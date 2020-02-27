Где смотреть онлайн матч 1/16 финала Лиги Европы Бенфика – Шахтер

Встреча состоится 27 февраля, в четверг, в Лиссабоне

  • 27.02.2020 10:59
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Где смотреть онлайн матч 1/16 финала Лиги Европы Бенфика – Шахтер
© ФК Шахтер

В четверг, 27-го февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Бенфика» примет «Шахтер». Неделю назад команда Луиша Каштру победила «орлов» в Харькове со счетом 2:1. Поэтому для прохода в следующий раунд «горнякам» будет достаточно и ничьей.

Поединок состоится на стадионе «Да Луш». Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Бенфика – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы

Также Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бенфика» - «Шахтер».

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Источник — Sport.ua

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