плюс 500 тыс Родригес аренда.
    Неплохой заработок.
    Как по мне Синдклею просто не дали шанса проявить себя. Вообще непонятно зачем покупать игроков из Бразилии, если на них никто в команде не рассчитывает
    Ссылка
    Slevin
    online
      Slevin, 28.02.2020 10:38
    +4
    С такой игрой 3 млн - это уже успех
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 28.02.2020 11:18
    +3
    Trasher311987, 28.02.2020 10:43
    Это уже 16 млн евро Динамо заработало в этом сезоне не плохо избавившись от хлама.
    Кадар 3млн
    Сидиклей 4 млн
    Сомбрано 5
    Гонсалес 4 млн.
    Плюс 500 тыс Родригес аренда.
    Неплохой заработок.
    Це був би "заработок", якби всі ці футболісти брались вільними агентами, або були б випусниками власної академії. Або футболіст розкрився в Динамо і суттєво зріс в ціні. А так просто відбили витрачені на них кошти. На Самбрано наварилися, на Гонсалесі втратили (хоча там ще аренди були). А якщо врахувати, що більшість останніх трансферів не принесли користі, а зарплата була швидше за все не маленька, там ще й мінус може бути.
    Ссылка
    korsun_skif
    online
      korsun_skif, 28.02.2020 11:07
    +2
    kvv1404, 28.02.2020 10:50
    Продати 4 гравця за 16 млн дійсно не поганий заробіток .......... але для якогось заштатного клубу,а не для одного з лідерів українського футболу.
    А кто то из наших клубов в этом сезоне заработал больше?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.02.2020 10:59
    +2
    AK_228, 28.02.2020 10:46
    Игорек же сказал « динамо финансируется на должном уровне» бабки есть
    Верить еврею?)))
    Вы ше с ума сошли))).
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.02.2020 10:45
    +2
    Сплавили за нормальные деньги!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.02.2020 11:04
    +1
    Trasher311987, 28.02.2020 11:00
    Заштатного клуба???
    Вы издеваетесь?
    При том что Упл в жопе. Собирает в среднем 3000 болел. Это супер.
    да, не те времена...
    а так, нормальные деньги за игроков, которые не нужны
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.02.2020 11:03
    +1
    Trasher311987, 28.02.2020 10:59
    Верить еврею?)))
    Вы ше с ума сошли))).
    да в принципе все равно)
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 28.02.2020 10:46
    +1
    Trasher311987, 28.02.2020 10:43
    Это уже 16 млн евро Динамо заработало в этом сезоне не плохо избавившись от хлама.
    Кадар 3млн
    Сидиклей 4 млн
    Сомбрано 5
    Гонсалес 4 млн.
    Плюс 500 тыс Родригес аренда.
    Неплохой заработок.
    Игорек же сказал « динамо финансируется на должном уровне» бабки есть
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.02.2020 11:00
    0
    kvv1404, 28.02.2020 10:50
    Продати 4 гравця за 16 млн дійсно не поганий заробіток .......... але для якогось заштатного клубу,а не для одного з лідерів українського футболу.
    Заштатного клуба???
    Вы издеваетесь?
    При том что Упл в жопе. Собирает в среднем 3000 болел. Это супер.
    Ссылка
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