26-й тур
Ман Сити
2:0
Вест Хэм Юнайтед
19.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити уверенно победил Вест Хэм и оторвался от Лестера

В составах играющих команд не оказалось украинских футболистов

  • 19.02.2020 23:23
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Манчестер Сити уверенно победил Вест Хэм и оторвался от Лестера
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19 февраля прошел матч 26-го тура Английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» уверенно победил «Вест Хэм» (2:0) и на 4 очка оторвался от «Лестера» в турнирной таблице.

Счет в матче открыл Родри, а во втором тайме отличился Де Брюйне. В составах команд не оказалось украинцев. Александр Зинченко дисквалифицирован после удаления в предыдущем матче, а у Андрея Ярмоленко травма бедра.

Лидером АПЛ сейчас является «Ливерпуль» (76 очков), за ним идут «Манчестер Сити» (54), «Лестер» (50), «Челси» (41), «Тоттенхэм» (40), «Шеффилд Юнайтед» (39), «Манчестер Юнайтед» (38).

Напомним, из-за возможной дисквалификации «Манчестер Сити» на два сезона в еврокубках теперь даже 5-е место в АПЛ может принести путевку в Лигу чемпионов.

АПЛ. 26-й тур

«Манчестер Сити» – «Вест Хэм» – 2:0

Голы: Родри, 30, Де Брюйне, 62.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Уокер, Ляпорт (Стоунс, 65), Менди, Сильва (Фоуден, 85), Де Брейне (Гюндоган, 79), Эрнандес, Агуэро, Бернарду Силва, Габриэл Жезус.

«Вест Хэм»: Фабьянски, Огбонна, Фредерикс (Сабалета, 60), Масуаку, Крессуэлл, Диоп, Нобл, Соучек, Райс, Снодграсс (Боуэн, 80), Антонио.

Предупреждение: Масуаку, 45.

Судья: Френд.

Манчестер. Стадион «Этихад».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

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