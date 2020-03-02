ШЕВЧУК: «Шахтер не имеет права играть с Вольфсбургом так, как с Бенфикой»

Бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины высказался о противостоянии «горняков» с «Вольфсбургом» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Немцы все славятся хорошей организацией, дисциплиной, самоотдачей, поэтому «Шахтер» должен быть к этому уже готов. Мы знаем, что в атаке у «Вольфсбурга» играют хорошие высокие нападающие, а команда постоянно играет через фланги, выполняет много подач. Поэтому, «Шахтер» не имеет права играть так, как с «Бенфикой» первые 15 минут. Если будет много стандартов, то у обороны будут проблемы», - сказал Шевчук.

Поединок в Германии пройдет 12 марта, а матч в Украине - 19 марта.