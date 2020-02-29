Президент Бенфики после вылета от Шахтера поддержал тренера и команду

Бруну Лаже скорая отставка не грозит

  • 29.02.2020 21:41
  • 1585 просмотров
  • 1 комментарий
Президент Бенфики после вылета от Шахтера поддержал тренера и команду
© Twitter. Бруну Лаже

Президент «Бенфики» Луиш Филипе Виейра после ничьей в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Шахтером» (3:3), которая означала для его команды вылет из турнира, посетил раздевалку, где пообщался с главным тренером и футболистами.

Сообщается, что Виейра поддержал Бруну Лаже, дав понять тому, что он не будет уволен из-за вылета из Лиги Европы. Этот месседж был озвучен при игроках команды, чтобы те понимали позицию руководства клуба по слухам относительно потенциальной смены тренера посередине сезона.

Босс «Бенфики» отметил, что главной задачей команды является сохранение титула чемпиона Португалии.

Ныне «Бенфика» лидирует в португальской Примейре, но опережает «Порту» только на 1 очко.

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Источник — A Bola

(4 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 29.02.2020 21:57
    0
    Фартануло шахте шо как раз попал на спад бенфики, а то с их защитой шансы были бы мизерными
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 29.02.2020 21:57
    0
    Фартануло шахте шо как раз попал на спад бенфики, а то с их защитой шансы были бы мизерными
    Ссылка
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