В четверг, 27-го февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Бенфика» примет «Шахтер». Неделю назад команда Луиша Каштру победила «орлов» в Харькове со счетом 2:1. Поэтому для прохода в следующий раунд «горнякам» будет достаточно и ничьей.

Поединок состоится на стадионе «Да Луш». Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Бенфика – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы

Также Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Бенфика» - «Шахтер».