Луиш КАШТРУ: «Похоже, это был конец света, когда Шахтер выбил Бенфику»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру выразил несогласие с эмоциями многих болельщиков из Португалии, которые крайне негативно восприняли вылет «Бенфики» из Лиги Европы от «горняков».

«Похоже, это был конец света, когда «Шахтер» выбил «Бенфику». Нет, «Шахтер» - это команда Лиги чемпионов, у которой есть качество и свои ценности. Говорят, что мы прошли дальше только потому, что воспользовались слабостями «Бенфики»… Но «Бенфика» забила в Харькове только с пенальти, а дома пользовалась ошибками нашей обороны».

«Я признаю, что «Бенфика» пострадала от ошибок, которые допускали ее футболисты. Но ведь они оказались способны забивать «Шахтеру». Ошибались и они, и мы – игра была сделана на ошибках».

«Мы хорошо проанализировали соперника и показали футболистам, как нужно действовать в атаке. Если мы могли атаковать, мы должны были это делать. Если же мы должны были закрывать пространство, куда обычно врываются полузащитники «Бенфики», то мы должны были это делать», - поделился мыслями Каштру в эфире подкаста Pro Scout.

Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» в Харькове обыграл «Бенфику» со счетом 2:1, а в ответном поединке в Лиссабоне сыграл вничью 3:3. Впоследствии «горняки» вышли на «Вольфсбург», но смогли провести только одну игру, выиграв в Германии со счетом 2:1, после чего розыгрыш турнира был приостановлен УЕФА из-за пандемии коронавируса.