Президент Бенфики после вылета от Шахтера поддержал тренера и команду

Президент «Бенфики» Луиш Филипе Виейра после ничьей в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Шахтером» (3:3), которая означала для его команды вылет из турнира, посетил раздевалку, где пообщался с главным тренером и футболистами.

Сообщается, что Виейра поддержал Бруну Лаже, дав понять тому, что он не будет уволен из-за вылета из Лиги Европы. Этот месседж был озвучен при игроках команды, чтобы те понимали позицию руководства клуба по слухам относительно потенциальной смены тренера посередине сезона.

Босс «Бенфики» отметил, что главной задачей команды является сохранение титула чемпиона Португалии.

Ныне «Бенфика» лидирует в португальской Примейре, но опережает «Порту» только на 1 очко.