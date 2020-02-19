ВИДЕО. Родри открыл счет для Ман Сити, забив Вест Хэму

В среду, 19 февраля, проходит матч 26-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» принимает «Вест Хэм».
Первый гол в матче забили хозяева поля на 30-й минуте. Родри отправил мяч в ворота соперника после паса Кевина де Брюйне.
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Источник — Sport.ua
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